El Parlamento de Navarra acoge la presentación del libro ‘Tránsitos’, en el marco de un acto sobre transexualidad infantil y juvenil organizado por Naizen

Hualde enmarca la adquisición de 200 ejemplares para su distribución por la red pública de bibliotecas en la “decidida apuesta por una educación y una sociedad en igualdad”

El Parlamento de Navarra ha acogido estar tarde la presentación del libro Transitos, obra de Aingeru Mayor, en el marco de un acto sobre transexualidad infantil y juvenil que, organizado en colaboración con Naizen, ha incluido la entrega de una serie de reconocimientos a personas y colectivos que se han significado en la defensa de los derechos de los menores transexuales.

La apertura del acto ha corrido a cargo del Presidente del Parlamento, Unai Hualde, quien ha subrayado la “decidida apuesta” del Legislativo Foral “por una educación en igualdad que, evitando estigmas en función los genitales, dé lugar a una sociedad en igualdad. Es muy sencillo de entender y, al mismo tiempo, muy complicado de vivir si los menores y sus familias no encuentran respaldo a nivel social e institucional. Hablamos de la transexualidad infantil y juvenil, relatos de vida que primero Krisalis, luego Naizen, han tratado de hacer comprender con su gran labor de acompañamiento”.

En ese contexto, el Presidente ha aludido al libro objeto de presentación, una obra de Aingeru Mayor que ayuda a “comprender y visibilizar la transexualidad infantil. Lo dice muy bien Aitzole Araneta al final del prólogo, ‘estamos ante un libro necesario porque por fin mucha gente va a entender de qué va esto’. Es tan sencillo como asumir que hay niños con vulva y niñas con pene. El Parlamento, que así lo ve, ha adquirido 200 libros para hacerlos llegar a todas y cada una de las bibliotecas públicas de Navarra. Necesitamos que este libro se lea, que se conozcan los Tránsitos de estos niños y niñas y sus familias. Lo de esta tarde es un paso más en esa dirección. Muchas gracias a Naizen”.

A continuación, Roberto Itoiz, responsable de relaciones institucionales de Naizen en la Comunidad Foral, ha glosado la trayectoria de la asociación desde que, en 2015 ocho familias pusieran en marcha Chrysallis, y ha gradecido la implicación del Parlamento de Navarra, al que ha situado “en la vanguardia del respaldo institucional. En 2017 logramos llevar al debate público la transexualidad infantil y lo cierto es que las instituciones estuvieron a la altura”.

Itoiz ha recordado que “pocos colectivos han sido tan maltratados como el trans. Es de justicia saldar esa deuda histórica. Cuando la negación es total, cuando te abocan a vivir en la clandestinidad resulta imposible, tal y como se ha demostrado en el pasado. Hace falta valentía para que el mundo reconozca su identidad libremente expresada, no en vano enfrente hay enemigos tan poderosos como la incomprensión, la negación y la ignorancia. Somos una asociación referente en el conocimiento de esta realidad”.

Aingeru Mayor, autor de la obra, ha desgranado las particularidades de un libro que “recoge 25 relatos de vida, historias narradas por padres y madres de hijos e hijas cuya identidad no se corresponde con la que, en función de los genitales, se les adjudicó al nacer. Son historias de aceptación, solidaridad y amor casi incondicional. Recibí un material precioso que me tocó afinar para que, a partir de un conocimiento estructurado, la lectura sea amena. Si algo he aprendido es que el sufrimiento resulta tan brutal que conduce a la aceptación incluso antes de que los progenitores alcancen a entender. Ha sido un honor presentar el libro aquí, donde siempre nos hemos sentido bien recibidos”.

Seguidamente, Edurne Koch, coordinardora general de Naizen, ha dado paso a la entrega de una serie de reconocimientos a personas y entidades que se han significado en la defensa de los derechos de las personas transexuales, en este caso en edad infantil y juvenil.

La relación de galardonados con el broche Naizen es la siguiente: Ainhoa Aznárez y Unai Hualde (en ausencia de la primera, ha recogido ambos), en calidad de representantes de las presidencias de los dos últimos Parlamentos; Luis Gabilondo, ex director de Salud del Gobierno de Navarra; Iñaki Goñi, sexólogo; Ekaitz Goikoetxea, bertsolari; Mikele Grande, mujer transexual; Kai Etxaniz, autor y activista trans.

El acompañamiento musical ha corrido a cargo de Kai Etxaniz, secundado por María Antúnez y Alicia Arguiñano.

El acto ha tenido lugar en el Atrio de la sede de la Cámara y ha contado, entre otros, con la asistencia de Inmaculada Jurío y Yolanda Ibáñez, Vicepresidentas Primera y Segunda del Parlamento, Isabel Olabe, Alberto Bonilla, Ángel Ansa (Navarra Suma), Nuria Medina (PSN), Jabi Arakama (Geroa Bai), Bakartxo Ruiz (EH Bildu), Mikel Buil(Podemos-Ahal Dugu), Marisa de Simón (I-E), Vanessa Eguïluz, subdirectora de Igualdad LGTBI+ del INAI, María García-Barber, concejala del Área de Igualdad del Ayuntamiento de Pamplona, Rosa Montenegro, presidenta de la asociación Kattalingorri, Eika Salvatierra, sexóloga de Harrotu y Carlos Montoya, responsable de la asociación Laiak.

El acto se ha desarrollado de conformidad con las medidas de higiene, prevención y distancia de seguridad establecidas por Prevención de Riesgos Laborales, también en lo referido a los aforos máximos de cada estancia, en este caso el Atrio.

EP