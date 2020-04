El pamplonés Héctor Martín Ardanaz publica su primera novela ‘Buen Ojo’

Facebook Twitter WhatsApp

La presentación del libro, editado por Titanium, tendrá lugar mediante videoconferencia este viernes, 1 de mayo, y ya está abierta la reserva de los primeros ejemplares

Pamplona-Iruña, 29 de abril de 2020

A Héctor Martín Ardanaz (Pamplona, 1976) no le tiembla el pulso.Nunca. Comenzó a escribir con la máquina de su padre cuando era niño, durante un largo tiempo confinado como ahora, en casa pero por una lesión de rodilla y no ha parado desde entonces. Ingeniero de telecomunicaciones es aficionado a la novela negra, con referentes (que no fetiches, bromea) como Tana French, pero también con gustos por otros géneros como la fantasía épica o medieval de Tolkien o Patrick Rothfuss o la ciencia ficción de Richard K. Morgan.

Héctor Martín Ardanaz pública ahora su primera novela ‘Buen Ojo’ editada por Titanium. La promoción y la edición de su novela primigenia se ha tenido que retrasar por la crisis del coronavirus, aunque este hecho tampoco altera a Héctor que se lo toma con filosofía.

‘Buen Ojo’ es una novela policíaca, de novela negra donde su protagonista Claudia busca resolver un caso importante, un crimen que dé empujón a su carrera policial. Sin embargo, Claudia deberá elegir cuáles son sus aliados a la hora de resolver el caso, sopesando en quién puede confiar y si los procedimientos son los adecuados.

Como reconoce Héctor Martín Ardanaz, el personaje de Claudia tiene un protagonismo importante en ‘Buen Ojo’, con una trama personal y de reconciliación con el pasado.

‘Buen Ojo’ es una novela además entretenida, y trepidante, de las que te lleva de aquí para allá sin darte cuenta. No en vano Martín Ardanaz es un escritor meticuloso, concienzudo que detalla antes de escribir todas sus escenas, casi como en una producción cinematográfica con los storyboards.

‘Buen Ojo’ está editado por Titanium, que apuesta por escritores noveles, como Héctor Martín quien agradece el apoyo mostrado. “Trabajar con ellos ha sido magnífico, muy profesional”, reconoce Martín quien subraya el trato personal y la relación con otros autores de la editorial. “La comunidad de autores hemos hecho buenas migas, nos damos consejos y charlamos”, subraya Héctor Martín, quien recuerda que el mundo de los escritores es especial “no nos vemos como competencia, sino como compañeros”.

La primera presentación del libro tendrá lugar mediante videoconferencia este viernes, 1 de mayo, y ya está abierta la reserva de los primeros ejemplares a través de internet.

Héctor Martín Ardanaz no se inquieta, y a la vez no para de trabajar. Tras ‘Buen Ojo’ ya está enfrascado en otros dos proyectos literarios, muy distintos y alejados de la novela negra.

En Navarra, Héctor Martín Ardanaz ya colabora con la Asociación Navarra de Escritores y escritoras, en lo que considera una comunidad (Héctor se refiere a ellos como ‘familia’) especialmente activa y prolífica de la que tiene mucho que aprender, también en novela negra, con autores como Carlos Bassas o Susana Rodríguez Lezáun.

Sinopsis ‘Buen Ojo’

Claudia emplea su propio método para resolver los casos. Tiene buena memoria y es concienzuda. Recopila todas las pistas, por insignificantes que parezcan, porque sabe que al final siempre aparece un patrón que señala a un culpable.

Ha llegado el momento que ha estado esperando durante mucho tiempo, un caso importante que puede impulsar su carrera en la Policía. Pero pronto descubre que el caso es mucho más complicado de lo que parecía, el culpable muestra una confianza fuera de lo común y no comete errores, lo que hace que las pistas sean insuficientes para señalar a alguien.

Todo ello, mientras trata de reconciliarse con el pasado que la persigue desde que su padre murió hace más de veinte años.