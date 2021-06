El Parlamento de Navarra modifica la ley foral de transparencia para incluir los fondos europeos

Facebook Twitter WhatsApp

El pleno del Parlamento de Navarra ha aprobado este jueves, con los votos a favor de PSN, Geroa Bai, EH Bildu, Podemos e I-E y la abstención de Navarra Suma, una proposición de ley foral para modificar la ley de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno con el objetivo de “garantizar la transparencia” en los procesos de convocatoria, adjudicación e implementación de proyectos financiados con fondos europeos.

Tramitada en lectura única, la propuesta, presentada por EH Bildu, contempla habilitar en el Portal de Transparencia un apartado propio que, bajo la denominación de ‘Publicidad activa gestión fondos europeos de recuperación’, agrupe toda la información asociada a la gestión de la ‘Ayuda a la Recuperación para la Cohesión de los Territorios de Europa’ (REACT-EU), dotada con 47.500 millones, y del ‘Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia’ -elemento central del Next Generation EU-, dotado con 672.500 millones.

En el mismo se centralizará la información de los distintos departamentos, organismos autónomos y empresas públicas que diligencian las transferencias.

Para garantizar la integridad y la accesibilidad de las informaciones publicadas, en el plazo máximo de un mes desde su elaboración o aprobación, si procede, por el órgano competente, se proyecta la creación de un mapa entendible sobre la gestión de los fondos.

Además, la documentación deberá estar disponible en formatos digitales en el plazo máximo de un mes desde su firma (contratos, convenios, subvenciones). Los datos que tengan que ver con la ejecución presupuestaria de los fondos se actualizarán trimestralmente.

En defensa de la iniciativa, el parlamentario de EH Bildu Adolfo Araiz ha destacado que el objetivo de esta ley es “garantizar que la gestión de los fondos Next Generation por parte del Gobierno de Navarra y todo el sector público sea transparente y accesible”. “Es necesario un proceso que garantice los principios de publicidad, objetividad, igualdad y no discriminación de acceso y, para ello, hay que dotarlo de las herramientas legales necesarios”, ha remarcado. Para el representante de EH Bildu, “la ciudadanía debe tener pleno conocimiento de lo que suceda con los fondos” y ha reivindicado que “tenemos derecho a saber a quién se le da el dinero, cuánto, por qué y para qué”.

Por su parte, la parlamentaria de Navarra Suma Marta Álvarez ha afirmado que no les parece mal lo que propone la iniciativa, pero ha considerado que la ley “no ataca el gran problema de la transparencia con los Next Generation”. “Con esta ley los ciudadanos no vamos a tener información sobre quién decide, cómo se decide y por qué se decide”, ha subrayado. Además, ha reprochado al resto de grupos su “hipocresía” y ha manifestado que esta iniciativa “no soluciona en absoluto el problema general de opacidad y oscurantismo del Gobierno”. “Seguiremos peleando en todos los medios e instancias para que los navarros tengamos un Gobierno transparente y sincero que no oculte información y no la manipule”, ha agregado.

En representación del PSN, Javier Lecumberri ha apoyado esta ley para “la creación y contenido de un espacio específico dentro del Portal de Gobierno Abierto con un sistema integral de información donde se publique toda la información referida a los proyectos que se realicen con fondos europeos. Unos proyectos, ha agregado, que por “su relevancia y cuantía exigen ser sometidos a una total transparencia”. “Una autoexigencia de transparencia que dará una imagen de seriedad y rigor en la gestión de los fondos, una imagen ante los navarros y también ante el Gobierno de España y la UE”, ha resaltado.

Por parte de Geroa Bai, Blanca Regúlez ha subrayado que Navarra “no debe desaprovechar” los fondos europeos y ha destacado que “en ese aprovechamiento debe ser transparente”. “La transparencia en la gestión y la rendición de cuentas respecto a las actuaciones financiadas debe ser una apuesta de Gobierno y es de democracia hacer transparente toda la información y documentación en la gestión”, ha enfatizado. A su juicio, con esta proposición de ley “se ahonda aún más en el impulso de la transparencia en la actividad pública y la acción del Gobierno”.

Desde Podemos, Ainhoa Aznárez ha reivindicado que “todas las personas tenemos derecho a saber cómo, por qué y para qué se toman las decisiones políticas y a participar” y ha señalado que los fondos europeos “no se escapan a la labor de ser sometidos a una transparencia lo más amplia posible”. Además, ha considerado que “este espacio permitirá dar una imagen de seguridad y seriedad en la gestión de estos fondos europeos”.

Finalmente, Marisa de Simón, de Izquierda-Ezkerra, ha señalado que “es absolutamente fundamental que las transferencias y préstamos que se van a gestionar desde Navarra tengan un control exhaustivo y que la ciudadanía podamos también acceder a la situación y características de cada uno de los proyectos”.