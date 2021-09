El Gobierno Foral estudia crear un nuevo medio público digital

Facebook Twitter WhatsApp

Podemos pide que Remírez explique cómo va el estudio para crear un medio público, que Na+ ve “lamentable”

El portavoz de Podemos en el Parlamento de Navarra, Mikel Buil, ha manifestado este lunes que han pedido la comparecencia del vicepresidente del Gobierno Javier Remírez en la Cámara para que explique “cómo evoluciona el punto del acuerdo programático en el que solicitábamos desde Podemos la creación, el estudio de un medio de comunicación público en nuestra Comunidad”.

Para Podemos, “se tiene que tratar de un medio principalmente digital, no proponemos un gran dispendio como pueden tener otras Comunidades, pero sí un medio de comunicación oficial que evite la proliferación de las ‘fake news’ y favorezca una mejor comunicación política en nuestra Comunidad”.

Según ha dicho Buil, “no sería un medio de comunicación controlado por los políticos, sino que van a estar los profesionales, con métodos de selección de mérito y capacidad; no es un medio político, sino un medio público que da información contrastada de la que ustedes -a los periodistas- se van a poder valer para hacer su trabajo”.

El socialista Ramón Alzórriz ha señalado que la creación de un medio de comunicación público está dentro del acuerdo programático y “habrá que hablar y negociar”. “En ello estamos, en una posición de diálogo para llegar a acuerdos en relación con lo que hemos firmado”, ha expuesto.

Por su parte, el portavoz de Navarra Suma, Javier Esparza, ha comentado que la creación de un medio de comunicación público desde el Gobierno “es lo que falta para convertir a Navarra en Venezuela o a Cuba”. “Me parece lamentable siquiera que se genere ese debate; en los medios de comunicación en Navarra se respeta la libertad, todo el mundo trabaja en función a lo que cree conveniente; me parecería intentar manipular, intentar retorcer la libertad de prensa en Navarra. Me suena a Venezuela, a Cuba y la sociedad navarra no se merece esto”, ha concluido.