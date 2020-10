El Gobierno foral analiza el expediente y las subvenciones de Trenasa y se reúne con sindicatos y empresa

Facebook Twitter WhatsApp

El consejero de Desarrollo Económico y Empresarial del Gobierno de Navarra, Manu Ayerdi, ha explicado que, tras la decisión de Trenasa de cerrar su planta en Castejón, el Ejecutivo foral está analizando el expediente presentado por la compañía así como las subvenciones públicas que ha recibido, y se mantiene en contacto con la dirección, con los representantes de la plantilla y con el Ayuntamiento.

Manu Ayerdi ha señalado, en respuesta a una pregunta de EH Bildu en el pleno del Parlamento de Navarra, que al Gobierno le toca trabajar “con rigor y seriedad; conseguiremos o no resultados, el tiempo lo dirá, pero el Gobierno desde este momento lo que va a hacer es lo mejor de su parte para tratar de encontrar el mejor camino ante una situación en absoluto deseada”.

El consejero ha mostrado su “preocupación” por el anuncio de cierre y ha explicado que, una vez presentado el expediente por la empresa el pasado 2 de octubre, el periodo de consultas finalizará el 31 de octubre. “Hasta este momento lo que está haciendo el Gobierno es reunirse con el comité de empresa y con el alcalde, reunirse con la empresa, y establecer contacto con los Ministerios, el de Industria y el de Transporte, del que cuelga Renfe”, ha dicho.

También está realizando el Gobierno un primer análisis del expediente, presentado por causa productivas, económicas y organizativas, y está haciendo un análisis de las subvenciones recibidas por la compañía. “Hemos desplegado esta red de contactos que se van a intensificar en las próximas semanas”, ha asegurado.

La parlamentaria de EH Bildu Laura Aznal ha criticado que la empresa, “de la noche a la mañana anuncia que va a dar un portazo y va a dejar en la calle a más de cien trabajadores” y ha dicho que las palabras del consejero Ayerdi “lamentablemente” le suenan. “En el caso de Gamesa en Aoiz tuvimos explicaciones paralelas”, ha dicho, para señalar que la intervención que llevó a cabo el Gobierno foral para evitar el cierre de la planta de Aoiz “fracasó rotundamente”.

Laura Aznal ha afirmado que “la tristeza con la que presentamos esta pregunta se convierte en indignación” y ha criticado que “volvemos a encontrarnos” con una empresa que anuncia el cierre y que “ha recibido importantísimas ayudas públicas y a la que se le han puesto alfombra roja y todo tipo de facilidades”. La parlamentaria foral se ha preguntado si la empresa “se ríe del Gobierno de Navarra y por ende se ríe de todos los navarros”.

El consejero Manu Ayerdi ha señalado que “el foco lo tenemos que tener en las familias y en las personas”. “Las 110 familias de Trenasa dependen de una actividad que es la ferroviaria y su futuro está en el aire por una situación derivada de una actividad que es ferroviaria. Tenemos que poner la mirada ahí. Si me quiere responsabilizar a mi de si Trenasa cierra o no, adelante, está en su derecho, pero sabe perfectamente el marco legal en el que nos movemos y lo que se puede y no se puede hacer”, ha indicado a la parlamentaria foral.

Además, le ha planteado que “si tiene constancia de irregularidades penales vaya donde tiene que ir, no lo cuente aquí, lo digo pensando en los trabajadores, se lo merecen”. “Seamos serios con estas cosas”, ha apuntado.

EP