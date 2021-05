El Gobierno Foral advierte que realizará una “flexibilización prudente” de medidas ante una evolución “positiva” de la pandemia

Facebook Twitter WhatsApp

El portavoz del Gobierno de Navarra, Javier Remírez, ha manifestado que, ante la “evolución positiva” de los datos epidemiológicos en la Comunidad foral, el Ejecutivo continuará con su hoja de ruta de “flexibilización prudente”, “adaptada a la normativa y a las resoluciones judiciales”.

En la rueda de prensa tras la sesión de Gobierno, Remírez ha dicho que la orden foral de la consejera de Salud con medidas restrictivas está vigente hasta el 20 de mayo, “con las correcciones por el auto de ayer”.

Ha adelantado que el próximo 21 de mayo se dictará una nueva orden foral para aplicar lo recogido en el ‘semáforo Covid’ correspondiente al riesgo alto, “con lo que ello supone de flexibilización de medidas en hostelería, comercio, hoteles, centros religiosos…”. A partir del 4 de junio, si la evolución sigue siendo “positiva”, se aplicaría una nueva orden foral con la previsión de riesgo medio y con una nueva “flexibilización de medidas”.

Según el consejero, “Navarra continúa en el camino de flexibilización prudente”. “Esta previsión del calendario prevista está sujeta a revisión en función de la evolución de la situación epidemiológica”, ha insistido.

Remírez ha precisado que la evolución de la situación epidemiológica es “positiva”, con una reducción del 22 por ciento de casos respecto a la semana anterior. En hospitalización hay 134 personas ingresadas, una menos que el día anterior, 23 están en UCI, 3 menos, y 96 personas se encuentran en planta, 3 más, y 15 en ingreso domiciliario, una menos.

Ha precisado que esta semana, los datos acumulados recogen 139 positivos frente a 231 en el mismo periodo de la semana anterior, por lo que ha dicho que “la evolución de los datos es satisfactoria”.

HOSTELERÍA

El portavoz del Ejecutivo ha manifestado que están trabajando con el sector de hostelería para “adaptar la orden foral vigente para adaptación en la actividad del sector a partir del próximo 17 de mayo”. “Se dará a conocer en las próximas horas o antes de que comencemos el fin de semana”, ha dicho.

Remírez ha explicado que el auto del TSJN “avala la limitación de horarios para espacios interiores” en hostelería; “eso no ha sido cuestionado y esa limitación es posible”.

Ha detallado, respecto al horario de las terrazas, que “fue motivo ayer de un inicial debate porque el auto del TSJN anulaba la limitación horaria a las 22 horas y quedaba la duda de qué normativa aplicar y se aplicará el decreto ley foral que recoge que los negocios de hostelería tenían límite de apertura hasta la 1 y a partir de las 12 de la noche no se pueden admitir nuevos clientes; salvo que las ordenanzas municipales de las entidades locales sean más restrictivas”.

En cuanto a cómo ha transcurrido la primera noche en Navarra sin toque de queda, ha indicado que han tenido una reunión con los responsables de las fuerzas policiales y han transmitido que ha sido una “noche tranquila”. “Estamos trabajando de cara a la previsión del fin de semana, donde puede haber más actividad”, ha dicho, para señalar que “siempre se trabaja para hacer cumplir las normativas y preservar derechos y libertades y la seguridad de la ciudadanía”.

Javier Remírez ha señalado que “al no haber toque de queda por la noche puede haber más interacción, más movilidad y actividad”. “No esperamos mayores problemas, se actuará con criterios de racionalidad y proporcionalidad por parte de las fuerzas policiales”, ha dicho, para añadir que “ya veremos cómo evoluciona la situación”. “La experiencia de ayer, que es verdad que fue laborable, fue de tranquilidad”.

Ha insistido en que “es momento de mayor responsabilidad ciudadana, lo ha demostrado la mayoría de la población, estamos seguros de que así va a ser; pero es momento de ser más responsable”.

Sobre si el Ejecutivo navarro trasladará al Consejo Interterritorial alguna propuesta para el actual escenario tras el estado de alarma, Javier Remírez ha señalado que el Gobierno foral cree que se dispone de las “herramientas suficientes”, con la normativa vigente, “para atajar en el momento actual la situación epidemiológica”. “El Gobierno foral no renuncia a ningún instrumento, pero no está sobre la mesa”, ha dicho.

En este sentido, ha señalado que no contemplan volver a pedir por ahora el toque de queda, “la evolución epidemiológica está siendo positiva, más positiva incluso de lo que preveíamos”. “La intención era mantenerlo porque se había evidenciado que había conductas de riesgo asociadas a la movilidad nocturna o bien en botellones o bien en permanencia en espacios privadas sobre todo el fin de semana; esa era la motivación, que no se ha considerado suficiente, pero ahora no lo consideramos necesario en la situación actual, ya veremos en el futuro”, ha dicho.