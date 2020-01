Enric Gallego: “Me dejaré el alma en cada partido con Osasuna”

Facebook Twitter WhatsApp

“Aunque había otras cosas, le dije a mi representante que quería venir aquí”, confesó el nuevo delantero de Osasuna en su presentación

Pamplona-Iruña, 30 de enero de 2020

Enric Gallego ha sido presentado este jueves por la mañana como nuevo jugador del Club Atlético Osasuna. El delantero catalán llega procedente del Getafe Club de Fútbol en calidad de cedido, aunque la entidad rojilla se hará con sus servicios en propiedad en caso de que logre la permanencia de LaLiga Santander. Tras completar dos entrenamientos junto a sus nuevos compañeros, ha comparecido ante los medios de comunicación para expresar sus sensaciones. “Quería dar las gracias a Braulio, a Osasuna, al míster y a todos por que hayan podido traerme aquí, por la confianza que han puesto en mí. En verano ya estuvimos hablando, pero ahora ha sido cuando se ha podido hacer, así que con la máxima ilusión y a aportar como uno más para conseguir los objetivos. En el momento que mi representante me comentó la posibilidad de venir aquí y aunque había otras cosas le dije que quería venir aquí, donde me traía el cuerpo, donde sentía que tenía que venir. Yo siempre tenía en la cabeza lo que quería y así ha sido. Ya hablé con Braulio en verano y la verdad que ese interés se agradece, la forma de jugar del equipo, la afición, el estadio son cosas que me atraían”, explicó.

El nuevo ariete rojillo fue preguntado por aquello que puede aportar al equipo: “Soy un jugador que trabajo para el equipo, siempre lo he dicho. Me dejaré el alma en cada partido y, si puedo aportar goles, mucho mejor. Vengo a trabajar y a ganarme el puesto. Estoy bien, ayer ya estaba listo para ir. Con un entreno el míster decidió llevarme y yo encantado. Estoy disponible y soy uno más de la plantilla”.

Braulio: “Enric todo lo ha conseguido a base de trabajo”

El futbolista estuvo acompañado en la presentación del director deportivo, Braulio Vázquez, que mostró su satisfacción con el refuerzo. “Enric es una vieja aspiración deportiva tanto mía como de Jago. Lo intentamos en verano, pero evidentemente estaba fuera de nuestro alcance. No pudo ser, pero a la mínima oportunidad que hemos tenido, lo intentamos. Hemos tenido la predisposición de su parte desde el primer momento. El perfil que él tiene no lo tenemos. Independientemente de la lesión del Chimy, teníamos claro que lo teníamos que intentar firmar. Muy contentos de que esté aquí, porque si repasáis su historial deportivo es una persona que se lo ha trabajado, ha merecido estar donde está. A nivel personal cuadra muy bien con la filosofía del propio club. Es una persona que viene desde abajo y que todo lo que ha conseguido lo ha hecho a base de trabajo. Esperemos que esté mucho tiempo con nosotros, porque eso significará que estamos contentos todos y que hemos conseguido el objetivo”, comentó.