El Parlamento foral pide un distintivo específico para policías nacionales que prestaron servicio en Navarra

El pleno del Parlamento de Navarra ha aprobado este jueves una moción por la que insta al Gobierno de España a crear dentro de la Policía Nacional un distintivo específico de permanencia que refleje la condición de haber prestado servicio en Navarra o el País Vasco y que sirva de reconocimiento a la labor de esos años.

La moción, presentada por Navarra Suma, ha recabado el apoyo del PSN, aunque los socialistas han sido críticos con las formas utilizadas por la coalición de UPN, PP y Ciudadanos, reprochándole que haya presentado la iniciativa de forma “unilateral”. Geroa Bai, Podemos e Izquierda-Ezkerra se han abstenido, mientras que EH Bildu ha votado en contra.

La resolución aprobada consta de otros tres puntos. En el primero el Parlamento de Navarra insta al Gobierno de España a que reconozca la labor desarrollada en Navarra y el País Vasco por la Policía Nacional, en forma de ingreso en la Orden del Mérito Policial, con distintivo blanco para su personal destinado durante tres años en Unidades de Navarra, Álava, Guipúzcoa y Vizcaya.

En otro punto, el Parlamento de Navarra insta al Gobierno de España a que este reconocimientos de la Orden del Mérito Policial y el nuevo distintivo específico se hagan extensibles a los agentes jubilados y a quienes están en segunda actividad.

Por último, el Parlamento de Navarra reconoce “la labor desarrollada por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado a lo largo de estas décadas en pro de la seguridad y el bienestar de la ciudadanía”.

Navarra Suma decidió presentar la moción tras una reunión reciente que mantuvieron UPN y el Sindicato Unificado de Policía.

El portavoz de Navarra Suma, Javier Esparza, ha explicado que la moción busca “agradecer el trabajo que desarrollaron los policías nacionales para defender la libertad y la democracia haciendo frente con valentía y con decisión en unos años tremendamente duros a la organización terrorista ETA y todo su entorno”. “Se busca un reconocimiento merecido a la Policía Nacional del mismo modo que lo tiene la Guardia Civil. Este reconocimiento debería haberse hecho antes por Gobiernos anteriores, da igual el signo, PP o PSOE, y asumimos la parte de responsabilidad que nos toca. Ha llegado el momento de enmendar ese error”, ha asegurado.

El portavoz del PSN, Ramón Alzórriz, ha expresado su “reconocimiento y respeto a todos los policías nacionales asesinados por ETA y a todos los que han luchado durante muchos años por los derechos y libertades de los ciudadanos”, pero ha acusado a Navarra Suma de “utilizar este tema indecentemente, con malicia, deshonestamente y traicioneramente para confrontar”. “Esta moción emana de una foto con un sindicato policial y no la pasaron a firmar -al resto de grupos-. Tenían el objetivo claro de utilizar este tema. No intenten patrimonializar algo que es de todos”, ha criticado. No obstante, ha dado su apoyo a la moción.

Esparza ha rechazado las acusaciones de Alzórriz y ha dicho que en su intervención no había recriminado nada al PSN, por lo que ha criticado “la agresividad” del portavoz socialista.

Por parte de Geroa Bai, Blanca Regúlez ha asegurado que la moción es “puro oportunismo político” y ha señalado que UPN nunca ha hecho esta petición en Madrid a través de sus diputados y senadores. “No lo han solicitado donde es el ámbito natural para reclamarlo. Nunca han hecho esta reclamación que hoy piden a este Parlamento. Está claro que sus intereses presentando esta moción son otros. Son más motivos de oportunismo político que de otro tipo”, ha asegurado, para afirmar que el Parlamento foral “ya ha hecho reconocimientos a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado a lo largo de estos años por su labor en Navarra”.

El parlamentario de EH Bildu Maiorga Ramírez ha interpretado que Navarra Suma ha presentado esta moción “en respuesta” a la sentencia del Tribunal Constitucional que recientemente avaló la ley de ‘abusos policiales’ aprobada por el Parlamento de Navarra. “Es muy sencillo llegar a la conclusión de que la registró como respuesta a la sentencia del TC. El corolario de todo ello es que se está haciendo una utilización oportunista de una cuestión que requiere empatía”, ha asegurado. Por otro lado, se ha preguntado si “la Policía Nacional ha actuado siempre correctamente” y ha considerado que “es fácil pensar que no, entre otras cosas porque hay hechos constatados de que la actuación de funcionarios públicos de Policía Nacional ha derivado en sentencias”.

Por parte de Podemos, Ainhoa Aznárez ha asegurado que “es más que evidente que el Gobierno de España reconoce la labor desarrollada en Navarra por la Policía Nacional” y ha afirmado que no iba a hacer de la moción “una confrontación política porque sería deshonrar la memoria de las víctimas del terrorismo”. “ETA lleva diez años sin asesinar y tenemos asesinatos machistas casi todas las semanas en este país, y no voy a hacer un melodrama del dolor de las víctimas porque no me pertenece a mi”, ha afirmado.

La portavoz de Izquierda-Ezkerra, Marisa de Simón, se ha limitado a anunciar su abstención.