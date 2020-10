El PSN de Pamplona denuncia “mala gestión” del equipo de Gobierno de Navarra Suma en la campaña de bonos comerciales

Facebook Twitter WhatsApp

Una vez finalizado el plazo, el pasado 10 de octubre, para la venta de bonos de la campaña de impulso al comercio local, los socialistas del Ayuntamiento de Pamplona han analizado los datos y consideran que “la campaña ha sido un fracaso, achacable principalmente a la mala gestión del equipo de Gobierno”.

Las razones, como explican desde el PSN, pueden ser muchas y “a nadie se le escapa que se ha producido una bajada del consumo debido a la crisis que ha conllevado la pandemia”, pero “no se puede obviar que se ha realizado una desproporcionada inversión en comunicación y gestión informática que ha provocado problemas para comerciantes y hosteleros, y no ha informado correctamente a la ciudadanía”.

“Tras analizar las cifras que se nos han facilitado y ver estos elevados costes, exigimos explicaciones al Área de Gobierno Estratégico, Comercio y Turismo, ya que consideramos que la gestión del equipo de Gobierno no ha sido la adecuada”, explican desde el PSN. Los socialistas denuncian que se han gastado “140.000 euros en publicidad y cuestiones técnicas en un proyecto que no ha recaudado ni un 34% de los que estaba previsto”.

A esto hay que sumar, señalan, “las quejas de los comerciantes por la aplicación utilizada, que les ha causado numerosos problemas al comienzo de la campaña, no ha sido sencilla de usar y ha provocado retrasos”. Además, “algunos establecimientos no se han podido unir por no contar con el sistema informático exigido”.

Por eso, los socialistas han presentado una declaración a la próxima Comisión de presidencia en la que piden “rechazar la gestión y el elevado coste citado”, exigen “mejorar el proceso de compra y canjeo de bonos de cara a las próximas campañas que se vayan a realizar en la ciudad” y “replantear la campaña de comunicación, dentro de lo posible con recursos municipales, para que ofrezca información exacta, concreta y adecuada a la ciudadanía e incentive la compra de bonos”.