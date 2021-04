El Valle de Egües lanza la herramienta ‘Semáforo de las desigualdades de género’

Facebook Twitter WhatsApp

El área de igualdad del Ayuntamiento del Valle de Egüés ha lanzado una campaña en la que anima a la ciudadanía a reflexionar acerca de “si somos conscientes del papel protagonista que tenemos cada una de las personas en el proceso de construir una sociedad más igualitaria”.

Para ello se ha preparado una herramienta con forma de semáforo con el objetivo de que “nos demos cuenta de nuestro impacto y lo reforcemos o modifiquemos, de modo que se sume al impulso de la igualdad”.

Como en un semáforo normal, nos encontramos tres colores: el verde para identificar “comportamientos o actitudes transformadoras que te hacen protagonista del cambio hacia una sociedad más equitativa y equilibrada”; el ámbar para identificar “comportamientos o actitudes aparentemente neutros que, aunque no agravan activamente las desigualdades, no ayudan a disminuir el impacto negativo de las discriminaciones”; y el rojo para identificar “comportamientos que mantienen o refuerzan los estereotipos y que por lo tanto agravan o no revierten las desigualdades”, ha explicado en una nota el Consistorio.

Durante las próximas semanas los vecinos del Valle recibirán en sus domicilios información acerca del funcionamiento de la herramienta.

La concejala delegada de Bienestar Social, Asuntos Ciudadanos, Inmigración, Salud, Igualdad, Familia, Educación y Deporte, Fátima Juliana Anchundia (Navarra Suma), ha destacado que “desde la aprobación de nuestro nuevo Plan de Igualdad, el II Plan de Igualdad de Género del Valle de Egüés 2020-2025, el Ayuntamiento viene trabajando para poner en marcha las distintas actuaciones planificadas para este año 2021, todavía marcado por la pandemia de la COVID-19″.

“Uno de los aspectos más preocupantes de las consecuencias de la crisis sanitaria que estamos viviendo es cómo ésta agrava las discriminaciones ya existentes entre mujeres y hombres. Por eso creemos que, como municipio, es un buen momento para redoblar nuestra atención a estas situaciones y para reflexionar y concienciarnos sobre nuestro papel como ciudadanas y ciudadanos del Valle en la promoción de una sociedad libre de desigualdades discriminatorias”, ha indicado.

Algo que pasa, ha destacado, por “revisar lo que hacemos cada persona en nuestro día a día por la igualdad, y ese es el sentido de esta campaña”. “El semáforo nos ayuda de manera sencilla y muy gráfica a situar nuestros comportamientos, pensamientos y actitudes en relación con la promoción de la igualdad. Al mismo tiempo, el Ayuntamiento utiliza también el semáforo para reforzar sus actuaciones donde más se han acentuado las situaciones de discriminación, como es el caso de la violencia, de los usos del tiempo o del empleo”, ha apuntado.

EP