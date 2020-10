En el día de la Hispanidad, VOX Navarra exige una vía pública dedicada a España

Facebook Twitter WhatsApp

VOX Navarra se ha posicionado “frontalmente en contra de las Ikastolas y el Modelo D”, por ser una puerta de entrada a la propaganda abertzale que “llena de odio y división nuestras calles”

El Presidente de VOX Navarra, Emilio Jiménez Román, rodeado de los miembros del Equipo Provincial, María Estévez (vicepresidenta), Helena Garrués (Tesorera), José Manuel Almagro (primer vocal) y Francisco Reyes (segundo vocal), junto con un grupo de afiliados y simpatizantes, se han reunido hoy con motivo del día de la Hispanidad, para celebrar “la fraternidad y colaboración entre los pueblos que formamos este proyecto común que llamamos España y que ya desde hace mucho, va mucho más allá de las comunidades autónomas”, según palabras de Emilio Jiménez.

En la avenida de Galicia, enfrente de la comandancia de la Benemérita, el presidente de VOX ha querido homenajear a la Guardia Civil y a la Virgen del Pilar “todos sabemos la situación que viven en Navarra muchos guardias civiles a menos de una hora de aquí, por eso en el día de vuestra Patrona os lo digo y os lo diré, gracias”. Jiménez Román ha conmemorado la gran contribución de Navarra a España, así como la importancia que ha tenido para Navarra la pertenencia a la comunidad hispana, “que la ha llevado a ser una de las regiones con mejores indicadores de bienestar”. Por ello la formación verde, “exige una calle en Pamplona que haga mención a España” .







Durante el acto, se ha señalado lo que “otros partidos no han hecho por dar a conocer la Historia de España en Navarra”, y sacando a colación las últimas noticias en relación al instituto Biurdana de Pamplona donde hace poco se colocaron unas pancartas de culto a terroristas de ETA, la formación de VOX Navarra se ha posicionado “frontalmente en contra de las Ikastolas y el Modelo D”, por ser una puerta de entrada a la propaganda abertzale que “llena de odio y división nuestras calles”.

Recordando el 12 de octubre como día de la lengua española, Jiménez Román ha expuesto claramente que “en VOX defendemos que la lengua vehicular en las escuelas debe ser el español”. El presidente de VOX en Navarra también ha tenido unas palabras para el PSOE y la presidenta de Navarra, María Chivite (PSN), a quien acusa de mentir y liderar un partido “moralmente podrido” que “a día de hoy todavía paga a Bildu los favores de la investidura”.

Jiménez Román ha dicho hacer uso de “La memoria Histórica” al recordar que se trata de una formación “heredera de ETA”,que “no condena los 42 asesinatos a navarros perpetrados por la banda terrorista, 13 de ellos sin resolver”.

La vicepresidenta de la formación, María Estévez, ha contribuido en las alusiones a Chivite con motivo de la gestión de la pandemia del Coronavirus, sacando a colación declaraciones recientes de la presidenta de Navarra en las que reconocía que “se habían cometido errores en la desescalada”.

Estévez le ha señalado que “los errores no solo se cometieron en la desescalada. Si no en no cerrar aeropuertos como pedía VOX, en mentirnos diciendo que era una gripe o que nos iba la vida en ir al 8M”. La número dos en Navarra ha mencionado que “la única vida que les importa y para la que usan a las mujeres, es para mantener la vida de su poltrona política”. También ha mostrado su indignación con la situación vivida en las residencias de mayores de Navarra, “con 260 muertos oficiales y más de 400 si contamos a los que ni siquiera se les hizo la prueba”.

Y se preguntaba qué había aprendido el gobierno de Chivite “para que, en esta segunda ola, la residencia de mayores de Peralta presente una tasa de infectados del 94%”.

Finalmente, la vicepresidenta de VOX en Navarra ha nombrado a la familia como “institución que nunca falla en los momentos de crisis” y la ha señalado como “ejemplo a seguir en esta gran familia que es España”.

El acto, en el que han habido loas, una ofrenda floral a la Virgen del Pilar y una demostración de “jotas navarras”, ha finalizado con la representación multitudinaria del “brindis de los Tercios españoles en Flandes”, liderada por el presidente de la formación, Emilio Jiménez, tras el cual se han gritado “Vivas” a La Virgen del Pilar, a España, al Rey y a Navarra.