El Parlamento no se pone de acuerdo para aprobar una declaración por el Día Europeo de Víctimas del Terrorismo

La Junta de Portavoces del Parlamento de Navarra no ha conseguido este lunes un acuerdo para aprobar una declaración con motivo del Día Europeo de Víctimas del Terrorismo, que se conmemora el próximo jueves, 11 de marzo.

Se han presentado dos declaraciones, una por parte del presidente de la Cámara, Unai Hualde, y otra por parte Navarra Suma. La primera declaración ha contado con el apoyo de todos los grupos salvo de Navarra Suma, que la ha rechazado explicando que era insuficiente puesto que no incluía ni la condena ni el rechazo a ETA. La segunda declaración ha recibido el voto en contra de Geroa Bai y EH Bildu, que han responsabilizado a Navarra Suma de impedir el acuerdo. Cabe recordar que es necesaria la unanimidad para que prospere una declaración en la Junta de Portavoces.

El texto propuesto por el presidente del Parlamento de Navarra planteaba que la Cámara se sumara al Día Europea de las Víctimas del Terrorismo expresando su “recuerdo, reconocimiento y solidaridad con todas ellas”. También proponía promover en todos los ámbitos “la cultura de los derechos humanos, la democracia y la convivencia”, y participar el jueves en un acto homenaje junto con el Gobierno de Navarra.

Por su parte, el texto de Navarra Suma planteaba dedicar un recuerdo “especial” a las víctimas del 11-M y ETA, sumarse al acto de homenaje con el Gobierno de Navarra y plantear que las formaciones políticas del Parlamento foral se comprometieran a “condenar de forma expresa el terrorismo” con el objetivo de “mejorar la calidad democrática de nuestra comunidad”.

Al término de la Mesa y Junta de Portavoces del Parlamento de Navarra, el portavoz de Navarra Suma, Javier Esparza, ha afirmado que “ningún navarro encuentra lógico que en una declaración institucional del Día Europeo de las Víctimas del Terrorismo no se hable de condenar el terrorismo”.

Esparza ha asegurado que en la declaración propuesta por la Presidencia “no aparece la palabra condena, no aparece la palabra rechazo, no aparece la palabra ETA, es como si hubiéramos vivido en otro mundo”. “Es una declaraciones institucional que se redacta de esta manera con el objetivo de blanquear a EH Bildu. Nosotros no vamos a blanquear a EH Bildu, que tiene un problema como formación política. No ha renunciado a lo que hicieron, homenajea a asesinos cuando salen de la cárcel, quiere que los asesinos de ETA a la mayor brevedad posible salgan de las prisiones”, ha señalado.

Esparza ha afirmado que “las declaraciones institucionales se presentan para no molestar a EH Bildu”. “Que el PSN acepte esa posición delata el pacto con EH Bildu. Que el PSN está blanqueando de forma permanente a EH Bildu ha quedado demostrado. Queda demostrado que el PSN gobierna con ellos y que tiene un acuerdo tácito”, ha dicho.

Por su parte, el portavoz del PSN, Ramón Alzórriz, ha mostrado su “rabia e indignación” porque no haya existido unanimidad para aprobar la declaración. “Como Parlamento hoy hemos vuelto a fracasar, no se puede salir a la calle y decirle a la ciudadanía navarra que hemos sido incapaces de consensuar y acordar un texto mínimo para dignificar y honrar a las víctimas en el Día Europeo de las Víctimas del Terrorismo”, ha dicho.

Alzórriz ha afirmado que el PSN “siempre” estará con las víctimas del terrorismo y ha dado un “aviso a navegantes” para afirmar que el PSN “no va a cambiar de rumbo, por mucho que se nos ataque, por mucho que se aproveche por Navarra Suma para decir que gobernamos con quienes no condenan el terrorismo”. Además, ha dicho que con EH Bildu el PSN no va a avanzar en otros ámbitos que “no sean el presupuestario”. “No vamos a permitir que nadie nos diga que gobernamos con quien no condena, porque no es así, aprobamos unos Presupuestos que benefician a la ciudadanía en cuestiones fundamentales, pero no gobernamos con quien no condena”, ha afirmado.

La portavoz de Geroa Bai, Uxue Barkos, ha lamentado que “tristemente el Parlamento no ha sido capaz de aprobar su propia presencia en los actos conmemorativos que el Gobierno de Navarra llevará a cabo el jueves por la cerrazón y uso partidario de Navarra Suma”.

Barkos ha subrayado que su grupo siempre ha condenado el terrorismo pero ha lamentado que debido al “uso partidario para llevar a cabo un juego de declaraciones nos encontramos en la sinrazón absoluta de que el Parlamento de Navarra haya sido incapaz de aprobar la presencia de los órganos de este Parlamento de manera oficial el próximo jueves en los actos, a los que Geroa Bai no va a faltar”. “No vamos a acompañar a Navarra Suma en esta sinrazón de búsqueda de confrontación partidaria”, ha afirmado.

La portavoz de EH Bildu, Bakartxo Ruiz, ha criticado que no haya prosperado la declaración propuesta por el presidente del Parlamento de Navarra. “Se ha hecho una propuesta de declaración para honrar la memoria de las víctimas, para promover ese recuerdo, para adherirse al acto del Gobierno, y es significativo que Navarra Suma haya votado en contra y haya preferido priorizar otro tipo de intereses”, ha dicho.