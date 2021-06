Esnaola afirma que el Plan Estratégico de la Cultura “avanza” y “se van implementando y resituando prioridades”

Facebook Twitter WhatsApp

La consejera de Cultura y Deporte del Gobierno de Navarra, Rebeca Esnaola, ha destacado que su departamento “avanza” en el desarrollo del Plan Estratégico de la Cultura 2017-2023, así como “en la implementación de políticas culturales para todos”.

“El plan avanza y se van implementando y resituando prioridades y conceptos. El Covid nos ha obligado a actuar para paliar a corto plazo las necesidades más acuciantes, las realidades de 2017 y 2021 se parecen poco, pero el plan sigue siendo una herramienta útil que puede ir transformándose”, ha afirmado Esnaola, en respuesta a una interpelación de Geroa Bai en el pleno de la Cámara.

La consejera ha recordado que en diciembre se cumplieron tres años de la puesta en marcha de este plan estratégico, “un plan que ha necesitado una lógica revisión y adaptación por cuestiones tan excepcionales como la pandemia, pero también por otras en las que la cultura juega un papel fundamental, como la Agenda 2030 o los Objetivos de Desarrollo Sostenible”.

Ha comentado la consejera que en febrero ya explicó que era necesario desarrollar las herramientas e indicadores precisos para hacer la medición del plan, “un procedimiento imprescindible que no estaba desarrollado”. Y ha avanzado la presentación el próximo 15 de junio de la puesta en marcha de la herramienta de visualización del plan estratégico y un mapa de los equipamientos culturales de Navarra.

Según ha detallado Esnaola, el plan estratégico tiene 10 ejes, de los que cinco han cobrado especial relevancia en los momentos actuales de pandemia, en los que “ha quedado claro que la cultura es imprescindible”.

“Se avanza en el plan, en la implementación de políticas culturales para todos y todas y el visor que será público será muestra de ello”, ha resaltado la consejera, quien ha considerado necesario “seguir buscando y fomentando fórmulas de participación de la ciudadanía en la vida cultural”.

También ha apostado por “sostener y apoyar las asociaciones y entidades que han surgido en estos meses para mantener con ellas una interlocución, una revisión del propio plan”, al mismo tiempo que ha defendido “trabajar con los ayuntamientos en el aprovechamiento de los espacios culturales”.

Igualmente, la consejera de Cultura ha abogado por “una dotación económica suficiente” para el ámbito cultural, “un compromiso que este Gobierno ha adquirido y que poco a poco, y dadas las circunstancias, se va materializando”.

“Estamos en el ecuador del plan, es obvio que quedan ejes estratégicos a desarrollar a medio y largo plazo, pero lo iremos haciendo y siempre contando con la participación y colaboración de los agentes públicos y privados de la cultural”, ha expuesto Esnaola.

Ha explicado la consejera que hay un equipo en su departamento que trabaja en el seguimiento del plan. Además, el Consejo Navarro de la Cultura “se pondrá también con ello”, a lo que se suma “una comunicación fluida con el sector”. “Tenemos unos indicadores claros y unas estimaciones a conseguir y alcanzar este año y en los próximos”, ha apuntado.

GEROA BAI PIDE UNA EVALUACIÓN

Por su parte, la parlamentaria de Geroa Bai Ana Ansa ha destacado que el Plan Estratégico de la Cultura fue “uno de los pilares” de la coalición en la pasada legislatura y “sigue siendo uno de los pilares para esta legislatura”. “Lo llevamos al acuerdo programático y estamos trabajando para que se vaya implementando porque recogió el anhelo de profesionales de la cultura como de muchísimos ciudadanos”, ha expuesto Ansa. Por ello, ha instado a la consejera a “trabajar los indicadores y evaluar” ya para “extraer la información que nos permita reconducir, redirigir o replantear el plan”.

En representación de Navarra Suma, Raquel Garbayo ha criticado “la falta de apuesta y de visión del Gobierno por para y la cultura”. Y ha considerado que el Departamento de Cultura “no está cumpliendo con sus compromisos”. “El Gobierno es experto en planificar y no actuar y en prometer y fallar. De cara a la galería presentan iniciativas que luego no llevan a buen puerto porque no lo dotan de recursos suficientes. O firman acuerdos programáticos que no cumplen. Este plan no avanza y se lo dicen también sus socios”, ha sostenido. A su juicio, “en el ámbito cultural la comunidad ha ido para atrás como el cangrejo”.

Desde el PSN, Carlos Mena ha afirmado que el plan era “necesario y orientaba las políticas a medio y largo plazo con margen” y ha afirmado que en la legislatura anterior “no se había reflejado en los presupuestos de cultura ejercicio por ejercicio”. “El anterior gobierno nos tenía acostumbrados a reflexionar planes y leyes que luego no se veían reflejados en la acción política. Tras dos años de este Gobierno y una pandemia, el Plan Estratégico ha sido la base para seguir implementando políticas culturales, sumado al aumento del presupuesto ejercicio tras ejercicio”, ha manifestado.

Por parte de EH Bildu, Maiorga Ramírez ha puesto de manifiesto que “los hombres y mujeres de la cultura están viviendo una situación dramática y complicadísima” y ha destacado que, con la ponencia creada, en el Parlamento de Navarra “tenemos la oportunidad de que esta legislatura sea un auténtico hito abordando el estatuto navarro del artista, definiendo la ley de profesionales de la cultura o adaptando las leyes tanto de contratos como de subvenciones”. Ha apostado así por “abordar el problema estructural de la cultura y su precariedad”.

El parlamentario de Podemos Mikel Buil, por su parte, ha afirmado que a la vista de las intervenciones “todos queremos avanzar” en el ámbito cultural, pero “en el seno de los propios partidos y de los grupos se priorizan otras cuestiones”. “Estamos muy implicados, pero sin dinero es difícil hacerlo. Tendremos que presionar para que la cultura sea un poco más que unos minutos en una reunión”, ha manifestado.

Finalmente, Marisa de Simón, de Izquierda-Ezkerra, ha puesto en valor el “gran trabajo” que se realizó para lograr el primer Plan Estratégico de la Cultura. Ha manifestado que en este caso “no le puedo exigir demasiado” a la consejera de Cultura porque “el 2 de agosto de 2019 se produjo la investidura de Chivite y el 14 de marzo entramos en época de pandemia” y ha afirmado que quiere ser “justa” en este tema. No obstante, ha manifestado que eso no es “óbice” para que considere que “queda mucho por recorrer”.

