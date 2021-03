El PERTE del vehículo eléctrico tendrá una dotación a tres años de 1.500 millones de euros

Facebook Twitter WhatsApp

Será el primero en convocarse desde el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo

El secretario general de Industria y PYME, Raül Blanco, ha anunciado este martes en Pamplona que el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo centrará en el vehículo eléctrico el primer Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica (PERTE) que se convocará. Este plan de colaboración público-privada contará en los próximos tres años con una dotación de 1.500 millones de euros.

Blanco ha participado en la jornada Navarra y la movilidad, el futuro de toda una industria, organizada por la revista Negocios en Navarra, en colaboración con Naitec. En el acto también han participado la directora general de este centro tecnológico especializado en la movilidad y la mecatrónica, Estibalitz Erauzquin, y el responsable de Relaciones Externas de Smart Mobility de Iberdrola, Carlos Bergera. Por parte del Gobierno de Navarra, han intervenido el consejero de Desarrollo Económico y Empresarial, Mikel Irujo, y la presidenta, María Chivite.

La jefa del Ejecutivo foral ha avanzado que, por el momento, Navarra mantiene las previsiones de crecimiento del PIB y del empleo. “Son previsiones alineadas con las estimaciones que hacen otras instituciones externas para nuestra economía, y que sitúan ese crecimiento del PIB en una horquilla de entre el 5,6% y el 8,6%”, ha afirmado.

La presidenta navarra ha asegurado que el fuerte peso que posee la industria en la Comunidad foral “nos da fortaleza y estabilidad a la economía, pero también nos exige estar a la altura del desafío que esta transición digital, innovadora, sostenible y cohesionadora nos exige”. En este sentido, ha llamado a seguir avanzando desde la colaboración público-privada y con unos ejes marcados en torno a la innovación, la digitalización, la sostenibilidad y la cohesión.

Durante su ponencia, el secretario general de Industria y PYME ha lanzado dos mensajes principales sobre los Fondos de Recuperación Next Generation. El primero de ellos ha consistido en valorar la magnitud de la cantidad que recibirá España (60.000 millones, que pueden verse ampliados por la corrección de la estadística del 2019 y del 2020). “Entre 1985 y 2010, en 25 años, España recibió 80.000 millones en transferencias netas desde la UE. Ahora, en tres años, recibiremos 60.000 millones, como mínimo”, ha subrayado.

Por otro lado, y ya centrado en la movilidad y en los proyectos tractores que puedan reunir parte de estos fondos europeos, ha destacado que “sin coche no hay proyecto”. Se refería, obviamente, a la fabricación del vehículo eléctrico, pero también a la necesidad de que haya un cambio en la mentalidad de la sociedad, que todavía es reacia a adquirir este tipo de coches. “Si no hay fabricación y, después, no hay compra, no hay proyecto”, ha incidido.

PROMOCIÓN DE LA DIGITALIZACIÓN

Blanco ha aprovechado también para anunciar varias reformas dentro de su ministerio, como un pacto de Estado por la industria, un nuevo anteproyecto de la ley de la industria (la actual data de 1992), fondos de apoyo a la inversión industrial o el desarrollo de una estrategia de economía circular. En cuanto a las actuaciones, ha querido resaltar la promoción de la digitalización de cuatro sectores: el turismo, el agroalimentario, el de la salud y el de la movilidad.

Cada uno de ellos asumirá proyectos tractores, con 100 millones de euros de inversión. En el de la movilidad, por ejemplo, se sitúa el PERTE del vehículo eléctrico, dentro del que se incluye la apuesta por la fabricación de baterías, un proyecto trascendental para Navarra. De hecho, Blanco ha expuesto que el esfuerzo que se está haciendo desde la Comunidad foral se enfoca hacia un proyecto de battery pack, “el más necesario para la logística y que tiene que estar a unos 200-300 kilómetros de distancia, como máximo, de las plantas de fabricación de automóviles”.

Por su parte, Estibalitz Erauzquin ha remarcado la importancia que el sector de la automoción tiene en Navarra, al ser, entre otras cosas, “una palanca de conexión territorial”. A pesar de que, como ha expuesto, China se ha convertido en el líder de este mercado, ya que, además de ser grandes productores, se han convertido en grandes tecnólogos, Europa y Estados Unidos han de aprovechar la oportunidad que generará el Green Deal para recuperar esa posición de liderazgo.

“A partir del 2030, la mayoría de los vehículos serán eléctricos y tendrán contaminación cero”, ha indicado, al tiempo que ha añadido que, para ese año, 375 millones de vehículos tendrán entre los niveles 2 y 5 de autonomía, con conducción inteligente, en la que el vehículo interaccionará con las infraestructuras. En cuanto a la movilidad sostenible, “el 60% de las baterías mundiales serán fabricadas por China, que ha conseguido firmar contratados ventajosos con empresas multinacionales”. Dentro de este ámbito, ha revelado que el hidrógeno verde puede dar a Navarra una ventaja competitiva.

NUEVOS PARADIGMAS

En su ponencia, ha destacado cinco nuevos paradigmas: la aparición de players financieramente muy potentes (Amazon compite ya incluso con Volkswagen); el Pacto Verde (además de la alta productividad, las empresas deberán ser sostenibles); las repercusiones de la pandemia (se precisa un cierto nivel tecnológico nacional, para no depender de terceros países); la posición de China (que ha logrado generar una gran dependencia de sus productores tecnológicos); y los nuevos gustos y retos de los consumidores (ya no se considera el coche como un factor diferenciador).

Tras ella, Carlos Bergera (Iberdrola) ha identificado la meta que debería asumir tanto la industria como la Administración: explicar a la ciudadanía cuáles son las ventajas y oportunidades de los vehículos eléctricos. A su juicio, el problema no radica en la escasez de infraestructuras de recarga, sino que el problema lo constituye la falta de prestaciones y los elevados precios. Eso sí, ha dicho que el futuro no se antoja fuera de ese escenario: “El vehículo eléctrico inaugura una nueva etapa del automóvil, por lo que hay que activar la curva de la demanda y estimular el mercado, para lograr que la transición sea rápida”. “No hay alternativa al vehículo eléctrico en los próximos años”, ha sentenciado.

España, bajo su punto de vista, posee condiciones ventajosas para el vehículo eléctrico, ya que sabemos fabricar coches (somos uno de los tres mejores países en competitividad); en el 2020 produjimos un 43% de la energía eléctrica de fuentes renovables; el sector eléctrico ya ha realizado su transición, al pasar en los últimos cinco años de un mix de emisiones de 51 gramos de dióxido de carbono por kilómetro a uno de 30, cuando el máximo por normativa es de 92 gramos; y contamos con una red eléctrica particularmente inteligente y preparada, que se coloca entre las mejores del mundo.

Todo este contexto -ha argumentado Bergera- sitúa a España ante un escenario de oportunidades que no se debe desaprovechar. “La apuesta por el vehículo eléctrico también tiene un efecto en la economía, porque ahora gastamos 40.000 millones de euros en productos petrolíferos del exterior, que nos podremos ahorrar”, ha apuntado. Y acerca de Ibedrola, ha afirmado que invertirá más de 21.000 millones hasta el 2026 tanto en el proceso de descarbonización como en el de la electrificación de la demanda. Más en concreto dentro de la sección de Smart Mobility, la compañía energética instalará más de 150.000 puntos de recarga hasta el año 2024.

“LA NORUEGA DE ESPAÑA”

“Siendo Navarra una región tan pequeña, deberíamos convertirnos en la Noruega de España. Por ello, las inversiones que se tengan que decidir deberán estar enfocadas a que la región cuente con producción de vehículos eléctricos”, ha dicho. En su conclusión, ha dejado también un mensaje claro: “En Navarra y en España, el coche eléctrico es ese gran proyecto que va a hacer transformar nuestra industria y nuestra economía. En la Comunidad foral, gracias a nuestros precedentes, podemos ser un referente y mostrar el camino a seguir”.

A nivel institucional, la jornada ha contado también con el consejero de Desarrollo Económico y Empresarial. Mikel Irujo ha aportado datos como que España es el país de la UE que más vehículos produce por trabajador (el doble de la media de la UE) o que, dentro del plan de recuperación ideado en el 2020, la movilidad sostenible es un pilar fundamental, al prever que en el 2030 haya 30 millones de vehículos eléctricos, con cero emisiones.

Como ventajas de Navarra, Irujo ha identificado dos de ellas: que la región cuenta con proyectos maduros, en los que ya se estaba trabajando antes de la pandemia; y el equilibrio y la cohesión territorial de la Comunidad foral. “Impulsar el vehículo eléctrico es el objetivo número uno de nuestra estrategia inteligente”, ha subrayado.