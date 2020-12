“En Diana Estilistas estamos muy a la vanguardia en Pamplona con tratamientos capilares y alisados orgánicos”

Facebook Twitter WhatsApp

Diana Ortiz propietaria del salón de belleza Diana estilistas, situada en la calle Navarro Villoslada, 12, junto a la Plaza de la Cruz sabe cuál es el mejor regalo para el próximo año en el que los detalles son más importantes que nunca. “Qué mejor manera que acabar el 2020 que mimando a tus seres queridos y, por qué no, a ti misma.”, ha asegurado

Diana Ortiz cuenta con una trayectoria previa en el mundo de la belleza de nueve años en el sector en Pamplona. “Hace unos meses hice un cambio muy drástico y decidí abrir un local más grande junto a la Plaza de la Cruz, en la calle Navarro Villoslada. Ha sido muy arriesgado, por la situación, pero también muy acertado. He querido que este 2020 no sea tan malo”, comenta Diana.

En pleno centro de pamplona, a este local, a pesar de ser nuevo, acuden clientas “de toda la vida”, que ya conocen a Diana y su trabajo, pero también otras nuevas que descubren su buen hacer en estilismo.

De hecho, los trabajos que se realizan en Diana Estilistas “no son muy comunes”. La propietaria explica que en el salón, se realizan muchos tratamientos y muchos alisados. “Estamos muy a la vanguardia en este tema, con productos brasileños de primera marca, muy bien posicionados dentro de Europa y que ofrecen los mejores resultados”.

Más allá del cuidado del cabello, Diana ofrece otro tipo de tratamientos. “Somos una peluquería integral, trabajamos también con estética”. De hecho, en Diana Estilistas se pueden encontrar tratamientos y trabajos de todo tipo: desde uñas de porcelana o de gel, con unas decoraciones bonitas y de vanguardia, hasta depilación, masajes o limpieza facial, pasando también por cejas, pestañas… “De todo”, como asegura Diana.

A la vanguardia del color y realizando todo tipo de trabajos de estética

En cuanto al cabello, Diana recuerda que este centro de peluquería y estética también se encuentra “muy a la vanguardia del color”. “Trabajamos todo tipo de mechas, por supuesto las balayage, tan de moda, y nos gusta ceñirnos a los gustos, con colores fantasía por ejemplo y todo lo que eso conlleva, como los peinados más especiales”.

Pensando ya en las Navidades, Diana explica que “lo más interesante” de su salón es, precisamente, esta diversificación y esta pluralidad a la hora de poder encontrar todo tipo de trabajos de belleza.

“Aquí no sólo puedes ponerte guapa en cuanto al cabello. También tienes la opción de hacer tus uñas, tu piel, tus pestañas… es un cambio al completo”, como afirma Diana.

Lo cierto es que, pese a que este año no será posible compartir tiempo y celebraciones como habitualmente, esto no será motivo para no cuidarte y ponerte más guapa para ti misma.

Líderes con PRIME y venta de productos para estas Navidades

En Diana Estilistas cuentan, de hecho, con bonos de regalo o venta de productos como planchas de pelo, etc. para que tus seres queridos puedan también cuidarse. “Al final estás regalando salud”, afirma la propietaria.

Diana explica también que, en el local, se realizan ventas de productos. “Tenemos venta de mascarillas, champús, sérums, protectores térmicos… Siempre con la misma marca que usamos en el propio salón, PRIME PROEXTREME, para poder obtener los mejores resultados en tu casa”.

Las ventas de productos no se producen sólo de cara a los clientes. Como informa Diana, “también realizan ventas a nivel profesional”. Es decir, son muchas las peluquerías que compran estos productos, PRIME PROEXTREME, y se deciden a realizar los alisados con estos métodos que Diana Estilistas ofrece.

Horarios y reservas

Diana Estilistas está situado en el II Ensanche pamplonés, en la calle Navarro Villoslada 12 bajo, a un paso de la Plaza de la Cruz. Para realizar una reserva en el local, basta con hacerlo presencialmente o por teléfono o vía WhatsApp en el 654536719. El horario de apertura es de lunes a viernes de 9.30 a 19.00, y los sábados de 9.00 a 14.00. Y si quieres estar a la última sobre novedades, promociones y ofertas de Diana Estilistas puedes seguir sus redes sociales en Facebook e Instagram.