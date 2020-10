El mensaje viral de una persona sanitaria del CHN: “Las previsiones no son buenas; volvemos a tener los hospitales llenos de pacientes con neumonías graves”

Facebook Twitter WhatsApp

Dice escribir el mensaje tras recibir rumores sobre algunas quedadas antimedidas previstas para el día 31

Una persona que trabaja como sanitaria en el CHN ha escrito un impactante mensaje en WhatsApp que rápidamente se ha hecho viral. El mensaje alerta sobre la situación de máxima gravedad en Navarra por la segunda ola de Coronavirus, y explica algunos datos sobre cómo han vivido la pandemia en los últimos meses en el CHN en primera persona.

La situación no ha sido escondida por Salud, que ayer mismo explicaba en rueda de prensa la decisión de desprogramar todas las cirugías durante la próxima semana, y que pedía a la sociedad la máxima responsabilidad en sus comportamientos.

Sin embargo, el mensaje fechada el pasado jueves, llama a todas aquellas personas que dudan de la existencia del virus a ver la realidad y esta persona dice escribir el mensaje tras recibir algunas quedadas antimedidas previstas para esta noche de Halloween.

Este es el mensaje en su integridad:

“Hola de nuevo, algunos me habeis preguntado x la situacion en UCI actualmente. Y a riesgo de ser insistente os escribo de nuevo, sobre todo tras recibir rumores sobre quedadas reinvindicativas antimedidas para el 31. Sigo creyendo firmemente q la poblacion debe conocer la situacion real actualizada dia a dia, para poder ser consciente de en que momento estamos. Y muchas veces es dificil hallar esa información en los medios de comunicación… Tenemos una sobresaturacion de informacion Covid y al mismo tiempo creo q no se esta exponiendo claramente la realidad. Las cifras oscilan, los porcentajes varian segun como se interpreten. Esto hace que los no danitarios os sintais desconcertados e incluso que una parte de la poblacion ya no nos crea y niegue el problema.



Asi que si sirve de algo, alla va:



El verano fue un respiro. Los datos sanitarios (a nivel de ocupacion) eran buenos. A finales de agosto comenzo un pequeño repunte en planta que no se tradujo practicamente en ingresos en UCI. Los pacientes tenian mejor recuperacion y altas mas tempranas, gracias en gran parte al conocimiento que tenemos ahora de la enfermedad y a su manejo en planta.



Pero desde inicios de septiembre estamos viendo un goteo, q si bien es irregular (semanas sin ingresos, semanas con varios) no ha dejado de crecer. Y esta progresion ha ido aumentando llamativamente desde principios de octubre (el fin de semana pasado fue nefasto en cuestion de ingresos en UCI)



Así, a dia de hoy, jueves 29 de octubre de 2020, los pacientes ingresados POR Covid (cuadro respiratorio agudo, no CON Covid, como algunos afirman) ocupan ya completamente la 6a, 5a, 4a y parte de la 3a planta de Virgen del Camino, asi como la 3a maternal.

UCI Virgen completa (algunos días se libera una cama segun altas/defunciones) y UCI Hospital, que en principio iba a ser UCI limpia para enfermos no Covid ya aloja a 17 enfermos respiratorios graves POR Covid.



Esto hace que el resto de pacientes limpios (politraumas, hemorragias cerebrales) tengan que ser atendidos en otros servicios que hemos tenido que “reacondicionar” como Intensivos conforme los Covids ocupan nuestras camas



Se ha contratado mucho personal de apoyo, se han blindado contratos hasta marzo, se nos han anulado vacaciones hasta nueva orden y se ha pedido voluntarios para renunciar a nuestras jornadas reducidas por cuidado de hijos/padres para aumentar la plantilla.Se han suspendido todas las cirugias no urgentes y ese personal vendra a ser formado como apoyo en UCI.



Os cuento todo esto no para crear angustia, sino porque teneis el derecho de saber la verdad, y la obligacion como navarros de ayudar a paliar esta situacion.

Las previsiones no son buenas. Vienen semanas complicadas (a nivel de presión sanitaria no vemos el efecto de las medidas tomadas hasta 2 semanas despues de iniciadas) y una vez mas necesitamos vuestra ayuda.



Esta es la VERDAD y os pido que la transmitais a vuestras familias y amigos. En especial a aquellos que dudan de su existencia.



No se de donde ha salido ni como fue su origen, lo que si se es que volvemos a tener los hospitales llenos de pacientes con neumonias bilaterales graves y personas que no van a poder ser operadas por la saturacion del sistema. Y esto NO es normal



Un abrazo a todos, mucha fuerza y mil gracias por vuestro apoyo.”