El viernes regresa ‘Atardecer Pamplona’ con talleres infantiles y espectáculos gratuitos en el patio del palacio de Ezpeleta

Facebook Twitter WhatsApp

Los talleres creativos infantiles, que comienzan a las 18.45 horas, requieren inscripción previa en la red Civivox o en el teléfono 948 21 25 75

Pamplona-Iruña, 5 de agosto de 2020

Atardecer Pamplona vuelve un año más a la programación estival con su combinación de ciencia, arte, nuevas tecnologías y energías renovables. Este viernes tendrá lugar la primera de las tres citas con este programa, que este verano cumple su cuarta edición y que, debido al protocolo sanitario por la Covid-19, se celebrará en el patio del palacio de Ezpeleta. Las sesiones tendrán dos partes: a las 18.45 horas un taller creativo infantil con inscripción previa gratuita en la red Civivox o en el teléfono 948 21 25 75 y a las 20 horas, un espectáculo, también gratuito de teatro o artes de calle.

El viernes, a partir de las 20 horas, Amico Teatro presentará su espectáculo ‘Amico on the beach’, basado en el lenguaje gestual, el movimiento y el humor. Ion Amico y Txori Amico ofrecen una refrescante función de teatro danza dirigida a todo tipo de públicos, que en sus particulares vacaciones se divierten jugando a ser Tony Manero, surfistas, vigilantes de la playa, boxeadores, hombres rana, marineros o reinas de la natación sincronizada.

Amico Teatro comienza su andadura como dúo teatral creando, en el año 2013, una serie de piezas cortas por encargo del Festival La Muralla en Danza, en el que participan a lo largo de varias ediciones. A partir de dos de aquellas piezas desarrollan los dos espectáculos que han estrenado hasta el día de hoy, ‘Amico’ y ‘Amico on the Beach’, con los que han recorrido gran parte de la geografía de Navarra y del País Vasco, participando entre otros en el Umore Azoka de Leioa, el Festival de humor de Araia y el Festival de las Murallas de Pamplona. En estos momentos se encuentran ensayando ‘Tránsitos’, obra dramática no textual, que junto a Acrónica Producciones presentarán el 23 de octubre en Tafalla dentro del marco del Festival de Danza DNA.

Taller creativo de cometas

A las 18.45 horas, y durante una hora, tendrá lugar un taller creativo infantil de cometas, que impartirá el colectivo AK, formado por las academias de arte Art´5 y Kaligramak. ‘Deseos en el aire’ es un taller en el que realizarán una cometa personalizada junto a un deseo que quedará colgando de ella. Uno de los materiales de creación será el papel celofán, que facilita la transformación del color de la luz a través del papel en las sombras proyectadas. Se genera así un baile con sonidos de colores, luces y deseos. El taller explora elementos constructivos para elaborar la cometa, el movimiento y el juego e indaga en sus posibilidades plásticas.

Para cumplir con el protocolo sanitario se ofrecerá el material necesario individual a cada menor participante y la distancia se garantizará con claras identificaciones en el espacio. Son talleres específicos para niños y niñas a partir de 5 años. El aforo estará limitado a 20 menores para garantizar así el cumplimiento de las medidas de seguridad. La inscripción para este taller y los de las semanas posteriores se debe realizar de forma gratuita a través del teléfono 948 21 25 75 o de forma presencial en cualquier centro de la red Civivox (Civivox Condestable, Iturrama, San Jorge, Mendillorri, San Juan Bosco, Milagrosa, Jus la Rocha y Ensanche).

Dos viernes más con talleres y espectáculos

Para el viernes 14 de agosto, a las 18.45 horas, las academias creativas Art´5 y Kaligramak proponen un taller de cianotipia, un antiguo procedimiento fotográfico que permite crear fotogramas, fotografías e impresiones de sombras en diferentes soportes aprovechando la luz y poder del sol. Los menores inscritos podrán experimentar y jugar con las siluetas y las formas que el sol imprima en sus composiciones. Después, a las 20 horas, Circo Dabitxi pondrá en escena ‘La máquina y yo’, un espectáculo de circo vintage y gestual, que muestra la curiosa relación entre una máquina extravagante y una persona sencilla.

El ciclo concluirá el viernes 21 de agosto con un taller de arte fractal, a partir de las 18.45 horas, a cargo del colectivo artístico AK. Se creará un caleidoscopio y se jugará con los reflejos de los espejos, las imágenes y sus posibilidades cosmoplásticas. Y a las 20 horas, Circociencia presentará su espectáculo ‘Jugando con fuego’, en el que aúnan divulgación científica y circo para explicar la reacción de combustión.

Atardecer Pamplona. Patio del palacio de Ezpeleta

Viernes 7 de agosto 18:45 horas. Taller creativo infantil: DESEOS AL AIRE (TALLERES AK) 20:00 horas. Teatro: AMICO ON THE BEACH (AMICO TEATRO)

Viernes 14 de agosto 18:45 horas. Taller creativo infantil: CIANOTIPI (TALLERES AK) 20:00 horas. Circo: LA MÁQUINA Y YO (CIRCO DABITXI)

Viernes 21 de agosto 18:45 horas. Taller creativo infantil: FRACTAL LIVE (TALLERES AK) 20:00 horas. Circo/Teatro: JUGANDO CON FUEGO (CIRCONCIENCIA)