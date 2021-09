Esparza considera que “el PSOE está vendiendo el futuro” de Landaben para “priorizar” la planta de Martorell

Facebook Twitter WhatsApp

Pide a la presidenta del Gobierno foral que aborde la situación con sindicatos, empresa y partidos navarros

El presidente de UPN y portavoz de Navarra Suma, Javier Esparza, ha afirmado este viernes que “el PSOE está vendiendo el futuro” de la planta de Volkswagen Navarra en Landaben y “el empleo en nuestra tierra” para dar “prioridad” a la planta de Martorell (Barcelona) por un acuerdo “político” entre el Gobierno de España y la Generalitat de Cataluña.

Esparza, en una rueda de prensa, ha sido muy crítico con la presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite, a la que ha reprochado que diga que a “Landaben le va a ir bien”. “Hoy el Grupo Volkswagen se plantea reducir plantilla en Landaben y la presidenta dice que a Landaben le va a ir bien”, ha indicado.

El presidente de UPN ha afirmado que “los acontecimientos, los hechos concretos, nos dicen que se celebró un acto público y de apoyo político del presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, a la planta de Martorell”. “Tenemos un presidente que es presidente gracias al apoyo de los partidos independentistas catalanes”, ha dicho, para insistir en que existe un “acuerdo político” entre el Gobierno de España y el catalán para impulsar la planta de Martorell.

“Lo que no puede ser es que para defender Martorell se haga a costa de Landaben”, ha dicho Esparza, afirmando que “Chivite ha hecho seguidismo absoluto de todo lo que ha dicho Pedro Sánchez y va a hacer todo lo que le diga”.

Javier Esparza ha asegurado que “todos queremos lo mejor para Navarra, vamos a ver si es posible que trabajemos todos para revertir esta situación que a día de hoy no nos ayuda nada”. “Hay otra forma de gestionar y es hablando con la gente, escuchando a las organizaciones sindicales, hablando con la oposición, con la empresa, con los proveedores”, ha señalado.

“Quitémonos la camiseta de nuestras formaciones políticas y pongámonos la camiseta del empleo. Le tiendo la mano a la presidenta y estoy seguro que tiene también la mano tendida de la dirección de la empresa y de los sindicatos. Estamos a tiempo, pero no hay tiempo que perder”, ha dicho, para afirmar que Chivite “tiene unidad política para defender el empleo en Navarra, pero no en Martorell”.

El portavoz de Navarra Suma ha recordado que el comité de Volkswagen Navarra ha pedido una mesa de diálogo de la que formen parte el Gobierno de España, el de Navarra, la empresa y los sindicatos para abordar la situación y ha considerado que a esa mesa “se le tenía que haber puesto fecha hoy mismo”.

“NO HA HABIDO ESTRATEGIA”

Según Javier Esparza, “es evidente que por parte del Gobierno de Navarra no ha habido estrategia ni planificación política para situar a Landaben en una mejor posición por competir con el resto de las plantas para obtener una mayor producción”.

El dirigente regionalista ha afirmado además que “en estos últimos días el gabinete de la presidenta ha hablado en tres ocasiones con el presidente del comité de empresa de Seat Martorell y no se ha reunido con el comité de empresa de Volkswagen Navarra, ni con UGT, ni con CCOO, ni con Cuadros, ni con ELA, ni con LAB”.

Por otro lado, Esparza ha afirmado que, al margen de la llegada del coche eléctrico a Landaben, es relevante qué coche sería y qué volumen de producción supondrá. “En función del coche que venga y del volumen de trabajo que aporte, va a haber más o menos empleo. Hoy el volumen no está garantizado y como no está garantizado el volumen, no está garantizado el empleo”, ha señalado.

De hecho, ha asegurado que Volkswagen Navarra prevé reducir su producción de 350.000 a 300.000 unidades en 2022, mientras que en Martorell aumentaría de 600.000 a 800.000. “Yo sé que el Gobierno va a anunciar que tenemos coche eléctrico, pero no se qué coche eléctrico es y no sabemos qué producción va a traer. No es lo mismo fabricar al año 80.000 unidades que muchas más”, ha dicho.

Así, Esparza ha insistido en que “es evidente que hay influencias externas que están condicionando la situación y se constata un acuerdo político entre el Gobierno de España y el de Cataluña”. “Se inicia la fabricación del coche eléctrico en Martorell en 2025 y esto puede suponer que los proveedores se acerquen a donde se fabrique el primer vehículo”, ha afirmado.