‘El Guardaespaldas’ finalmente llegará a Baluarte del 18 al 22 de noviembre

Facebook Twitter WhatsApp

El musical, que llega en el marco de su gira por todo el país y tras su triunfal estancia en el West End de Londres, es una adaptación de la película homónima escrita por Lawrence Kasdan y protagonizada por Kevin Costner y Whitney Houston, y que se basa en el libreto de Federico Bellone para su adaptación al formato musical.

Pamplona-Iruña, 11 de agosto de 2020

La Sala Principal de Baluarte acogerá siete funciones del musical El Guardaespaldas el próximo mes de noviembre, concretamente del 18 al 22, tras el aplazamiento de las fechas previstas incialmente en junio.

El musical, que llega en el marco de su gira por todo el país y tras su triunfal estancia en el West End de Londres, es una adaptación de la película homónima escrita por Lawrence Kasdan y protagonizada por Kevin Costner y Whitney Houston, y que se basa en el libreto de Federico Bellone para su adaptación al formato musical.

En Baluarte el espectáculo tendrá como protagonistas a Octavi Pujades, que interpretará a Frank Farmer, un exagente del servicio secreto; y a las actrices Chanel Terrero y Khaoula Bouchkhi, quienes se alternarán en el papel de Rachel Marron, la superestrella que contrata a Farmer para que la proteja de un acosador desconocido. Acabarán enamorándose.

Las entradas cuestan entre 29 y 55€ y se pueden adquirir en www.baluarte.com.

Las localidades adquiridas para junio serán válidas para las nuevas funciones de noviembre, respetando los asientos, mismo día de la semana y hora escogidos. No obstante, para quienes así lo soliciten antes del 19 de octubre se procederá a la devolución del importe de las localidades del concierto por el mismo medio por el que fueron adquiridas: en el caso de compra por internet deberán enviar un correo a [email protected] solicitando la devolución adjuntando el número de localizador; en el caso de taquilla, la devolución se realizará cuando Baluarte vuelva a la actividad.

La versión teatral del film estrenado en 1992 que encumbró a Whitney Houston y batió récords de taquilla en todo el mundo también recrea la icónica canción I will always love you, además de otros muchos temas de la banda sonora original de la película, la más vendida de todos los tiempos y Grammy al Álbum del Año. En su paso por el auditorio pamplonés también se podrán escuchar otros grandes éxitos de la diva del pop como Run to you, I have nothing, So emotional, One moment in time, Queen of the night o I wanna dance with somebody.