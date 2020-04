Esparza acusa al Gobierno de Chivite de “dar bandazos” en la crisis generada por el Covid

Facebook Twitter WhatsApp

Pamplona-Iruña, 24 de abril de 2020

El presidente de UPN y portavoz de Navarra Suma, Javier Esparza, ha intervenido este viernes en la Comisión de Régimen Foral del Parlamento de Navarra en la que ha comparecido la presidenta del Ejecutivo, María Chivite.

Esparza ha abierto el turno de portavoces acusando al Gobierno de dar “bandazos” en la crisis generada por el Covid-19, una gestión que ha defendido el PSN, que considera que Navarra está “preparada” para la desescalada.

Por su parte, Geroa Bai, socio del Ejecutivo foral, considera que “hay urgencias sociales, científicas y económicas que tenemos que resolver para poder decir que Navarra está preparada para la desescalada”.



En concreto, Esparza ha reprochado a Chivite que “no reconozca que hay cosas que no se han hecho bien. No puede volver a ocurrir lo que ha ocurrido, es su obligación garantizar al conjunto de la sociedad que en las próximas semanas no nos vuelva a ocurrir lo que ha pasado en las anteriores. Necesitamos test fiables, que se hagan a todos los profesionales sanitarios y sociosanitarios, a todas las personas que están en residencias de ancianos, a todas las personas más vulnerables. No podemos tener a la gente asintomática trabajando en las empresas con normalidad”.



A su juicio, “el futuro de Navarra pasa por hacer de la Comunidad Foral una región líder en la realización de test masivos al conjunto de la población, pues eso va a garantizar que vamos a salvar vidas y empleo. Si ese es el camino, nos tendrá en la mano Presidenta. Escuche nuestras propuestas y dé pasos en la dirección que estamos planteando”.



Ha afirmado Esparza que tiene la “sensación” de que la Presidenta del Gobierno “se está riendo de este Parlamento, porque no se nos da la información que le estamos pidiendo. El Gobierno está dando bandazos” y lanzando globos sonda. Se está generando incertidumbre, confusión e inquietud en el conjunto de la sociedad en temas como el de los huertos, la salida de menores, la EvAU o las mascarillas”, ha significado.

Ramón Alzórriz (PSN) ha defendido “la transparencia, disposición y comunicación continua del Ejecutivo Foral a toda la ciudadanía y todas las fuerzas de Navarra”. Y ha asegurado que “no en todas las comunidades se está haciendo así y eso es de valorar”.



En este sentido, ha solicitado a Esparza que “deje de hacer de cazafantasmas, no mienta y no manosee más a los muertos.Ustedes siempre las han utilizado, qué triste, ya vale. Pidan ustedes perdón por el apoyo a los recortes que tuvieron lugar en la anterior crisis económica”.



Dirigiéndose a Chivite, Alzórriz le ha dicho que “la gente cree en usted, en su Gobierno y en sus acciones para paliar esta crisis. La sociedad no cree en quien insinúa y miente para sacar rédito político. Podemos decir que miramos al futuro con esperanza. Navarra está preparada para la desescalada. Los datos demuestran que no es lo mismo quien gobierne, no es lo mismo la unidad que pedimos algunos, con la uniformidad que entienden otros. Al virus no se le gana con banderas a media asta ni con patriotismos”, ha enfatizado.



En su turno de réplica, Javier Esparza le ha dicho a Alzórriz que “no va a tolerar que diga que estamos manoseando a los muertos. Entre los fallecidos por el Covid-19 hay amigos, conocidos y familiares, nuestros, suyos y de todos. Sus afirmaciones han sido indecentes, no son propias de un portavoz de este Parlamento. Usted, que de gusta hacer símiles futbolísticos, encajaría muy bien en el perfil de ese central duro de los equipos de fútbol, bastante marranete, entiéndame bien, que llega tarde y mal a muchos sitios, que hace daño, que está metido en todas las tanganas y que suele ser expulsado”.



María Solana (Geroa Bai) ha considerado que “es verdad que hay desconcierto en muchos sectores y personas” ante el escenario actual y ha considerado que en las medidas “a veces se acierta y a veces no”.



La portavoz de Geroa Bai ha destacado, además, que “dar ruedas de prensa no es necesariamente sinónimo de transparencia” y ha afirmado que, si bien no sabe si “solos lo haríamos mejor, lo que sé es que en algunas ocasiones se ha hecho muy mal y de hecho se ha reconocido. No compartimos que Navarra esté preparada para la desescalada, no nos pillemos los dedos. Creo que hoy Navarra está preparada para acometer el trabajo de un plan que nos lleve a la desescalada, porque, dicho de la otra manera, pudiera parecer que estamos en el punto en el que no nos encontramos.



En opinión de Solana, “si no tenemos un plan, un número de test previstos por día, si no tenemos una serie de cuestiones más atadas no podemos compartir que Navarra esté preparada para la desescalada. Hay urgencias sociales, científicas y económicas que tenemos que resolver para poder decir que Navarra está preparada para la desescalada”.



Bakartxo Ruiz (EH Bildu) ha considerado también que, “sin un horizonte real, se puede confundir como un brindis al sol la situación de Navarra. Estamos en la fase de planificar cómo podría ser la fase de desescalada y ese proceso debería seguirtres criterios “garantías sanitarias y epidemiológicas, que el ámbito de decisión sea Navarra y que las decisiones sean compartidas. Sería una equivocación que dejemos que Madrid decida por nosotras y que las decisiones sean adoptadas de manera unilateral”.



Ruiz se ha referido, a su vez, a la necesidad de hacer PCR y ha reclamado a la presidenta “una explicación coherente y lógica sobre por qué a partir de ahora el CHN puede hacer 1.400 pruebas y antes no”. Y sobre los test rápidos, ha criticado que “las instrucciones sean seguir haciéndolos en capilar en vez de venosa”.



Ainhoa Aznárez (Podemos-Ahal Dugu) ha afirmado que “en esta desescalada que parece que está un poco lejana, la petición de salir conjuntamente, de unidad, ha estado presente en las palabras de todos los portavoces” y ha enumerado una serie de acuerdos que “tenemos que tomar entre todos” por ejemplo a favor a de la salud pública, el sistema sociosanitario o la vivienda.



También ha reclamado “una justicia social y solidaria” y ha pedido “avanzar en otro sistema productivo y energético”. “Todo esto lo podemos hacer entre todos”, ha reivindicado la parlamentaria de la formación morada.



Marisa de Simón (G-Mixto Izquierda-Ezkerra) ha pedido que no se de “ni un paso atrás” en todo lo que tiene que ver en el control de los contagios. Ha habido errores en estas semanas, por ejemplo en el tema de mascarillas o los test. ¿Por qué nuestra industria no estaba preparada para afrontar esto”?



Se ha mostrado preocupada De Simón por la “reconstrucción social y económica” y ha reclamado “una salida justa y social a esta crisis. Nos tenemos que preparar para que la salida no la dirijan las oligarquías, sino desde lo público. El plan de reconstrucción debe abordarse en el Parlamento”.