El Gobierno foral inicia el proceso para declarar como viviendas vacías unos 2.000 pisos no habitados

Pamplona-Iruña, 9 de septiembre de 2020

El Gobierno de Navarra ha iniciado el procedimiento para la declaración como viviendas vacías de un total de 1.971 pisos no habitados que ha detectado dentro de una experiencia piloto puesta en marcha en Pamplona, Burlada, Ansoáin, Tafalla, Olite y Caparroso.

El consejero de Ordenación del Territorio, Vivienda, Paisaje y Proyectos Estratégicos, José María Aierdi, ha explicado en el Parlamento que el objetivo es intentar movilizar las viviendas en el mercado de alquiler y ha afirmado que “resulta un contrasentido que en Navarra haya miles de personas demandantes de vivienda de alquiler y, paralelamente, existan numerosas viviendas vacías, muchas o pocas, cuyas personas propietarias, físicas o jurídicas, por distintas circunstancias, renuncien a ponerlas a disposición de esta necesidad social”. “Es evidente que estamos obligados a detectar estas viviendas e intentar ponerlas al servicio de la demanda de alquiler”, ha explicado.

Sobre las viviendas que finalmente, una vez vencido el período de alegaciones, pasen a estar incluidas en el censo de viviendas vacías se aplicarán medidas de incentivo para su alquiler u otras medidas fiscales que, en cada caso, adopten los ayuntamientos correspondientes en el marco de sus competencias. En el caso de que la titular fuera una persona jurídica, cabrían incluso expediente sancionador o expropiatorio.

La actuación del Gobierno de Navarra encaminada a elaborar el censo está dirigida a grandes tenedores de vivienda (entidades financieras, personas jurídicas u otras entidades con 20 o más viviendas) y a titulares de entre 3 y 19 viviendas.

Esta es parte de la información que han ofrecido el consejero José María Aierdi y el director general de Vivienda, Eneko Larrarte, que han acudido este miércoles al Legislativo a petición de Navarra Suma para informar sobre el proceso de elaboración del censo de viviendas vacías.

De las 2.638 viviendas con indicios de estar vacías identificadas en los seis municipios en los que Vivienda inició la experiencia piloto de rastreo por consumos de agua y a cuyos propietarios se envió una carta pidiéndoles acreditaran su estado, 667 han acreditado estar habitadas, en proceso de venta o de rehabilitación, mientras que sobre las 1.971 restantes (el 74% de las identificadas) se incoará el procedimiento de declaración de vivienda vacía, si bien 73 de ellas están en mal estado y sin cédula de habitabilidad.

Entre los propietarios de estos seis municipios que recibieron una carta informativa de Vivienda durante estos últimos tres meses se han atendido un total de 807 consultas entre correos electrónicos y llamadas telefónicas, ya sea para manifestar quejas, plantear dudas o interesándose sobre las posibilidades y ventajas de alquilar sus viviendas.

De las 596 viviendas vacías detectadas en manos de los bancos, las propias entidades han ofrecido información sobre 278, de las cuales Nasuvinsa ha programado este año una inspección de 141 que se consideran podrían ser útiles para la Bolsa de Alquiler. De las primeras 30 inspeccionadas ya este verano, 13 tienen informe favorable para recuperarlas en alquiler a un coste de rehabilitación razonable, mientras que el resto no reúnen condiciones mínimas de habitabilidad.

Una vez concluida esta experiencia piloto, en septiembre se ha iniciado una segunda fase en una treintena de municipios de la Comunidad Foral y de manera preliminar Vivienda está trabajando ya sobre otras 952 viviendas de estas localidades susceptibles de estar deshabitadas.

Los municipios que participan en esta segunda fase son Tudela, Estella-Lizarra, Barañáin, Sarriguren, Zizur Mayor, Mutilva, Villava, Berriozar, Cintruénigo, Noáin, Huarte, Alsasua, Milagro, San Adrián, Cortes, Peralta, Lodosa, Marcilla, Viana, Mendavia, Beriáin, Cascante, Artica, Bera, Orkoien, Castejón, Elizondo, Azagra, Ayegui, Puente la Reina, Villafranca, Andosilla e Irurtzun.

Eneko Larrarte ha señalado que “no sólo estamos cumpliendo la ley sino que además tenemos el convencimiento ético de que la vivienda debe ser un derecho y no un bien especulativo y por ello seguiremos trabajando para que exista el menor número posible de viviendas vacías en esta comunidad”.

En todo caso, José María Aierdi ha precisado que las viviendas vacías existentes en Navarra “no son tantas como las que hubiéramos podido pensar en un principio y esta vía no va a ser, por sí sola, la solución a la creciente demanda de vivienda de alquiler”. “Habrá que activar otras medidas estructurales y de más calado”, ha apuntado.

RECHAZO DE NAVARRA SUMA AL PROCEDIMIENTO

El portavoz de Navarra Suma, Juan Luis Sánchez de Muniáin, ha sido crítico con la carta que fue remitida por el Gobierno foral a propietarios de viviendas, porque “es un escrito plagado de irregularidades”. “Se han producido perjuicios sobre ciudadanos al margen de la ley, al margen del procedimiento legal. En particular, la imputación general que se hace sobre estos propietarios es que en sus viviendas hay unos consumos de agua anormalmente bajos y lo que queremos saber es cómo se han obtenido estos datos de consumo. El Gobierno tiene la obligación de realizar un censo de viviendas vacías, pero lo tiene que hacer de acuerdo con la ley”, ha señalado, para afirmar además que la carta está redactada “en términos intimidatorios”.

Por su parte, Eneko Larrarte ha asegurado que para poner en marcha el proyecto piloto que se había previsto inicialmente “el Gobierno de Navarra debería contar con los datos de consumos de todas las mancomunidades de agua de la Comunidad, sin embargo, esto no era así, con lo cual, por no parar el proceso, decidimos optar por localidades de las que sí teníamos el consumo de agua”. Según ha afirmado, “el consumo de agua es uno de los indicios de no habitación contemplados en el artículo 42.ter de la ley foral 24/2013 de medidas urgentes para garantizar el derecho a la vivienda en Navarra”.

La portavoz del PSN, Arantza Biurrun, ha afirmado que los datos ofrecidos en la comparecencia “vienen a confirmar que el censo de viviendas vacías es una parte de la solución, pero no una solución en sí misma a la alta demanda de vivienda de alquiler”. “Compartimos y defendemos los posicionamientos políticos manifestados por el consejero de volver a la función social de la vivienda”, ha dicho. Sobre las críticas de Navarra Suma a la carta del Gobierno, Biurrun ha señalado que fue “una campaña informativa” y ha criticado “el interés” de la coalición por “seguir estirando el chicle”.

Por parte de Geroa Bai, Ana Ansa ha defendido que el censo es “una herramienta clave para poner negro sobre blanco cómo está el tema de las viviendas” y ha valorado el “enorme trabajo” que ha hecho el Gobierno de Navarra, considerando que se trata de un asunto “complejo”. Sobre la carta, ha afirmado que es algo “anecdótico”, aunque ha reconocido que “los procedimientos hay que mejorarlos”.

La portavoz de EH Bildu, Laura Aznal, ha compartido “la urgencia y necesidad de realizar el censo de viviendas vacías”. “La ley dice claramente que las personas físicas, jurídicas, públicas o privadas, tienen obligación de proporcionar a la administración, a requerimiento de ésta, toda clase de datos, y la ley define claramente los indicios para considerar una vivienda como no habitada. Me parecen excesivos la cautela o los remilgos con los que se pretende dar desarrollo a esta ley”, ha dicho.

Por último, el portavoz de Podemos, Mikel Buil, ha afirmado que “Navarra Suma no está de acuerdo en el fondo -del censo de viviendas- y a través de artificios discursivos nos intenta bloquear con las formas”. “La carta se envía por cortesía y por amabilidad, ante un proyecto piloto que evidentemente habrá que mejorar”, ha dicho, para valorar “positivamente” el trabajo del departamento, aunque los resultados están siendo “lentos o estamos encontrando dificultades técnicas”.

Europa Press