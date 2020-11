Entregados los premios del Certamen Literario Infantil de Pamplona en las modalidades de cuento y cómic en castellano y euskera

Facebook Twitter WhatsApp

Se han presentado 433 trabajos en castellano y 54 en euskera; el alumnado está recibiendo sus premios en los centros escolares debido a la COVID-19

El Ayuntamiento está entregando esta semana los premios del Certamen Literario Infantil, abierto a la participación de escolares entre 6 y 14 años cuyo domicilio o centro de estudios se encuentre en Pamplona. En esta edición se han recibido un total de 487 trabajos en las modalidades de cuento y cómic, 433 de ellos en castellano y 54 en euskera.



Las restricciones derivadas de la COVID-19 han imposibilitado la celebración del tradicional acto de entrega de estos premios, que reunía a los ganadores y las ganadoras de las distintas modalidades. La pandemia también ha marcado la participación, que ha descendido en un 44% (864 trabajos presentados en 2019), pues el certamen se convocó en primavera, en pleno confinamiento y con los centros escolares cerrados. De ahí que la principal novedad de la convocatoria de este año fuera la presentación de los trabajos vía correo electrónico.



Un año más, el certamen se dividía en las modalidades de cuento y cómic, tanto en castellano como en euskera. De la primera se establecían cuatro categorías en función del curso escolar (A para 1º y 2º de Primaria; B para 3º y 4º de Primaria, C para 5º y 6º de Primaria; y D para 1º y 2º de Secundaria) y dos más de cómic (A para 5º y 6º de Primaria y B para 1º y 2º de Secundaria).



En la modalidad de cuento en castellano los primeros premios han sido para Gonzalo Díez Llorens, del colegio Larraona; Javier Jiménez Gil, del colegio Calasanz; Diego Rodríguez Estrada, del colegio Santísimo Sacramento; y para Martina Pozo de Simón, del colegio Sagrado Corazón, en las categorías A, B, C y D, respectivamente. Y en euskera, de la categoría A a la D, para Iker Orzaiz Íñiguez, de Amaiur ikastola; Aroa Sánchez Martínez de Lizarrondo, del C.P. Patxi Larrainzar; Inés Cuevas Aparicio, de Jaso ikastola, y Amaiur Tejedor Lasa, de Biurdana BHI. En cómic, los ganadores en castellano han sido, en la categoría A, Daniel Jiménez Gil, y en la categoría B, Clara Asensio Muneta, ambos del colegio Calasanz. En euskera, la categoría A la ha ganado Uxue Fernández Sagüés, de Hegoalde ikastola, y la categoría B ha quedado desierta.



Trabajos de tema libre, originales y no publicados



Cada participante podía presentar un único trabajo por modalidad, de tema libre, redactado en castellano o euskera, original y no publicado. El mismo trabajo no podía ser presentado en ambos idiomas. Además, los trabajos presentados no podían incitar ni reproducir actitudes discriminatorias, xenófobas, sexistas o que atenten contra la dignidad de las personas y los derechos humanos.



Los premios entregados han repartido un total de 7.600 euros en lotes de material escolar. Quienes han obtenido los primeros premios en las diferentes modalidades se han llevado un lote de material escolar por importe de 200 euros para el autor o la autora y un lote también de material escolar de 250 euros para el centro en el que estuvieran matriculado. Los segundos y terceros premios estaban dotados con lotes de material, solo para el autor o la autora, de 150 y de 100 euros, respectivamente. En euskera, el tercer premio de la categoría D en la modalidad de cuento y los tres premios de la categoría B de cómic han quedado desiertos.



El jurado para el certamen de castellano ha estado presidido por el concejal delegado de Educación, Participación Ciudadana y Juventud, y lo han conformado docentes del área de Lengua de Educación Primaria y de Educación Secundaria, una persona experta en literatura infantil, una persona especialista en cómics y una pedagoga municipal. El jurado en euskera lo presidió la concejala delegada de Cultura e Igualdad y formaron parte de él también docentes de Lengua y especialistas en cómic y literatura infantil, así como el coordinador municipal de Euskera.

Certamen Literario Infantil. 2020

En castellano

MODALIDAD CUENTO

CATEGORÍA A PRIMER PREMIO. GONZALO DÍEZ LLORENS. “LA MARAVILLA DE BAILAR Y VOLAR”. COLEGIO CLARET LARRAONA SEGUNDO PREMIO. ANDREA ASIAIN VIZCAY. “LOLA Y SU TRENZA”. COLEGIO LA COMPASIÓN-ESCOLAPIOS TERCER PREMIO. AIMAR BLÁZQUIZ MORENO. “LOS GIGANTES Y LA CURA”. COLEGIO LA COMPASIÓN-ESCOLAPIOS

CATEGORÍA B PRIMER PREMIO. JAVIER JIMÉNEZ GIL. “LA COPA DE VINO, LA REINA”. COLEGIO CLASANZ SEGUNDO PREMIO. CLARA MARSELLÁ EGÜÉS. “EL DUENDE DE LAS LETRAS”. COLEGIO NUESTRA SEÑORA DEL HUERTO TERCER PREMIO. SARA ASENSIO PLANILLO. “LA GOTA QUE QUERÍA SER NUBE”. COLEGIO LICEO MONJARDÍN

CATEGORÍA C PRIMER PREMIO. DIEGO RODRÍGUEZ ESTRADA. “ANÍBAL Y LA MARIONETA OLVIDADA”. COLEGIO SANTÍSIMO SACRAMENTO SEGUNDO PREMIO. AIMAR SÁNCHEZ BALERDI. “UNA TARDE EN EL MUSEO”. COLEGIO CALASANZ TERCER PREMIO. ENEKO OSÉS GIL. “JUNTOS VENCEREMOS”. COLEGIO CLARET LARRAONA

CATEGORÍA D PRIMER PREMIO. MARTINA POZO DE SIMÓN. “DOBLE CARA”. COLEGIO SAGRADO CORAZÓN SEGUNDO PREMIO. IÑAKI JIMÉNEZ GIL. “DESPEDIDA DE MI ABUELO”. COLEGIO CALASANZ TERCER PREMIO. IRATI PÉREZ FUENTETAJA. “CENICIENTA”. IESO IÑAKI OCHOA DE OLZA



MODALIDAD CÓMIC

CATEGORÍA A PRIMER PREMIO. DANIEL JIMÉNEZ GIL. “TRES BURGOS, TRES AMIGOS”. COLEGIO CALASANZ SEGUNDO PREMIO. SARA PAJUELO GÓMEZ. “POTTER HEAD PARA SIEMPRE”. COLEGIO LA COMPASIÓN-ESCOLAPIOS TERCER PREMIO. ASIER MOLINERO CÓZAR. “LA BATALLA SIN FIN”. COLEGIO LA COMPASIÓN-ESCOLAPIOS

CATEGORÍA B PRIMER PREMIO. CLARA ASENSIO MUNETA. “UN VAQUERO EN PAMPLONA”. COLEGIO CALASANZ SEGUNDO PREMIO. NAROA ETXEBERRIA BENIFAYO. “EL PERRO CHINCHE”. IESO OCHOA DE OLZA TERCER PREMIO. AMAIA BAZÁN DÍAZ DE CERIO. “DEL DESTINO AL AMOR”. JASO IKASTOLA



En euskera

MODALIDAD CUENTO

CATEGORÍA A PRIMER PREMIO. IKER ORZAIZ ÍÑIGUEZ. “KANGURO TXIKIA”. AMAIUR IKASTOLA SEGUNDO PREMIO. NEREA OROZCO AMATRIAIN. “SORGIÑAREN ERRATZA”. AMAIUR IKASTOLA TERCER PREMIO. IÑIGO IRIBARREN IDIAZABAL. “IKASTAROKO FUTBOL PARTIDU DIBERTIGARRIENA”. JASO IKASTOLA

CATEGORÍA B PRIMER PREMIO. AROA SÁNCHEZ MARTÍNEZ DE LIZARRONDO. “NIRE IRAKASLEA SORGINA DA”. C.P. PATXI LARRAINZAR I.P. SEGUNDO PREMIO. JULIA CUEVAS APARICIO. “ABENTURA BAT ITSASOAN”. JASO IKASTOLA TERCER PREMIO. EIDER ISABA TORRECILLA. “MARTINA, ARKAITZ ETA AMAIAREN ABENTURA”. HEGOALDE IKASTOLA

CATEGORÍA C PRIMER PREMIO. INÉS CUEVAS APARICIO. “LAGUN IMAJINARIO BATEN EGUNEROKOA”. JASO IKASTOLA SEGUNDO PREMIO. ANER ARRAIZA SALAZAR. “NIRE HAURTZAROA JUDUTAR KANPAMENDUAN”. JASO IKASTOLA TERCER PREMIO. ENMA NAVARRO MOLINA. “BIDAIA”. JASO IKASTOLA

CATEGORÍA D PRIMER PREMIO. AMAIUR TEJEDOR LASA. “NI NAIZ”. BIURDANA B.H.I. SEGUNDO PREMIO. EDURNE PASCUAL UHARTE. “OSPEAREN PASEALEKUA”. JASO IKASTOLA TERCER PREMIO. DESIERTO



MODALIDAD CÓMIC

CATEGORÍA A PRIMER PREMIO. UXUE FERNÁNDEZ SAGÜÉS. “APOSTUA KOMUNEAN”. HEGOALDE IKASTOLA SEGUNDO PREMIO. JESÚS YONG LADRÓN ARANA. “AMETSETAN”. HEGOALDE IKASTOLA TERCER PREMIO. AINHOA FLAMARIQUE URBINA. “LOREEN BABESA”. HEGOALDE IKASTOLA

CATEGORÍA B PRIMER PREMIO. DESIERTO SEGUNDO PREMIO. DESIERTO TERCER PREMIO. DESIERTO