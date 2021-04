Esparza afirma que Chivite “ataca” a Navarra Suma “con falsedades para tapar su pacto con Bildu”

Facebook Twitter WhatsApp

El presidente de UPN y portavoz de Navarra Suma recuerda a Chivite que rechazó su apoyo para aprobar los presupuestos de 2021 y darle estabilidad para el resto de legislatura. Además, 11 de los 13 decretos ley foral que ha traído el Gobierno con motivo de la pandemia se han apoyado con un sí o con la abstención

El presidente de UPN y portavoz de Navarra Suma, Javier Esparza, ha afirmado que “Chivite nos ataca con falsedades para tapar su pacto con Bildu” y le ha recordado que, ante la situación excepcional motivada por el Covid-19, le ofreció aprobar los presupuestos de Navarra para 2021 y darle estabilidad hasta el final de la legislatura. “Pero Chivite rechazó nuestra mano tendida porque la tiene atada a Bildu desde el inicio de la legislatura y no la quiere soltar”, ha destacado Esparza.

El portavoz de la coalición de UPN, C´s y PP ha respondido así a las declaraciones de presidenta del Gobierno de Navarra en las que ha arremetido contra Navarra Suma por no haber apoyado el decreto ley foral de la gestión de los fondos europeos.

Además, Esparza ha recordado que, de los 13 decretos ley foral que ha traído el Gobierno con motivo de la pandemia, su formación política ha apoyado 11 (9 con voto afirmativo y dos con una abstención) y ha votado no en dos ocasiones. “Decir que estamos en el no por el no y haciendo una oposición destructiva no se sostiene por ningún lado”, ha afirmado. “Otra cosa es que Chivite confunda oposición con sumisión, algo que queda muy lejos de las reglas de funcionamiento en un sistema democrático como el que afortunadamente tenemos en Navarra y en España”, ha aseverado.

En cuanto al decreto ley foral que se debatió ayer en el Parlamento, Esparza ha dicho que “hemos explicado de manera clara y detallada por qué no compartimos el texto del Gobierno. Nos hubiera gustado llegar a un acuerdo y lo intentamos hasta el final, pero ya en la última reunión se vio que Chivite lo tenía cerrado con Bildu y nuestras aportaciones no le interesaban”. Por eso, para el portavoz de Navarra Suma, “las palabras de mano tendida de Chivite hacia Navarra Suma no dejan de mostrar, una vez más, una gran hipocresía que ya no cree nadie”.

Además, Javier Esparza ha recordado que “como viene siendo habitual cada vez que habla, ayer el portavoz del PSN mintió cuando dijo que si no se aprobaba el decreto no iban a llegar los fondos a Navarra, en una muestra más de la política tóxica y rastrera que está haciendo el socialismo navarro para intentar debilitarnos”.

“Un tono y un estilo, eso sí, que se reservan solo para dirigirse a Navarra Suma y que no tiene nada que ver con el que emplean hacia los representantes de Bildu y de Geroa Baí, aunque también se estén mostrando críticos en este y en otros asuntos”, ha añadido.

Por último, en opinión de Javier Esparza, “los pactos de Chivite con Bildu le están penalizando y haciendo perder apoyos de los propios votantes socialistas. El PSN es perfectamente consciente de ello y pretenden utilizarnos a nosotros para que les blanqueemos, y por ahí no vamos a pasar”.