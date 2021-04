El Navarra International Film Festival, NIFF, crece en programación, secciones, sedes, jurados, premios y jornadas en su tercera edición que se celebrará entre el 4 y el 8 de agosto

Facebook Twitter WhatsApp

La tercera edición del NIFF estará enfocada al feminismo. Joaquín Calderón, director del NIFF y de Estudios Melitón: “En Estudios MELITÓN y en el NIFF trabajamos personas que nos preocupamos por la gente”



El Navarra International Film Festival cumple este año tres ediciones y se consolida como uno de los más destacados festivales de cine de España, con el foco puesto en el cine social.

Este año el NIFF suma dos días más al festival, con lo que casi duplica el número de jornadas que pasan de tres a cinco días, y se celebrará entre el 4 y el 8 de agosto, lo que se traduce en más de 24 horas de proyecciones (largometrajes, cortometrajes, documentales, ficción, animación…) inscripciones procedentes de más de 30 países. Este incremento de actividad va de la mano de la suma de nuevas sedes como son Civican y algunas localidades navarras que se suman a las sedes ya existentes: Catedral, Condestable, Escuela Navarra de Teatro (ENT) y Baluarte.

El jurado también crece en esta edición, en lo cuantitativo y en lo cualitativo, ya que suma destacados cineastas de la talla de Esther García (productora de El Deseo de Almodóvar), Miriam Gallego (actriz de Águila Roja), Paul Urkijo, Julia Juániz, entre otros prestigiosos guionistas, directoras, actrices, productores, etc.

La tercera edición del NIFF es una edición enfocada al feminismo, con el objeto de poner en valor a todas las mujeres que trabajan a diario por el avance de este país, en el que más de la mitad son féminas. En este contexto, el NIFF suma este año a CIMA la Asociación de Mujeres Cineastas y de Medios Audiovisuales que tiene como asociadas a más de 600 profesionales. CIMA tendrá un papel relevante en esta edición del NIFF.

Otro de los atractivos del Festival son los premios. En esta edición, la cuantía del Melitón de Oro a la mejor película del festival pasa de 2.000 a 4.000 euros. Y el Certamen de guion cuenta este año con una dotación de 500 euros además del Melitón a mejor guion de cortometraje.

Este año el COVID no ha ayudado y aun así el NIFF ha crecido, ampliado sedes, innovado en las temáticas, sumado más personas al jurado, etc. En este sentido, tal y como señala el director del festival, Joaquín Calderón: “Seguimos aprendiendo y mejorando con el objetivo de avanzar y ofrecer el mejor cine que aporte una mirada nueva al panorama audiovisual, y seguir generando industria, creando empleo, ofreciendo visibilidad a los temas que nos importan… En el NIFF trabajamos personas que nos preocupamos por la gente, por eso el objetivo de nuestra actividad es ofrecer una plataforma que dé salida al talento, como festival que somos, una de las pocas vías con las que cuentan los autores. Y cuando digo autoras me refiero a todos: productores/as, guionistas, directores/as, actores/as, etc. Autores/as noveles, independientes y poco comerciales en general. Todo ello con el foco puesto en problemas que intentan abarcar las temáticas que nos interesan hoy en día”.

Durante los cinco días del NIFF, además de las temáticas ya existentes en anteriores ediciones (salud mental, feminismos, LGTBI, planeta, migraciones, discapacidad, mayores y quarantine) se añade este año como novedad la temática de racismo.

En cuanto a las secciones del festival se añaden dos nuevas:

– Students Films, centrada en el cine hecho por estudiantes y centros académicos en la que como avance os puedo decir que tendremos entre otros trabajos a competición el estreno mundial de KUTXI, DE BERRIOZAR. Película realizada en 2020 por Cristian Ruiz, como Trabajo de Fin de Grado en la Universidad de Navarra sobre el cantante y líder de Marea Kutxi Romero.

– La otra nueva sección es Cortometraje español que tiene como objetivo defender el cine hecho en España en donde obviamente está el cine navarro. En esta nueva sección, avanzamos la selección de BIOGRAFÍA DEL CADÁVER DE UNA MUJER, de Mabel Lozano. Película ganadora del Goya a Mejor Cortometraje Documental.

“Ofrecer una mayor visibilidad del cine hecho aquí y facilitar en todo lo posible el reconocimiento del trabajo realizado en nuestra comunidad por nuestros profesionales es para nosotros una obligación porque también desde el NIFF trabajamos para proteger el cine español y por supuesto el navarro”, explica Joaquín Calderón.

Esta tercera edición del NIFF supone el afianzamiento y la consolidación de una mirada al mundo del cine y a su entorno y el festival sigue sumando adhesiones ya que cuenta con el apoyo institucional del Gobierno de Navarra, Ayuntamiento de Pamplona, y de empresas o entidades financieras como es el caso de Caja Rural, Fundación Caja Navarra y Fundación La Caixa. Además, un año más la Navarra Film Commision, NAPAR (asociación de productoras y profesionales de Navarra) y CLAVNA (clúster Audiovisual

Navarro) apoyan el Festival y sus actividades. Por supuesto, desde aquí animo también a las empresas a subirse al carro de NIFF para formar parte de los patrocinadores.

Otra de las novedades es La Coda del NIFF, la actividad que tendrá lugar el domingo 8 de agosto en la Catedral de Pamplona y que consistirá principalmente en dos actos: una proyección matinal de una película para público familiar o infantil, todavía por determinar, y un encuentro interreligioso con proyección incluida que también se celebrará en la Catedral.

También, el NIFF cuenta este año con la exposición fotográfica de Lucía Herrero “Tributo a la bata”, que homenajea a las matriarcas y esa prenda icónica que han vestido por décadas: la bata. La exposición se podrá ver en Baluarte desde días antes de la inauguración del festival. En concreto desde el lunes 26 de julio y hasta el 20 de agosto.

Como decíamos el NIFF este año hace foco en la mujer y prueba de ello es una de las actividades de la cual estamos más orgullosos: la “MASTERCLASS DE PRODUCCIÓN” con la productora más importante de nuestro país, Esther García, que además es quien recibe el MELITON DE HONOR de este año. Otros dos encuentros matinales más serán “MUJERES EN EL CINE, MUJERES EN LA CIMA” y “CINE Y EDUCACIÓN”. Ambos muy recomendables.

Por segundo año consecutivo, el NIFF contará con el periódico gratuito La Voz del NIFF que refleja en formato prensa algunos de los temas del Festival y da voz a los protagonistas que tendrán espacio en esta edición.

Como novedad, nace Los ojos del NIFF, una serie de podcast que recogen las impresiones de los miembros del jurado a través de entrevistas cercanas con la intención de ofrecer una perspectiva distinta de un equipo tan heterogéneo y multidisciplinar en primera línea del cine. Los podcasts pueden escucharse en la web del NIFF www.navarrafestival.com



ESTUDIOS MELITÓN

Estudios Melitón cumplió un año en diciembre del 2020 y una de las principales actividades que trae este 2021 es la tercera edición del FEN-Filmando en Navarra con la directora de cine Isabel Coixet, que conduce el taller que se celebrará entre el 3 y el 12 de junio en los estudios de Lekarotz. El taller contará con la participación de cerca de medio centenar de guionistas, directores y directoras de arte, actrices y otros perfiles profesionales de un alto nivel procedentes tanto de España como de México, Estados Unidos, etc.

En las anteriores ediciones, el taller se realizó con el multipremiado en el Festival de cine de Cannes Oliver Laxe (2020) y el ganador de dos premios Oscar de la Academia de Hollywood Asghar Farhadi (2019).

También Estudios Melitón trabaja con el SNE (Servicio Navarro de Empleo) formando profesionales del mundo audiovisual en diferentes cursos y talleres.



OTRAS NOTICIAS

Entre el resto de las novedades para este año destaca la realización del primer LEC (La Experiencia

Cinematográfica), un taller audiovisual vinculado al desarrollo de capacidades personales que Estudios Melitón ha realizado con Cruz Roja.

Otra de las novedades tiene que ver con la puesta en marcha de una colaboración con Diario Escolar de Diario de Navarra, que consiste en la elaboración de una recomendación cinematográfica enfocada al ámbito educativo que cada martes se publica en las páginas del periódico dirigidas a los colegios.

Además, desde septiembre de 2020 el NIFF está realizando catas de vino y cine con la participación de bodegas navarras como Bodegas Olimpia y Bodegas Ochoa. Las catas de cine son un evento-experiencia en el que se maridan distintos tipos de vino con películas seleccionadas por el NIFF.

En último lugar, mencionar la actividad de Club de Lectura de cine, en las que se presentan libros vinculados al cine. En los últimos meses se han celebrado encuentros literarios de cine con Javier Tolentino en el pasado mes de enero y Manuel Hidalgo que se celebrará el 15 de abril. Dentro de una semana.