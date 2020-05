El PSN, Podemos y EH Bildu defienden el acuerdo sobre la reforma laboral que permitirá un mayor endeudamiento de Navarra con vistas a la reconstrucción

Facebook Twitter WhatsApp

Alzórriz ha señalado que esta posibilidad de mayor endeudamiento “no es un privilegio, sino un derecho que tenemos los navarros para, mediante nuestro autogobierno, negociar de manera bilateral con el Gobierno de España aquello que sea mejor para nuestro economía”

Pamplona-Iruña, 25 de mayo de 2020

Los portavoces de PSN, EH Bildu y Podemos han destacado este lunes que el acuerdo suscrito por sus partidos en el ámbito nacional para derogar la reforma laboral y que incluía una cláusula sobre la capacidad de endeudamiento para Navarra y País Vasco permitirá que la Comunidad foral disponga de más flexibilidad para poder endeudarse en al actual contexto de crisis provocada por el coronavirus.

En concreto, el acuerdo, de tres puntos, prevé en su segundo apartado que “la capacidad de endeudamiento de la Comunidad Autónoma Vasca y la Comunidad foral de Navarra se establecerán exclusivamente en función de sus respectivas situaciones financieras”.

Al término de la reunión de la Mesa y Junta de Portavoces del Parlamento foral, el parlamentario foral de Navarra Suma Carlos Pérez-Nievas ha afirmado, sin embargo, que este punto del acuerdo “no dice otra cosa que se cumpla lo que establece la Constitución”. “Los nacionalistas quieren ir siempre un paso más allá y crear una apariencia falsa, que ellos negocian con el Gobierno de España de forma bilateral. Ese acuerdo no nos engaña, no nos dice nada, es una falacia, un intento de EH Bildu de trasladar que ha conseguido algo distinto al ordenamiento jurídico. No es más que una pretensión de cara a la galería de que han negociado una cosa distinta”, ha asegurado.

Por su parte, el portavoz del PSN, Ramón Alzórriz, ha afirmado que su formación “está reclamando desde hace mucho tiempo que Navarra se pueda endeudar más, y eso significa mayor liquidez para nuestra economía, y esa mayor liquidez se tiene que ver transformada en el fortalecimiento de nuestros servicios públicos y en el respaldo para que nadie quede atrás en la salida de la crisis”. “El endeudamiento favorece no recortar como el hizo el PP en la anterior crisis”, ha dicho.

Sobre el desarrollo de la negociación para llegar a este acuerdo, Alzórriz ha afirmado que el PSN tiene “puntual información de todo lo que se negocia a nivel del Gobierno de España, porque tenemos al diputado Santos Cerdán, que está en la dirección del PSOE y representa a los navarros”. “Estamos informados puntualmente de todo lo que está ocurriendo en Madrid”, ha afirmado.

La portavoz de EH Bildu, Bakartxo Ruiz, ha explicado que su grupo ha presentado una pregunta dirigida a la presidenta del Gobierno foral, María Chivite, para conocer si comparte el acuerdo suscrito la semana pasada y, “si es así, qué virtualidad cree que tiene ese acuerdo para la reactivación social y económica de Navarra”.

Bakartxo Ruiz ha asegurado que el acuerdo “es una buena noticia para los trabajadores navarros, ya que la reforma laboral ha traído penalizacion y despidos” y, respecto al punto relativo a Navarra, ha defendido una “flexibilidad” en la capacidad de gasto para hacer frente a los efectos de la panemia. “Se tendrá que concretar en los órganos correspondientes, pero el compromiso político para la necesidad de superar las limitaciones establecidas por la ley de estabilidad presupuestaria es positivo y bueno para el conjunto de al ciudadanía”, ha dicho.

La parlamentaria ha destacado que “es un acuerdo firmado por tres fuerzas políticas, EH Bildu tiene una estructura que abarca a los cuatro territorios de Euskal Herria sur y estamos en coordinación con las iniciativas” que se adoptan en Madrid.

La parlamentaria de Podemos Ainhoa Aznárez ha afirmado que “las previsiones de ingresos que recogía el presupuesto de Navarra se han visto determinadas” por la crisis del coronavirus, “ya no son las mismas, ese presupuesto se ha visto desbordado y hay que tomar medidas”. “Ya llevamos gastados en esta pandemia, bien gastados, 166 millones de euros”, ha explicado, ante lo que ha defendido la posibilidad de “flexibilizar” las arcas.

Sobre el conocimiento que han tenido las formaciones en Navarra de este pacto, Ainhoa Aznárez ha señalado que Podemos es un partido “estatal y tiene sus organizaciones territoriales, y esto son decisiones compartidas, nadie va a su bola, aquí coordinamos políticas, esto no surge porque sí, y esa coordinación viene para llegar a un acuerdo con EH Bildu y con el PSOE”.

Por parte de Geroa Bai, María Solana ha afirmado que su grupo no conocía el acuerdo, “pero no sé si teníamos por qué conocerlo”, y ha apuntado que “estamos a falta de una explicación más extensa para poder entender a qué se refiere concretamente”. En todo caso, ha dicho que la mayor capacidad de endeudamiento es “una necesidad palpable” que ya fue solicitada la legislatura pasada por el Gobierno de Navarra, “porque estábamos haciendo las cosas bien”.

