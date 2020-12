El patrocinador de Osasuna Verleal lanza un emotivo vídeo para reivindicar el valor de la afición rojilla y el orgullo de ser navarro

Facebook Twitter WhatsApp

El vídeo cuenta con la presencia de Roberto Torres, el capitán del equipo, así como con Rubén García. Además, el canterano Javi Martínez también es protagonista en este vídeo, en un guiño a la fábrica de talentos navarros de Tajonar

Verleal y Osasuna se unen para homenajear la tierra navarra y sus valores tradicionales, en un emotivo vídeo en el que futbolistas, agricultores y aficionados son los protagonistas de este canto a Navarra y al sentimento de pertenencia tan arraigado que comparten ambos.

En su primer año juntos Verleal y Osasuna despiden el 2020 con este vídeo cargado de orgullo y sentimiento, y abren la puerta a un 2021 con la ilusión que les caracteriza, apostando por la tradición de siempre adaptada a los nuevos tiempos. Ambos reivindican la buena alimentación, el estilo de vida saludable, la importancia de un buen equipo para conseguir los mejores resultados, y, por encima de todo, la pasión por su campo.

“Es ahora, en una época complicada para todos, cuando más queremos poner en valor las cosas que nos unen, como la calidad de nuestra tierra, el mimo por las cosas bien hechas o las costumbres que se transmiten de generación en generación.Y qué mejor manera de hacerlo que de la mano de nuestro equipo, Osasuna” Ha declarado Myriam Ariz, Directora de Marketing de Verleal.

Pero no son solo los futbolistas son los actores principales de la pieza; el vídeo también homenajea a los agricultores navarros, que gracias a su constancia, fomentan el consumo de productos de la tierra, desde los más veteranos a los más jóvenes. De este modo, José Javier Molviedro Medrano, con más de 20 años de experiencia en el campo, y de Félix Los Arcos Boleas, agricultores ambos de la localidad navarra de Funes, reflejan en el clip el tesón, sacrificio, y pasión por su trabajo. Ellos, como tantos agricultores, comparten con los futbolistas la pasión por el campo.

El vídeo se enmarca en una temporada muy especial para el club rojillo, que este año celebra su centenario por todo lo alto, estrenando un Sadar nuevo y remodelado para tan excepcional ocasión. Osasuna presume de un estadio a la altura de un club único y de una afición siempre leal, y lo hace demostrando que, 100 años después, la pasión por su campo sigue tan viva como el primer día.

Es precisamente esa afición navarra, ausente en El Sadar desde marzo, la otra gran protagonista del clip. El jugador número 12 del club, que ha estado al lado del equipo en sus peores momentos, no podía faltar en este homenaje. En este año complicado para el mundo del fútbol, Verleal muestra todo su apoyo y se vuelca con Osasuna y con la afición rojilla, siempre tan fiel, representante de la voz de todo un pueblo y capaz de plasmar esa pasión tan única y característica del orgullo navarro. La empresa de verduras congeladas de Navarra no se olvida de ellos y agradece su inmenso apoyo en las buenas y en las malas. Como en el vídeo se afirma, “como cantamos aquí no se canta en ningún sitio”.