El PSN recuerda que el Gobierno foral “va a hacer el centro de salud de Erripagaña”

Piden a NA+ que “deje de mentir”

El secretario de Organización del PSN, Ramón Alzórriz, ha afirmado que la presidenta del Gobierno foral, María Chivite, “va a hacer el centro de salud de Erripagaña” y ha pedido a Navarra Suma que “deje de mentir y empiece a trabajar en una oposición constructiva”.

En un comunicado, Alzórriz ha indicado que “en este momento se está elaborando el plan funcional del centro de salud y se está trabajando para acabar de acordar la cesión de la parcela con el Ayuntamiento de Burlada, así como desarrollando los procesos administrativos correspondientes”.

El portavoz parlamentario del PSN ha afirmado que “el hecho de que este proyecto no aparezca mencionado entre las partidas de los fondos europeos REACT, no significa que no se esté trabajando en la financiación, pudiendo emplearse para este proyecto tanto recursos propios del Gobierno de Navarra como el grueso de los fondos europeos, Next Generation”.

Alzórriz ha criticado “la actitud destructiva que tiene Navarra Suma y su intento continuo de herir un Gobierno sólido y comprometido”. Y ha manifestado que “mientras ellos siguen con su clima de crispación, el PSN y María Chivite seguirán trabajando por las y los navarros como ha hecho hasta ahora”.

Finalmente, el dirigente socialista ha señalado que su partido “va a seguir de cerca, como se venía haciendo, los pasos que se están dando tanto desde el Ayuntamiento de Burlada como desde el Gobierno de Navarra para que las obras se inicien según lo previsto”. “El PSN está en contacto con Administración Local, Obras Públicas e infraestructuras, Ordenación del Territorio y los diferentes grupos políticos”, ha agregado.

EP