El Palacio de Ezpeleta abre sus puertas el lunes para acoger el ciclo Versionando, talleres infantiles, artes de calle, música en familia y noches de cine

Facebook Twitter WhatsApp

Se han programado una veintena de actividades vespertinas para todo tipo de públicos, todas ellas gratuitas

Por segundo año consecutivo, el Palacio de Ezpeleta se convierte en sede de la programación cultural del Ayuntamiento de Pamplona. Del 2 al 25 de agosto, el patio del palacio acogerá una veintena de actividades gratuitas, dirigidas a todo tipo de públicos. Los lunes se dedicarán al ciclo Versionando, los martes a las artes de calle, los miércoles a la música en familia y los jueves habrá talleres y actividades infantiles y familiares. Los dos primeros viernes se proyectarán también dos películas de ‘Noches de cine’. La entrada será libre, por orden de llegada hasta completar aforo, excepto en los talleres, que requieren de inscripción previa. Las puertas del recinto se abrirán 45 minutos antes de cada actividad.

Los lunes serán tiempo para la música con el ciclo Versionando. A partir de las 20 horas, se sucederán clásicos y versiones en diferentes estilos. El 2 de agosto abrirá los conciertos The Mirrorballs con un homenaje a la música de los 70, a ritmo de funk, disco, R&B, soul y rock and roll. El 9 de agosto The Road propone un espectáculo de música teatralizada con versiones de David Bowie, Louis Prima, Elvis Presley, Extremoduro, Tequila, Berri Txarrak… El 16 de agosto The Corleone´s Band interpretará versiones más blueseras y rockeras de artistas como Aretha Franklin, Tina Turner, Blues Brothers, AC/DC, Queen o Michael Jackson. Cerrará Versionando el 23 de agosto Correcaminos Rock&Roll Band con un viaje genuino, enérgico y contundente por el rock and roll.

Las artes de calle ocuparán la programación de los martes, con cuatro propuestas aptas para todos los públicos a partir de las 19 horas. Batean Zirko propone para el 3 de agosto “Baserriko porrusalda”, obras en euskera, en torno a la gastronomía, la cocina e incluso la filosofía zen. El 10 de agosto La Banda del Otro representará ‘Yee-haw’, trasladando al público al lejano Oeste de Andaluisiana, con músicos, malabaristas y payasos. El 17 de agosto, en ‘Ohlimpiadas’, la compañía La Sincro narra la historia de dos limpiadoras que realizan su rutina laboral como si estuvieran en los Juegos Olímpicos. El espectáculo combina danza, acrobacias y humor. El 24 de agosto Markeliñe propone ‘Chef Nature’, un espectáculo sin palabras ambientado en un restaurante al aire libre y con huerta propia.

Música, talleres y cine

La música en familia protagonizará los miércoles con cuatro sesiones a las 19 horas, con entrada libre hasta completar el aforo. El 4 de agosto actúa el dúo Fetén Fetén, con un concierto de valses, jotas, fox trot o pasodobles, homenaje a la música popular. El día 11 Billy Boom Band presentará la música rock de su último disco, ‘La mujer bala’. El miércoles 18 Demode Quartet pondrá en escena “Porrupatata. Ez porru ez patata”, un espectáculo que aúna música, narración y proyección. El día 25 Musas y Fusas apostarán por un concierto en formato eléctrico, con mucho ritmo y muy bailable con ‘Pum patapum pa pam’.

Los jueves la oferta se centra en talleres y juegos infantiles y familiares. Son gratuitos, pero requieren de inscripción previa a través del 010, la web www.pamplonaescultura.es o los centros de la red Civivox. Se desarrollarán a partir de las 18.30 horas. Kaligrama y Art Cinco proponen para el 5 de agosto un taller construir una cámara de dibujos. El día 12, con La Pai, se elaborarán animales gigantes con grandes cajas de cartón. Una semana después, el 19 de agosto, taller de circo con La Raspa para aprender a subir al trapecio, caminar sobre el cable de equilibrio o hacer malabares.

Por último, los viernes 6 y 13 de agosto, el patio del Palacio de Ezpeleta se convertirá en sala de cine para la proyección de dos películas del ciclo ‘Noches de cine’, organizado por la red Civivox. El 6 de agosto se podrá ver la comedia ‘Pagafantas’, en versión en euskera y con subtítulos en castellano, y el 13 de agosto el filme de aventuras ‘Jumanji. Siguiente nivel’. Ambas comenzarán a las 22 horas y no están recomendadas para menores de 7 años.

Palacio de Ezpeleta. Programación cultural. Del 2 al 25 de agosto

VERSIONANDO. CONCIERTOS. Lunes, 20 horas 2 de agosto. THE MIRRORBALLS 9 de agosto. XABIER ARTIEDA-THE ROAD 16 de agosto. THE CORLEONE´S BAND 23 de agosto. CORRECAMINOS ROCK&ROLL BAND



ARTES DE CALLE. Martes, 19 horas 3 de agosto. BASERRIKO PORRUSALDA (BAPATEAN ZIRKO) (EN EUSKERA) 10 de agosto. YEE-HAW (LA BANDA DEL OTRO) 17 de agosto. OHLIMPIADAS (SINCRONACIDAS) 24 de agosto. CHEF NATURE (MARKELIÑE)



MÚSICA EN FAMILIA. Miércoles, 19 horas 4 de agosto. FETEN FETEN 11 de agosto. BILLY BOOM BAND 18 de agosto. PORRUTATA-DEMODE QUARTET (EN EUSKERA) 25 de agosto. MUSAS Y FUSAS



TALLERES Y JUEGOS INFANTILES Y FAMILIARES. Jueves, 18.30 horas 5 de agosto. ¡KLIK! CREA TU PROPIA CÁMARA DE DIBUJOS (KALIGRAMAK Y ART CINCO) 12 de agosto. ¡BICHOS DE CARTÓN! (LA PAI) 19 de agosto. FAMILY FRIENDLY (Taller de circo) (LA RASPA)



NOCHES DE CINE. Viernes, 22 horas 6 de agosto. PAGAFANTAS (EN EUSKERA) 13 de agosto. JUMANJI. SIGUIENTE NIVEL