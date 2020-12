El lado más humano de los sanitarios

Facebook Twitter WhatsApp

Cuatro sanitarios explican sus sentimientos y emociones durante la pandemia, en el día en el que reciben junto a personal socio sanitario la Medalla de Oro de Navarra

Desde hace unos meses, los temas que antes monopolizaban nuestras conversaciones, novedades deportivas, curiosidades internacionales o comentarios sobre posibles viajes, han sido sustituidos por la situación producida por el coronavirus.

En ellas, repetíamos sin cesar datos técnicos, estadísticas sobre los contagios, fallecimientos, posibles maniobras que continuamente escuchábamos en los medios de comunicación. Sin embargo, no prestábamos atención alguna a los sentimientos y emociones a los que también se están enfrentando tanto el personal sanitario como sociosanitario que luchan frente a la pandemia.

Los siguientes testimonios, recogidos dentro de distintos colectivos implicados en la atención de estos pacientes en Navarra, reflejan las vivencias y los sentimientos a los que día a día se han tenido que enfrentar durante la pandemia.



TACHO (celador Complejo Hospitalario de Navarra) “Yo soy de los que no lo vio venir”

Personalmente no he recuperado la sonrisa y las ganas de reír. Tiempos muy duros para nosotros los sanitarios, entre la desesperanza y la incredulidad. Pero ahí seguiremos luchando, por supuesto.

Yo soy de los que no lo vio venir. Me sorprendió el salto que dio el virus desde China hasta Italia, pero no vi las orejas al lobo. Cuando se produjo el primer positivo en este país en la isla de la Gomera, sí me hizo empezar a preocuparme.

Me generaba sentimiento de inquietud y gran preocupación por los míos y la gente que me rodea. En el trabajo había un desconocimiento ante lo que iba a pasar y una gran tensión ante lo desconocido.

He echado de menos, sin ninguna duda, los abrazos y las sonrisas.

Estaba excesivamente preocupado por mi familia y ellos también conmigo. Buscando el equilibrio entre el día a día y lo cotidiano con la situación extraordinaria que estábamos viviendo.

Me ha enseñado a valorar aún más lo que tenemos y disfrutamos y a añorar la “normalidad”.

Soy de los que creen que la gente en general se está portando bastante bien, con paciencia y preocupación con lo que están viviendo.



MARIA (enfermera en residencia de ancianos) “En el trabajo he echado de menos más ayuda por parte de la Administración”

Lo viví mal, se juntaba lo que estábamos viviendo en el trabajo con tener que llegar a casa con la mejor de las sonrisas, para que mis hijos no se preocuparan.

La situación me generó sentimientos de miedo y a la vez frustración, ya que se intentaba dar tranquilidad, pero no se hacía nada por prevenir lo que se veía venir. Sentimientos de rabia, angustia, pena, miedo……

En el trabajo he echado de menos más ayuda por parte de la Administración. Ellos nos decían lo que teníamos que hacer, pero no nos ayudaban en nada.

En casa echaba de menos el no poder actuar como lo hacía en mi día a día. Era muy duro llegar y no poder abrazar a mi marido y a mis hijos hasta que no había pasado por la ducha.

En la calle he echado de menos que la gente no se tomara más en serio el problema que tenemos. Quizás no por culpa suya, sino porque yo creo que no se ha sabido transmitir la situación como se debía.

Mi marido y mis hijos mal. Y eso que no nos quejamos, ya que él pudo teletrabajar. Se encargaba de ellos, de las tareas…. Y de sacar su trabajo adelante. A mis hijos se les hizo muy duro el no poder salir a la calle, ir al colegio, vamos el hacer una vida normal. Mis horas de llegada a casa eran un caos, teníamos que hacer turnos muy largos.

Pienso que hoy estamos aquí y mañana no sabemos lo que va a ser de nosotros. Vivo pendiente de mi familia, para que hagan bien las cosas y todos estemos sanos. El no poder vernos siempre que queramos me entristece muchísimo. Ahora doy mucho más valor a tener mi familia cerca.

ÁNGEL (médico del Complejo Hospitalario de Navarra) “Los pacientes ingresaban solos, por el perpetuo miedo al contagio”

Cuando se fueron disparando los contagios nos generó a todos una situación de miedo, ansiedad y frustración. Cuando vimos que sobrepasaba nuestra capacidad y nuestros medios era como vivir en el infierno de Dante.

Cuando oía las noticias sobre la situación en China realmente me sorprendía y no acababa de encajar lo que oía, algo fallaba en lo que comunicaban. Ese era el comentario más oído en nuestro trabajo. Una vez que comenzó en Italia a verse la realidad, nos asustamos. Teníamos contactos con médicos italianos y nos describían una situación dantesca. Nos generaba miedo a algo que sabíamos que se iba a extender.

Cuando se fueron disparando los contagios nos generó a todos una situación de miedo, ansiedad y frustración. Cuando vimos que sobrepasaba nuestra capacidad y nuestros medios era como vivir en el infierno de Dante. La mayoría de nosotros nos sentíamos frustrados ante la falta de tratamientos eficaces, la situación de la UCI. Veíamos casi todos los días que el complejo estaba al borde del colapso. Iban cayendo compañeros infectados y lo que realmente pensábamos es que acabaríamos todos igual. Por otro lado falleció un compañero de trabajo lo que acabó por desmoralizarnos del todo.

Los pacientes ingresaban solos, por el perpetuo miedo al contagio, veíamos muchos que sabíamos que iban a morir. Y nos afectó mucho pensar que morían solos, sin nadie de su familia alrededor. Intentábamos, dentro de nuestras posibilidades que no se sintieran solos. Nos dimos cuenta de que acudir a urgencias les producía terror a los pacientes. Se quedaban en casa con infartos, ictus, patología quirúrgica urgente. Algunos fallecieron con enfermedades potencialmente solucionables.

En cuanto a mi familia: dos somos sanitarios, una de mis hijas y yo. Por no contagiar al resto modificamos nuestras costumbres, comíamos aparte, dormíamos en habitaciones distintas al resto, no les tocábamos. Nuestras costumbres, nuestro contacto habitual se modificó. Nos convertimos en unos extraños dentro de la familia. Teníamos miedo de contagiarles.

Ahora se está viviendo una situación muy parecida. Siento que no estamos anímicamente igual. Hay demasiados profesionales con cuadros depresivos, ansiosos. No nos hemos recuperado. Necesitaremos tiempo para recuperarnos.

Todo esto me ha llevado a replantearme muchas cosas tanto profesionales como personales. Creo que realmente necesitamos para vivir muchas menos cosas materiales. Nos ha hecho ver que todo es finito.

Cuando salgo por la calle veo a la mayoría de la gente que toma medidas, algunos no las toman. Me cabrea bastante verlo. Creo que no son conscientes de la situación y si son rayaría en la irresponsabilidad. El coronavirus está esperando la oportunidad para entrar en nuestra casa, en nuestra familia no debemos dejarle entrar. El cuidado, la mascarilla, el lavado es nuestra puerta de casa.

RAQUEL (Auxiliar de Enfermería en el Complejo Hospitalario) “También creo que tenemos una muy buena sanidad, pero hay que cuidarla”

Me he dado cuenta de la vulnerabilidad que tenemos. En unos pocos días pasas de tener una total estabilidad a estar todo en el aire. De todas formas, llego a la conclusión de que la salud es lo más importante.

Sentía que las cosas iban a empeorar mucho, como estaba ocurriendo en otros países que nos llevaban la delantera. Tuve agotamiento y sentía mucha pena por todos los abuelos a los que dejábamos solos, porque no podían estar con familiares y nuestro volumen de trabajo no nos permitía acompañarlos.

En el trabajo creo que faltaba tiempo para hacer las cosas mejor, debido al volumen de enfermos y la falta de material.

En la calle, creo que las cosas fueron bastante bien con el confinamiento y la gente nos animó mucho, cosa que es de agradecer.

En casa, yo tenía miedo de contagiar a mi familia y, por ello, me faltó cercanía con mis hijos sobre todo. Tenía mucha preocupación por la situación de emergencia sanitaria y crisis económica. Mi familia estuvo totalmente confinada y la que salía más por el trabajo era yo. La situación era muy extraña para todos. Parecía un sueño del que teníamos que despertar. De todas formas, lo terminamos llevando bastante bien adaptándonos a la nueva situación laboral y económica.

Me he dado cuenta de la vulnerabilidad que tenemos. En unos pocos días pasas de tener una total estabilidad a estar todo en el aire. De todas formas, llego a la conclusión de que la salud es lo más importante. También creo que tenemos una muy buena sanidad, pero hay que cuidarla. Cada uno a su nivel y evitar abusos por parte de los usuarios.

Me encuentro anímicamente bien, pero muy cansada, porque no ha dado tiempo a recuperarse de la primera ola. A la vez, siento rabia por la poca responsabilidad que parte de la población ha tenido. Diría a la gente que hay que tener responsabilidad individual frente a las normas para prevenir el contagio. Me parece que es una falta de respeto hacia las personas que nos tenemos que enfrentar a diario con la enfermedad.