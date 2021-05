El hijo y hermano de los fallecidos del crimen de Cáseda dice que los acusados “venían preparados”

Facebook Twitter WhatsApp

Ha señalado que la escopeta “cargada” la sacó del coche Emilio J.J. y que el otro hermano dijo “dispara, dispara”

El hijo y hermano de los tres fallecidos en el triple crimen de Cáseda ha manifestado este martes en la vista oral que se celebra en el Palacio de Justicia de Pamplona por esta causa que fue el acusado Emilio J.J. quien salió del coche con la escopeta “preparada” para disparar y que, tras apuntarle, le pasó el arma a Juan Carlos J.J., otro de los acusados, que “disparó”. “Ellos venían preparados”, ha aseverado.

J.J. ha declarado como testigo en el juicio y ha manifestado que al sacar la escopeta del coche “nos quedamos en blanco”. “Juan Carlos hijo dijo ‘saca saca’ y Emilio salió, en un segundo, con la escopeta preparada, con la escopeta cargada y el hijo mayor dijo ‘dispara dispara'”, ha expuesto, para precisar que Emilio J.J. estaba sentado en el asiento trasero del vehículo y “yo no sabía que llevaba una escopeta”.

Los tres acusados habían acudido a Cáseda, después de que su hija y hermana había regresado a esta localidad para retomar la relación con su marido. “El padre de Amparo le llamó entonces a mi padre y le dijo que nos iba a pegar a su hija y a mí”, ha dicho el testigo, que ha apuntado que “mi padre me llamó a mi”. “No sabía que iba a pasar esto, que iban a venir así como vinieron”, ha contado.

Según ha relatado, “se bajaron el padre y el hermano mayor y el pequeño se quedó dentro del coche”. “Juan Carlos padre dijo a mi padre: ‘Fermín que no te tengo miedo’; y mi padre dijo que tampoco. Él empezó la pelea, no mi padre”, ha expuesto, algo que sucedió justo después de que su exmujer le dijera a su padre que no iba a volver con él. “Nos quedamos sorprendidos de cómo se bajaron del coche, de esas maneras…”, ha censurado.

J.J. ha comentado que al disparar, “falló uno” y “si no llega a fallar yo también estaría muerto; me apuntó a mi”. Y ha expuesto que sus dos hermanos, fallecidos en esta reyerta, “no se metieron para nada”. Tras los disparos, los acusados “se metieron en el coche y se escaparon, yo me quedé en shock, en blanco”, ha afirmado.

Ha aseverado que “ellos venían preparados” y “yo me he quedado sin padre y sin hermanos”. “Cinco segundos tardó en matarlos a los tres”, ha comentado.

El testigo ha señalado que se “llevaba mal” con su exmujer porque “me humillaba siempre, me trataba mal delante de la gente”. “No quiero saber nada de ella, me ha hecho mucho daño”, ha expuesto, para indicar que ha pedido la custodia de la niña que tienen en común.

OTRO TESTIGO

Por otro lado, un testigo que oyó la pelea ha explicado, en la declaración ante el jurado que, en el momento de los hechos, escuchó tres detonaciones, “dos seguidas y una espaciada en el tiempo”. “A los pocos segundos veo un coche circulando marcha atrás, a velocidad elevada”, ha explicado.

Seguidamente, en la calle donde ocurrieron los hechos vió a cinco personas “tres personas tumbadas en el suelo y dos de pie, Julio, que estaba muy alterado, gritando que habían matado a su padre y sus hermanos, y Amparo, en actitud de shock, deambulando con la mirada perdida, sin ninguna expresión”. “Le pregunté a Amparo si sabía quien había hecho eso, y me dijo que sí, ‘ha sido mi padre'”, ha expuesto.

EP