El sabor del cachopo más internacional está en Sarriguren con ‘Al Cachopo’

El bar-restaurante Al Cachopo, situado en Sarriguren, abrió sus puertas con la nueva gerencia hace año y medio, pocos meses antes de que comenzara esta crisis sanitaria. Sus dueños, Juana y Jon, naturales de China, llegaron para trabajar en España en el año 2005 y 2008 respectivamente y tras un largo periplo por Navarra, sitúan sus quehaceres culinarios al servicio de Sarriguren y de los conocidísimos cachopos asturianos

Compartiendo unas palabras con Juana, reflexiona sobre su vida y trabajo en Navarra, muy unida a la hostelería desde que llegó, “siempre nos hemos dedicado a trabajar en hostelería, concretamente en bares, además cuando llegue a Navarra, trabajé en un bar en Tudela y luego vine a Sarriguren en donde estamos muy a gusto con una clientela muy fiel y a la que intentamos servir de la mejor manera posible”.

La especialidad de este bar-restaurante de Sarriguren es el archiconocido cachopo, plato estrella de la cocina asturiana al que rinden homenaje con una gran variedad de ellos. Pero, además de los afamados cachopos, cuentan con presencia de nuestros queridos fritos, tortillas de patata, diferentes pintxos y raciones…

En cuanto a la bebida que proponen “contamos con una gran variedad de cervezas, 11 tipos diferentes y tres cañas y de vinos”, nos explica, así “como un menú día día y de fin de semana”. Cuenta con un gran espacio de 20 mesas así como una terraza exterior para mayor comodidad de los clientes de Sarriguren y de fuera de la ecociudad.

En relación a menú, hay que decir que varía si es fin de semana o no, Juana explica que “durante la semana el menú del día tiene un precio de 12 €, mientras que los fines de semana, tiene un precio de 20€, menú casero y muy asumible”. Por otra parte, si no quieres ir al establecimiento, cuentan con «Glovo», para llevar al domicilio de la manera más cómoda, el menú elegido. También ofrecen postres caseros cómo flanes, natillas, arroz con leche. Además, no se olvida el chuletón de medio kilo a 13,95 euros con guarnición de pimiento de Padrón o patatas a elegir. Una delicia.

Cuentan con un horario amplio, de 9 de la mañana a 12 de la noche (dependiendo de las horas que marquen las autoridades en relación a la pandemia), y todos los días de la semana.

Juana nos cuenta que la gente de Sarriguren les ha recibido con los brazos abiertos y están muy contentos con el restaurante y sus productos. Además “con la instalación de la nueva terraza, la gente ha empezado a venir más, con menos miedo, y está muy contenta”.

Además de ofrecer su interesante comida, también ofrecen fútbol, en pantalla grande para seguir a Osasuna u otros equipos ya que tienen un proyector donde se proyectan los partidos de la liga de fútbol y varias televisiones para no tener problemas de espacio en este amplio restaurante.

Al Cachopo se encuentra en Sarriguren, en la calle Bardenas Reales 22. Puedes contactar con ellos a través de su número de teléfono 948 952 715