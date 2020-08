En detalle: así ha quedado la nueva ley foral de medidas extraordinarias por el Coronavirus en Navarra

Facebook Twitter WhatsApp

Prevé antes del inicio de curso un plan de cribado para el alumnado y personal de centros escolares y universitarios y la reducción horaria para los docentes mayores de 57 años

Pamplona-Iruña, 27 de agosto de 2020

El Pleno del Parlamento de Navarra ha aprobado hoy, con los votos a favor de Navarra Suma, Geroa Bai y EH Bildu y las abstenciones de PSN, Podemos-Ahal Dugu e I-E, la Ley Foral de medidas extraordinarias para hacer frente a la crisis sanitaria del coronavirus (COVID-19), una vez superada la fase 3 del Plan de transición hacia una nueva normalidad.

Tramitada en lectura única (con los votos en contra de PSN, Podemos-Ahal Dugu e I-E), la Ley Foral ha sido reelaborada vía enmienda con diversas aportaciones de todas las formaciones que, en diferentes combinaciones, han resuelto, entre otros, seguir dando cumplimiento al Pacto para la Mejora de la Enseñanza Pública, rescatar el VI Convenio Colectivo de Empresas de Enseñanza Privada Sostenidas total o parcialmente con fondos públicos (2017) y adecuar lo dispuesto en relación a las ayudas al transporte público urbano, la regulación del Juego y la compensación al personal sanitario por su especial dedicación durante el pico de la crisis sanitaria. Todo ello sin menoscabo de las concreciones y correcciones técnicas precisas para clarificar su aplicación.

Previamente al inicio del Pleno, la Mesa y Junta de Portavoces ha resuelto admitir, pese a la disconformidad del Gobierno de Navarra, las enmiendas 2 (de Navarra Suma y Geroa Bai) y 9 (de Navarra Suma), respecto de las que el Ejecutivo”, de acuerdo con los artículos 129 y 158 del Reglamento (RPN), entiende que suponen “aumento de créditos o disminución de ingresos”. La primera, relativa a la reducción horaria para los docentes mayores de 57 años de las redes pública y privada-concertada, ha salido adelante con los votos a favor de sus proponentes, Navarra Suma y Geroa Bai, y la abstención de EH Bildu. La segunda, alusiva a la implantación de la enfermera escolar en el curso 2020/21 en los centros públicos y concertados, ha sido validada con el respaldo de Navarra Suma y EH Bildu. Para la aceptación de las enmiendas bastaba mayoría simple en la Mesa y Junta de Portavoces. Sólo la primera ha resultado incorporada a la Ley.

La Ley Foral, cuyo contenido dimanaba inicialmente del ya derogado Decreto Ley Foral 7/2020, de 22 de julio (sustituido por el DLF 8/2020 que se convalida a continuación), ha sido perfeccionada con la inclusión 7 enmiendas, 1 de Navarra Suma y Geroa Bai, 2de Navarra Suma, 3 de PSN, Geroa Bai, EH Bildu, Podemos-Ahal Dugu e I-E y 1 de PSN, Geroa Bai, Podemos-Ahal Dugu e I-E.

A instancias de Navarra Suma y Geroa Bai, cuya enmienda ha sido aprobada con el respaldo adicional de EH Bildu, se ha aprobado una reducción horaria para los docentes mayores de 57 años de las redes pública y privada-concertada, que lleva aparejada contrataciones adicionales para compensar las horas lectivas que dejarían de impartir, además de cotizaciones extra a la Seguridad Social en favor de los beneficiados por esa medida.

En concreto, al profesorado mayor de 57 años de la red pública (se hace extensivo al personal de orientación) se le aplicaría una reducción de la jornada semanal equivalente a tres sesiones (4 en Infantil), una menos en el caso de la red privada-concertada, salvo en el supuesto de cumplir con los requisitos contemplados en el artículo 166 del Real Decreto legislativo 1/1994, de 20 de junio, en cuyo caso la reducción sería de cuatro horas “durante los cuatro años anteriores a la edad prevista de jubilación parcial anticipada”. Sin perjuicio de que, con carácter general, la reducción horaria deba aplicarse a todo el personal reseñado en las mismas condiciones, “podrá hacerse de forma heterogénea si la organización así lo requiere, siempre que se mantenga la reducción global del centro”.

En ambas redes, se sustituirá la docencia directa por la realización de trabajo personal, sin merma alguna en la capacidad retributiva.

El coste de esta enmienda, que contempla también una dotación suplementaria de horario para la función directiva en los centros públicos, ha sido cifrado por el Gobierno de Navarra en “un millón para el curso 2020/21, 11 más hasta el final de la legislatura”. La jornada lectiva del profesorado en Navarra es de 23 horas semanales.

Navarra Suma y Geroa Bai han justificado su iniciativa en la necesidad de “seguir dando cumplimiento al Pacto Para la Mejora de la Enseñanza Pública en Navarra, vigente hasta 2022”, y en su intención de garantizar las condiciones laborales básicas del profesorado de la enseñanza privada-concertada, que “seguirán siendo como mínimo las establecidas en el VI Convenio Colectivo” del sector, firmado en 2017.

A decir de los proponentes, el Acuerdo firmado por el Departamento de Educación y una parte de las organizaciones sindicales y patronales de la enseñanza privada-concertada “elimina dos derechos básicos ya consolidados: la reducción de horas lectivas para el personal mayor de 57 años y el pago del complemento diferenciador que permite acogerse a la jubilación parcial sin pérdidas salariales”.

Respecto a la red pública, Navarra Suma y Geroa Bai aducen que se recupera también la reducción de la carga lectiva para los docentes mayores de 57 años, además del aumento de la dotación horaria para ejercer la función directiva. A su parecer, la eliminación de ambos suponía un “incumplimiento de lo dispuesto en el Pacto para la Mejora de la Calidad de la Enseñanza Pública en Navarra”.

Por tanto, se trataría de “restablecer las condiciones básicas recogidas en los acuerdos vigentes”, algo a lo que se concede especial relevancia en el contexto de la situación provocada por la pandemia, que ha puesto de relieve el “compromiso, la implicación y la gran labor del profesorado”. PSN, Podemos-Ahal Dugu e I-E han votado en contra.

A propuesta de PSN, Geroa Bai, EH Bildu, Podemos-Ahal Dugu e I-E, se ha aprobado por unanimidad una enmienda que permite a las entidades supramunicipales acogerse directamente al Fondo de apoyo a los servicios de transporte público urbano de viajeros de titularidad de las entidades locales (dotado con un millón de euros), cuyo objeto es compensar hasta final de año el déficit tarifario (pérdida de usuarios) derivado de la crisis del COVID. Además de a los ayuntamientos, se hace beneficiarios del mismo a las mancomunidades, que deberán destinar las cuantías percibidas a “minorar las aportaciones que los municipios adscritos al servicio hayan de aportar para la financiación del servicio durante 2020”.

También por unanimidad y a instancias de PSN, Geroa Bai, EH Bildu, Podemos-Ahal Dugu e I-E, se ha aprobado una enmienda concebida para establecer un “marco temporal suficiente y adecuado” para retomar los trabajos tendentes a modificar la Ley Foral del Juego, dado que el plazo expiraba el 17 de agosto. A tal fin, se establece una nueva moratoria de seis meses, durante los cuales no se admitirán solicitudes, ni se concederán autorizaciones de explotación de nuevos salones de juego, bingos o locales específicos de apuestas. Tampoco se admitirán solicitudes, ni se emitirán resoluciones de consultas previas de viabilidad de autorización. Ni se admitirán nuevas solicitudes, no se concederán nuevas autorizaciones de explotación de máquinas de juego y máquinas auxiliares de apuestas en los locales citados en el artículo 10 del Decreto Foral 181/1990, de 31 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Máquinas de Juego, “salvo que esta última traiga causa en el cambio de titularidad del local de hostelería”. Esta excepción no podrá suponer un incremento del número de autorizaciones o de máquinas existentes.

De nuevo a iniciativa de PSN, Geroa Bai, EH Bildu, Podemos-Ahal Dugu e I-E, se ha acordado compensar al personal de la Administración núcleo que ocupe plaza básica con dedicación exclusiva (no resulta de aplicación a jefaturas), con carácter excepcional, las horas extras que hayan podido realizar con motivo de la pandemia. En la práctica, esta previsión afecta a un médico adscrito a la ANDP y a cuatro médicos especialistas de medicina del trabajo del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales de la Administración núcleo, que han atendido a personal esencial (de residencias de mayores, Policía Foral, Bomberos o SOS Navarra). Dado que no les es de aplicación el complemento de productividad extraordinaria reconocido a sus homólogos del SNS-O, se estima conveniente retribuirles las horas extraordinarias realizadas desde el 13 de marzo hasta final de mayo. La enmienda ha prosperado por unanimidad.

También por unanimidad, se ha aprobado una enmienda de PSN, Geroa Bai, Podemos-Ahal Dugu e I-E que subsana un error a la hora de identificar la calle en la que debía acometerse una obra, dotada con 98.000 euros en la Ley Foral de 5/2020, de Presupuestos Generales de Navarra para 2020, cuyo titular era el Ayuntamiento de Armañanzas.

Navarra Suma ha logrado incorporar a la Ley su propuesta de encomendar al Gobierno de Navarra la elaboración e implementación antes del inicio de curso de un plan de cribado para el alumnado y personal de centros escolares y universitarios. El apoyo de EH Bildu ha resultado decisivo ante la negativa de PSN, Geroa Bai, Podemos-Ahal Dugu e I-E.

En ese contexto y de nuevo con el respaldo de EH Bildu, Navarra Suma ha encomendado al Ejecutivo Foral la definición y publicación de indicadores y metas objetivas y transparentes que “justifiquen los cambios de escenario en la organización del curso 2020/21 en centros escolares y universitarios”. Se trataría de evitar decisiones sujetas a discrecionalidad, dadas las implicaciones educativas, sanitarias, sociales y económicas de los diferentes escenarios planteados”. PSN y Geroa Bai han votado en contra, mientras Podemos-Ahal Dugu e I-E se han abstenido.

Por el contrario, ha decaído la pretensión de Navarra Suma de implantar la figura de la enfermera escolar en el curso 2020/21 en todos los centros escolares públicos y privados-concertados para, “de forma presencial, llevar a cabo labores de prevención y promoción de la salud. Asumiría, por tanto, funciones de coordinación sanitaria en materia de Covid”. PSN, Geroa Bai, Podemos-Ahal Dugu e I-E han votado en contra y EH Bildu se ha abstenido.

Navarra Suma tampoco ha conseguido recabar apoyos suficientes para regular la implantación de la jornada continua en los centros escolares de la red pública y privada-concertada. Exigía recabar el visto bueno de la Mesa de Padres y Madres de alumnos de la Comunidad Foral, de la Mesa Sectorial de Educación, de la patronal de centros concertados y su representación sindical y de las asociaciones de directoras y directores de los centros escolares de Navarra. Su implantación se limitaría al curso escolar afectado por la pandemia, de modo que “una vez superada la misma cada centro vuelva a la situación anterior”. PSN, Geroa Bai, Podemos-Ahal Dugu e I-E han votado en contra y EH Bildu se ha abstenido.

No ha prosperado una enmienda de EH Bildu que propugnaba la creación de un Foro de Educación Covid-19, donde estarían representados los Departamentos de Educación y Salud, así como el conjunto de agentes de la comunidad educativa. Tendría por objeto “valorar la situación epidemiológica en relación a la vuelta a las aulas, revisar y adecuar el protocolo para el inicio del curso 2020/21 y acordar las medidas necesarias, incluida la previsión de necesidades materiales y contractuales”. El respaldo de Geroa Bai, Podemos e I-E ha resultado insuficiente ante la oposición de Navarra Suma y PSN.

En otro orden de cosas y a tenor de lo dispuesto en la disposición final primera, se modifica el Texto Refundido del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados para extender la exención de la cuota gradual del citado gravamen a las escrituras de formalización de las moratorias de préstamos y créditos hipotecarios y de arrendamientos sin garantía hipotecaria que se produzcan en aplicación de la moratoria hipotecaria para el sector turístico, regulada en los artículos 3 a 9 del Real Decreto-ley 25/2020, de 3 de julio.

La Ley Foral de medidas extraordinarias para hacer frente a la crisis sanitaria del coronavirus (COVID-19), una vez superada la fase 3 del Plan de transición hacia una nueva normalidad entrará en vigor el día de su publicación en el BON. Tras la supresión de las medidas extraordinarias en el ámbito del ocio nocturno contenidas en el Título I y de las disposiciones adicionales, su contenido final apenas guarda relación con el Decreto Ley Foral 7/2020, de 22 de julio, del que inicialmente procedía.