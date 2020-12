El Gobierno foral alaba la disposición de Ayerdi a dimitir y respalda su labor durante esta legislatura

Facebook Twitter WhatsApp

Según los servicios jurídicos del Ejecutivo, el consejero todavía no está en situación de investigado por el Supremo

El portavoz del Gobierno de Navarra, Javier Remírez, ha valorado la disposición que ha mostrado el consejero de Desarrollo Económico y Empresarial, Manu Ayerdi, de presentar su dimisión en caso de que su situación pase a investigado en el Tribunal Supremo por el caso Davalor y ha respaldado la labor “más que satisfactoria” que está desarrollando en esta legislatura.

Remírez ha afirmado, a preguntas de los periodistas al término de una rueda de prensa, que al actual Gobierno “no le toca evaluar lo ocurrido en situaciones precedentes”, apuntando a que la causa abierta por el Supremo afecta a decisiones adoptadas la legislatura pasada.

“Somos un Gobierno que toma posesión en agosto de 2019 y a este Gobierno le corresponde evaluar la actuación de los consejeros desde la toma de posesión del Gobierno en agosto de 2019. Como Gobierno, también lo ha dicho la presidenta públicamente, estamos muy satisfechos con la labor que ha desarrollado, está desarrollando, el consejero Manu Ayerdi, y por tanto en ese sentido sí que apoyamos la labor desarrollada en el seno de este Gobierno. Respecto a lo ocurrido en situaciones precedentes es una cuestión que no toca evaluar al Gobierno de Navarra actual”, ha asegurado.

Además, Remírez ha afirmado que “el consejero no vino con ninguna mochila al ser nombrado en este Gobierno, la querella que ha dado pie a este auto del Tribunal Supremo fue presentada en junio de 2020, es decir, en agosto de 2019 no había ningún tipo de mochila”.

Así, ha insistido en que “la labor política desarrollada por parte del consejero Manu Ayerdi, más en esta situación de pandemia, donde su departamento ha tenido un papel fundamental por ejemplo con las ayudas a hostelería y otros sectores, es más que satisfactoria y es una evaluación muy positiva de su trabajo político dentro del Gobierno”.

Preguntado expresamente sobre la gestión en el asunto de Davalor, Javier Remírez ha afirmado que “es una cuestión que ahora mismo parece que va a estar en el ámbito judicial, por lo tanto vamos a permitir la reserva en este caso de las actuaciones judiciales”. “Yo únicamente puedo decir como portavoz del Gobierno de Navarra que tomó posesión en agosto de 2019, que la labor política desarrollada por el consejero Manu Ayerdi es más que satisfactoria y se ha demostrado junto con el resto de miembros del Gobierno especialmente en esta situación de pandemia”, ha dicho.

Por otro lado, Remírez ha señalado que, según los servicios jurídicos del Gobierno, todavía no se puede considerar a Manu Ayerdi con la condición de investigado. “Nos indican expresamente que hasta que se produzca la admisibilidad de la querella y en su caso la situación del consejero Ayerdi pase a una situación de investigado, evidentemente no sería de aplicación el artículo -de la ley que prevé su salida del cargo-“, ha apuntado, señalando que el Gobierno no es parte en este caso.

Además, ha valorado que Ayerdi “ya ha dicho públicamente cuál va a ser la decisión que va a tomar, que, por cierto, es una decisión que alaba mucho su posición, su compromiso, su ética y su transparencia”.

Así, ha destacado que la carta que el consejero remitió a la presidenta María Chivite para expresarle su voluntad de dimitir si pasa a ser investigado expresa “no sólo que asume el cumplimiento de la norma sino su apuesta y compromiso con la ética y la transparencia”.

Además, el portavoz del Gobierno ha dicho que “llaman la atención las diferentes posiciones que estamos encontrando en Navarra Suma, por el presidente de UPN -Javier Esparza- diciendo una cosa y el vicepresidente de UPN -Enrique Maya- diciendo otra diferente”. “Son otros los que tienen que aclararse”, ha señalado.

A continuación, ha señalado que “el alcalde de Pamplona y vicepresidente de UPN ha dicho dos cuestiones: una que se cumpla la norma, en lo que estamos de acuerdo, y otra cuestión relativa a lo que es una reflexión -en el sentido de que la condición de investigado no debería ser motivo de dimisión- que no coincide con la reflexión que ha hecho el presidente de su partido”. “Nosotros como Gobierno nos ceñimos a la norma, que fue aprobada por unanimidad en el Parlamento de Navarra”, ha dicho.

Así, Remírez ha afirmado que el Gobierno no ha valorado si el listón que establece la norma para la renuncia al cargo público es adecuado o no. “No hemos llegado a esa reflexión, nos ceñimos a una norma aprobada por unanimidad en el Parlamento y que a día de hoy creo que solo ha sido cuestionada por el vicepresidente de UPN y alcalde frente al no cuestionamiento de esa norma por parte del presidente de UPN”, ha dicho.

Sobre el futuro nombramiento de nuevo consejero en caso de que Ayerdi cesara, el portavoz del Ejecutivo ha señalado que “dentro de los acuerdos del Gobierno esa posición del Departamento corresponde a Geroa Bai”. “Es la presidenta la que otorga la confianza y hace el nombramiento, con el acuerdo lógicamente con las formaciones políticas que conforman el Gobierno”, ha afirmado.

EP