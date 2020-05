El Parlamento condena los altercados del fin de semana en Pamplona

Facebook Twitter WhatsApp

Pamplona-Iruña, 25 de mayo de 2020

a Junta de Portavoces del Parlamento de Navarra ha aprobado este lunes una declaración institucional por la que condena “los altercados de violencia protagonizados por grupos de izquierda abertzale en las calles de Pamplona al paso de manifestaciones y concentraciones ilegales” en apoyo del preso de ETA Patxi Ruiz.

La declaración, presentada por Navarra Suma y dividida en cuatro puntos, ha contado con el apoyo de PSN y Geroa Bai. EH Bildu ha votado en contra de los dos primeros puntos y se ha abstenido en los otros dos. Podemos e Izquierda-Ezkerra se han abstenido en el primer punto y han apoyado los otros tres.

En concreto, en el primer punto, el Parlamento de Navarra condena “los altercados de violencia protagonizados por grupos de la izquierda abertzale en las calles de Pamplona al paso de manifestaciones y concentraciones ilegales”.

En el segundo, reitera “la firme repulsa a los actos de apoyo al criminal de la banda terrorista ETA, autor de los disparos que segaron la vida del concejal pamplonés Tomás Caballero”.

En tercer lugar, repudia “la historia de ETA y todo el legado de terror y sufrimiento que la organización terrorista ha provocado en nuestra sociedad”. Por último, transmite “la solidaridad y el cariño a los familiares del Tomás Caballero por el dolor que conllevan estos actos de apoyo a quien lo asesinó”.

El parlamentario de Navarra Suma, Carlos Pérez-Nievas, ha afirmado que pese a “al apoyo expreso de EH Bildu al asesino de Tomás Caballero, el PSOE y el PSN son capaces de pactar con EH Bildu”. “Al Partido Socialista le tenemos que decir que eso es total y absolutamente inaceptable, incomprensible, un ejercicio que aún hace más daño a esta sociedad democrática. Resulta patético el posicionamiento de EH Bildu y resulta más patético que el PSN sea capaz de acordar nada con estas personas”, ha dicho.

El portavoz del PSN, Ramón Alzórriz, dando su apoyo a la declaración, ha afirmado que “hay un sector mínimo de radicales que está intentando quebrar la convivencia en nuestra Comunidad y la sociedad navarra está harta, queremos vivir en paz y en libertad, con respeto democrático”. “Siempre vamos a estar condenando este tipo de actos, principalmente estos, pero también de ese otro sector de la España radical, del fascismo radical de derechas que está fomentando permanentemente el odio contra la sociedad y contra nuestro partido por intentar tomar las mejores decisiones en pro de la ciudadanía”, ha subrayado.

La portavoz de EH Bildu, Bakartxo Ruiz, ha defendido que “la reivindicación por los derechos de las personas presas es una reivindicación absolutamente legítima y más en una situación como la que estamos viviendo en las cárceles, donde el derecho a la salud, a las relaciones afectivas, a las relaciones con las personas cercanas, se está viendo todavía más vulnerado”.

La parlamentaria foral ha asegurado que “EH Bildu no comparte ninguna estrategia que no esté basada exclusivamente en vías pacíficas y democráticas, y lo que tenemos que decir respecto a lo ocurrido el fin de semana es que una movilización que transcurría sin incidentes no puede acabar por un altercado concreto en una carga policial de esas características”.



Han votado a favor Navarra Suma, PSN, Geroa Bai. EH Bildu ha votado en contra de los puntos 1 y 2 y se ha abstenido en el 3 y 4. Podemos-Ahal Dugu e I-E han votado a favor de los puntos 2, 3 y 4 y se han abstenido en el 1.

La declaración institucional aprobada dice lo siguiente:

“La Mesa del Parlamento de Navarra acuerda:

1.- Condenar los altercados de violencia protagonizados por grupos de la Izquierda abertzale en las calles de Pamplona al paso de manifestaciones y concentraciones ilegales.

2.- Reiterar la firme repulsa a los actos de apoyo al criminal de la banda terrorista ETA, autor de los disparos que segaron la vida del concejal pamplonés Tomás Caballero.

3.- Repudiar la historia de ETA y todo el legado de terror y sufrimiento que la organización terrorista ha provocado en nuestra sociedad.

4.- Transmitir, una vez más la solidaridad y el cariño a los familiares del Tomás Caballero por el dolor que conllevan estos actos de apoyo a quien lo asesinó”.

