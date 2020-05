El Real Automóvil Club Vasco Navarro insta a paralizar la zona azul en Pamplona hasta que finalice el estado de alarma

Facebook Twitter WhatsApp

Pamplona-Iruña, 12 de mayo de 2020

El Real Automóvil Club Vasco Navarro ha instado al Ayuntamiento de Pamplona y a sus ediles a paralizar la entrada en vigor del servicio de estacionamiento limitado o zona azul, al menos hasta que el Gobierno de España, decida terminar con el Estado de Alarma.

Aunque valora que se dé un plazo de tres días de cortesía, el club automovilista entiende que no sólo en Pamplona, sino que en ninguna otra ciudad o municipio, debería ser reanudado este servicio hasta que no cese el Estado de Alarma.

Recuerdan que la zona azul en Pamplona, a diferencia de ciudades como Bilbao, no obliga a las personas residentes a tener que cambiar su vehículo de plaza después de dos horas, tal y como ocurre en Bilbao. En todo caso, obligaría a las personas que hayan aparcado fuera de su área y/o que no dispongan de la pegatina de residente.

En este caso, respecto a otras ciudades, esta cuestión (la de que los residentes no tengan que cambiar el vehículo de lugar) minimiza el riesgo de contagio (la mayoría de personas no van a tener que bajar exclusivamente a cambiar su vehículo y obtener el ticket). Sin embargo, consideran que “esta circunstancia no anula el riesgo, al tener en cuenta que aquellas personas que no sean residentes o que deban moverse con su vehículo (y que no dispongan de la APP y/o que no sepan utilizarla) sí van a tener que hacer uso de los parquímetros”.

Por lo tanto, el RACVN considera que “no sólo en Pamplona, sino que en todos los municipios que hayan optado por reanudar el servicio de estacionamiento regulado en superficie, los parquímetros se pueden convertir en una fuente de contagio, pese a que estas máquinas “se desinfecten a diario”, ya que no es suficiente dado el elevado e indeterminado número de personas, usuarias o no, que lo han manipulado o han pasado cerca de ellas”.

Aseguran que “en estos momentos, el automóvil privado no compartido es el medio más seguro, ya que evita el contacto con otras personas. De hecho, el Gobierno ha recomendado su uso durante estos días (en contra de la tónica habitual de lo “políticamente correcto” en la que se recomienda utilizar el transporte público y/o compartido o la bicicleta)” y critican que “el hecho de tener que manipular las botoneras de los parquímetros contrarrestaría la seguridad y/o efectividad que pueden aportan los automóviles privados como medios de transporte seguros durante la circunstancia excepcional que estamos viviendo”.

El club automovilista entiende que “esta cuestión plantea mucha controversia y posiciones diferenciadas en uno y otro sentido”. “Sin embargo, considera que en esta circunstancia la salud de las personas debería anteponerse a cualquier otra cuestión (facilidad de aparcamiento, rotación, políticas generales u ordinarias de movilidad urbana, recaudación, etc)”.

Otra cuestión que el RACVN no quiere dejar pasar inadvertida es el establecimiento de un plazo (transitorio) de tres días sin emitir multas en Pamplona desde la reanudación del servicio de estacionamiento regulado, lo cual lo considera como un gesto de buena intención por parte del consistorio que no se ha dado en otras ciudades.