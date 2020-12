El Gobierno central se compromete a impulsar un centro sobre vivienda y el enlace de la AP-68 en Lodosa al negociar los PGE con Martínez (Geroa Bai)

Facebook Twitter WhatsApp

El senador autonómico de Navarra, Koldo Martínez, de Geroa Bai, ha destacado que el Gobierno de Pedro Sánchez “se ha comprometido a impulsar en Navarra un centro tecnológico para mejorar la edificación de vivienda y la conexión de Lodosa a la AP-68”, como resultado de la negociación que han mantenido para los Presupuestos Generales del Estado.

En concreto, Martínez ha explicado que el primer proyecto es el Centro de Industrialización y Robótica de la Construcción, una iniciativa de la consejería de Ordenación del Territorio, Vivienda, Paisaje y Proyectos Estratégicos, que dirige José Mari Aierdi, y que “está llamado a revolucionar la edificación de vivienda con nuevos métodos más eficaces, más rápidos y más sostenibles”.

Además, en el transcurso de las negociaciones, que Martínez ha calificado de “intensas”, el Gobierno central “se ha comprometido a dar en 2021 un impulso definitivo al enlace de Lodosa con la AP-68 en dirección a Bilbao”.

“En la negociación de los Presupuestos Generales del Estado desde Geroa Bai teníamos claro que no íbamos a votar a favor si el Gobierno de Sánchez no comprometía su apoyo a varios proyectos de Navarra. Ha sido una negociación compleja con el Ministerio de Hacienda, ya que habían decidido no aceptar ninguna enmienda en el Senado a lo aprobado ya en el Congreso”, ha explicado Martínez.

Sin embargo, ha resaltado que “hemos conseguido un compromiso paralelo a los Presupuestos que permitirá financiar proyectos que consideramos importantes”.

“El primero de ellos es el Centro de Industrialización y Robótica de la Construcción. Es una iniciativa del departamento que lidera el vicepresidente José Mari Aierdi y cuyo objetivo es pasar de la construcción de viviendas a base de cemento y ladrillos a una producción industrializada y robotizada donde las estructuras de los edificios se hagan en fábrica y luego se ensamblan”, ha remarcado.

Según ha indicado Martínez, “se garantiza así una mejor calidad, se reducen los tiempos de construcción y permite edificar más viviendas con menor costo, lo que supondrá dar un mayor impulso a la vivienda en alquiler protegido, uno de los ejes de la política social y sostenible del Gobierno de Navarra”.

Asimismo, ha destacado que “también disminuye la afección al medioambiente dado el control de los residuos y de las emisiones de CO2” y “facilita el acceso de las mujeres al mundo de la construcción”.

“El Gobierno central se ha comprometido a incluir este centro en el conjunto de nuevas iniciativas en materia de edificabilidad sostenible que se presentarán al Programa de Regeneración de la Unión Europea para que reciba financiación”, ha asegurado Koldo Martínez.

Por otro lado, ha resaltado que “otra iniciativa de Geroa Bai que ha recibido el apoyo del Gobierno Sánchez es el impulso definitivo de la conexión de Lodosa con la autopista AP-68 en dirección Bilbao”.

“Cuando construyeron la AP-68 entre Zaragoza y Bilbao se olvidaron de las salidas número 14. Hace unos años se construyó el enlace hacia Zaragoza, pero queda pendiente la conexión hacia Bilbao”, ha remarcado el senador navarro.

En este sentido, ha destacado que “el compromiso que hemos arrancado al Estado, que es el titular de esa autopista, es que en 2021 se den los pasos definitivos para que Lodosa y los municipios de la zona, Sartaguda, Sesma y Mendavia así como zonas colindantes de La Rioja estén definitivamente conectados a la autopista, lo que, sin duda, hará más cómodos los desplazamientos de sus vecinas y vecinos y también aumentará el interés de empresas por ubicarse en la zona”.

EP