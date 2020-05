El Gobierno Foral impulsa “Reactivar Navarra”, un plan integral para superar la crisis por el coronavirus

Facebook Twitter WhatsApp

La presidenta Chivite ha presentado la iniciativa, que espera se ponga en marcha en junio, y para la que pide la implicación de todas las instituciones públicas y privadas y de la sociedad civil

Pamplona-Iruña, 5 de mayo de 2020

El Gobierno de Navarra va a impulsar el plan “Reactivar Navarra / Nafarroa Suspertu” 2020-2023, con el que persigue superar la crisis provocada por el COVID-19, construyendo un nuevo modelo económico y social “que fomente nuevas fórmulas de prosperidad” y también un nuevo sistema de gobernanza publico “con nuevos liderazgos, valores y formas de actuar”, que impulsen la calidad democrática y la participación ciudadana.

“Progreso, cohesión e innovación” son los tres pilares del plan, que se espera poner en marcha en junio. En su diseño, se invitará a participar a instituciones públicas y privadas, fuerzas políticas, agentes sociales y económicos y a la sociedad civil.

La presidenta de Navarra, María Chivite, ha presentado la iniciativa esta mañana en una rueda de prensa, en la que ha estado acompañada por los dos vicepresidentes del Ejecutivo foral: el vicepresidente primero y consejero de Presidencia, Igualdad, Función Pública e Interior, Javier Remírez, y el vicepresidente segundo y consejero de Ordenación del Territorio, Paisaje y Proyectos Estratégicos, José María Aierdi. Para dar a conocer el plan y sus medidas, se realizará una campaña de difusión con el lema “Es ahora, es contigo”.

Objetivos y ámbitos de actuación del plan

María Chivite ha recordado cómo el coronavirus constituye el mayor reto de nuestra sociedad desde la Guerra Civil, ante el que es preciso, ha dicho, no sólo adaptarse a la nueva situación, sino acometer “cambios consistentes, duraderos e innovadores en la economía y en la sociedad”.

El plan tiene como misión impulsar y coordinar todas las herramientas públicas y privadas para salir de la crisis “con pujanza y sin dejar a nadie atrás”. Para lograrlo, propugna un nuevo modelo de competencia y competitividad, “en una sociedad más resiliente, unida y solidaria, en una nueva economía y sociedad más conectada y más humana, pero con un mayor grado de anticipación y a la vez más flexible para afrontar los retos imprevistos”. El diseño del documento se fundamenta en el compromiso y esfuerzo conjunto público-privado y social.

Los objetivos que se quieren alcanzar con el plan son: reactivar la economía, reforzar el sistema sanitario y de cuidado de personas mayores, impulsar la innovación técnica y social como palanca de cambio y diversificación empresarial, fomentar la economía social y cooperativa (tercer sector) y la apertura a las nuevas demandas de los mercados internacionales. También son objetivos principales el acometer las inversiones pendientes, fomentar la cohesión digital y territorial, promover la cultura como elemento de bienestar social y cohesión territorial y reequilibrar el territorio valorando el ámbito rural.

A continuación, se apuntan algunas de las principales medidas previstas en los siete ámbitos de actuación:

1. Protección social: revisión de los modelos residenciales para mayores, garantizar las políticas redistributivas de rentas, protección de colectivos vulnerables o reconocimiento del derecho subjetivo a la vivienda, entre otras.

2. Reactivación económica: ayudas a pymes, autónomos, economía social, comercio de proximidad; apoyo al tejido empresarial y a la reconversión de determinadas industrias, desarrollo de una economía de cuidados personales, inversión en infraestructuras digitales y terrestres.

3. Marco de convivencia: nuevas formas de relación social, hábitos de consumo o uso de espacios públicos, coordinación de redes de voluntariado, actuaciones para impulsar la convivencia cívica.

4. Transición energética: compromiso con la descarbonización de la economía y de las ciudades y alineamiento con la “Green Deal Europea”, plan integral de adaptación al cambio climático, desarrollo de iniciativas de economía circular, impulso del plan de vivienda de alquiler y de la edificación sostenible.

5. Desarrollo Territorial Sostenible: revisión de la estrategia territorial de Navarra, revitalización de la actividad en el medio rural y ayudas al sector primario, potenciación de la cadena agroalimentaria propia, estrategias de kilómetro 0 y promoción del producto local, revisión de las estrategias de promoción de turismo sostenible, emprendimiento verde, etc.

6. Servicios públicos: el sector público como motor de la reactivación, readaptación de una treintena de planes del Gobierno de Navarra.

7. Acción exterior: apoyo a la internacionalización de las empresas navarras, alineamiento con los planes de impulso y estrategias de la Unión Europea, y monitorización de programas y ayudas europeas.

Un plan participativo

Según ha recalcado la Presidenta, para que el plan tenga éxito es necesario implicar en su diseño “al conjunto de la sociedad civil e instituciones de Navarra”.

Para ello, se ha previsto un proceso participativo en la elaboración del documento. Se invitará a participar a instituciones públicas y privadas (Administración foral, Parlamento, entidades locales, colectivos profesionales, universidades, etc.), entidades y agentes económicos y sociales (sindicatos, organizaciones empresariales, centros tecnológicos, grupos de acción local, agentes sectoriales, etc.) y sociedad civil (foros de debate y conocimiento, organizaciones y grupos sociales, entidades de innovación social, iniciativas locales, etc.).

El plan contará con varios órganos de dirección para su desarrollo. Se trata de los siguientes:

1.-Comité Director, formado por la Presidenta de Navarra y sus vicepresidentes.

2.- Comisión Interdepartamental de Coordinación Pública. Sus funciones son coordinar las políticas públicas, asegurar la asignación de recursos y realizar el seguimiento acciones públicas.

3.-Consejo Social. Es el órgano consultivo de participación política, social, de conocimiento y empresarial. Es un ámbito de debate para la reflexión y creatividad sobre la estrategia general.

4.- Soporte Técnico. La Corporación Pública Empresarial de Navarra (CPEN) realizará el soporte técnico del diseño, ejecución y evaluación del plan.

Un centenar de medidas aprobadas desde marzo

Durante su intervención, María Chivite ha hecho referencia también al centenar de medidas adoptadas por el Gobierno de Navarra desde que se iniciara la pandemia. Se trata de actuaciones en materia sanitaria, de protección de colectivos vulnerables, empleo, protección social y vivienda.

También se han aprobado medidas dirigidas a agentes económicos, entre ellas ayudas a trabajadoras y trabajadores autónomos y acciones sectoriales: agricultura y ganadería, industria, transporte, comercio, turismo, y deporte.

Finalmente, en un tercer apartado, las actuaciones han movilizado los recursos públicos, tanto en lo que refiere a ayudas y fondos extraordinarios, como a medidas en el ámbito educativo, de trabajo, seguridad y protección civil, de personal, contratación pública, hacienda, administración local, juventud, atención ciudadana, acción exterior o voluntariado.

Entre las medidas aprobadas, destacan por su volumen económico el fondo de contingencia de 130 millones de medidas urgentes para hacer frente a la crisis sanitaria derivada del coronavirus (Ley Foral 6/2020, de 6 de abril) y otros dos suplementos de crédito extraordinario por importe de 28,4 millones (Ley Foral 8/2020/ de 8 de abril) y de 23,1 millones (Ley Foral 9/2020, de 8 de abril), respectivamente.