Este lunes comienzan las inscripciones para el programa ‘En marcha’ para personas mayores de 65 años

Las inscripciones, pueden realizarse en el teléfono 010 o 948420100 y las plazas se adjudican por orden de inscripción

Pamplona-Iruña, 3 de agosto de 2020

Este lunes, 3 de agosto, se ha abierto el plazo de inscripción para el programa ‘En marcha’, organizado por el Ayuntamiento de Pamplona, que propone ejercicio físico, actividades de memoria y paseos con coloquios sesiones diversos temas. Está dirigido a personas mayores de 65 años.

Las actividades se desarrollarán entre el 31 de agosto y el 27 de noviembre por la mañana.



Las inscripciones se pueden realizar en el Teléfono de Atención Ciudadana 010 o 948420100. Las plazas se adjudicarán por orden de inscripción. El horario de atención de este servicio municipal es en verano de lunes a viernes de 8 a 15 horas.

El precio es de 39,6 euros si se elige el ejercicio físico con paseos y coloquios o se quiere trabajar la estimulación cognitiva en las actividades de memoria y acudir a los paseos y coloquios. En caso de que se vaya a participar en las tres propuestas el precio es de 79,2 euros.



Este nuevo programa está dirigido a cualquier persona mayor de 65 años de Pamplona, aunque está previsto incidir principalmente en quienes viven en los apartamentos municipales para personas mayores. Las personas procedentes de los apartamentos o quienes presenten un informe de dificultades económicas tendrán una reducción del 50%.



Las actividades se desarrollarán en cuatro puntos de la ciudad: Casco Antiguo (calle Mayor, 31), Rochapea (calle Joaquín Beunza 31-33), Milagrosa (Pabellón Arrosadía en calle Tajonar, s/n) e Iturrama (calle San Juan Bosco, 15).



Dos días ejercicio físico, dos días estimulación cognitiva y un día paseo-coloquio



El ejercicio físico se desarrollará dos días a la semana, hora y media cada mañana, y se adaptará a las características del grupo. Las sesiones estarán encaminadas a fomentar un estilo de vida saludable, así como a mantener y fomentar la capacidad funcional. Tanto este bloque como el resto actividades serán llevados a cabo por personal del ámbito sociosanitario o social.



Las actividades de memoria están dirigidas a mantener y/o mejorar el funcionamiento cognitivo mediante diferentes acciones que estimulen la agilidad mental a través de ejercicios de memoria, percepción, atención, orientación a la realidad, concentración, lenguaje, planificación, cálculo, razonamiento, control, etc. También se realizarán 3 horas repartidas en dos días a la semana.

Al igual que en el ejercicio físico se fomentará el uso y conocimiento de nuevas tecnologías a través de las cuales se puedan llevar a cabo diferentes ejercicios de estimulación.



Por último, los viernes será el día del paseo y el coloquio acompañado de un café. Se programarán salidas que finalizarán con un encuentro en donde poder comentar la mañana y entablar relaciones.

Se abordarán diferentes contenidos y temas de interés como la soledad o la gestión de conflictos, proyección de cortos o visitas guiadas temáticas, por ejemplo. Se trata de crear un espacio en el que poder compartir preocupaciones y encontrar apoyo.



El objetivo de esta nueva iniciativa es la promoción de la autonomía de las personas mayores de Pamplona y la prevención de su dependencia.

Se busca fomentar un envejecimiento activo optimizando las oportunidades de bienestar físico, social, emocional y mental con el fin de ampliar la esperanza de vida saludable y su calidad en la vejez. Asimismo, se pretende la prevención del aislamiento de las personas mayores fomentando el ocio y las relaciones entre iguales, contacto que podrá continuar más allá de las actividades.

‘EN MARCHA’. LUGAR Y HORARIOS

Lugar Ejercicio Físico Actividades Memoria Paseo – Coloquio

Casco Viejo

C/ Mayor 31 Lunes y miércoles

9:30-11:00 Martes y jueves

9:30-11:00 Viernes

9:30-11:00

Rochapea

C/ Joaquín Beunza 31-33 Lunes y miércoles

11:45-13:15 Martes y jueves

11:45-13:15 Viernes

11:45-13:15

Milagrosa,

Pabellón Arraosadía (C/ Tajonar s/n) Martes y jueves

11:45-13:15 Lunes y miércoles

11:45-13:15 Viernes

11:45-13:15

Iturrama

C/ San Juan Bosco 15 Martes y jueves

9:30-11:00 Lunes y miércoles

9:30-11:00 Viernes

9:30-11:00