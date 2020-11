Esparza dice que el Gobierno Foral no ha negociado con Navarra Suma los Presupuestos y le pide que “no engañe a la sociedad”

Facebook Twitter WhatsApp

El presidente de UPN y portavoz de Navarra Suma, Javier Esparza, ha asegurado que el Gobierno foral “no ha negociado” con Navarra Suma partidas para los Presupuestos Generales de la Comunidad de 2021 y ha afirmado que las cuentas “no recogen partidas de Navarra Suma”, tras lo que ha pedido al Ejecutivo que “no engañe a la sociedad”.

Así lo ha señalado Esparza después de que este miércoles el portavoz del Gobierno de Navarra, Javier Remírez, haya destacado que el Ejecutivo ha mantenido un “diálogo abierto y constructivo” con todas las formaciones del arco parlamentario en el que “en algunos casos ha habido aportaciones de medidas más concretas” y en otros “con menos concreción”. Remírez ha indicado que “Navarra Suma aportó un documento concreto y creemos que el proyecto foral de Presupuestos ve reflejado sustancialmente aquello que Navarra Suma pretendía”.

Javier Esparza ha asegurado en declaraciones a Europa Press que no va a “permitir que se engañe de esta manera a la sociedad navarra”. “Si el Gobierno ha dicho que están negociando, con nosotros no están negociando, estarán negociando con EH Bildu. Que lo digan abiertamente, que parece que se avergüenzan”, ha añadido.

El presidente de UPN ha afirmado que “si el Gobierno se avergüenza de lo que esta haciendo y miente, ellos sabrán por qué, pero no habido ninguna negociación concreta de partidas con Navarra Suma y, por tanto, el Presupuesto no recoge las partidas de Navarra Suma”.

En esta línea, Javier Esparza ha asegurado que su grupo entregó al Gobierno “en la primera reunión que tuvimos un documento base sobre el cual no ha habido negociación concreta alguna”. “Yo ya advertí a la consejera de Hacienda en la última reunión que mantuvimos el 3 de noviembre que no íbamos a permitir que se engañara a los ciudadanos, y le dijimos a la consejera que si querían negociar partidas concretas en profundidad para intentar llegar a un acuerdo estábamos dispuestos a hacerlo, estábamos dispuestos a negociar nuestras prioridades y partidas dentro del Presupuesto, siempre que no hubiera pacto con Bildu”, ha indicado.

Así, afirmando que los Presupuestos no recogen reivindicaciones de Navarra Suma, Esparza ha asegurado que “pedíamos que en Atención Primaria llegara el Presupuesto hasta el 18% y se queda en el 15%; pedíamos que la Atención Primaria volviera a ser presencial y no dicen nada de eso; planteábamos que se redujera la desigualdad retributiva de los sanitarios de Navarra sobre otras Comunidades Autónomas y no hay nada; planteamos inversiones en salud que pensamos que son fundamentales y se ha reducido el presupuesto para inversiones; pedíamos un plan de choque para la hostelería y no hay plan, y no nos consta que haya plan de choque para el sector cultural”.

Tras ello, Javier Esparza ha afirmado que “no se puede mentir de esta forma, un Gobierno que miente de esta manera no es de fiar, no genera confianza, llegaron mintiendo y siguen mintiendo”.