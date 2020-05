Este martes, 5 de mayo seguirá celebrándose la misa de la escalera de San Fermín, dedicada a los corredores y pastores del encierro

Facebook Twitter WhatsApp

Pamplona-Iruña, 3 de mayo de 2020

Pese a la suspensión de los Sanfermines 2020 oficialmente, la Capilla de San Fermín mantiene las misas de la escalera que seguirán celebrándose a puerta cerrada y retransmitidas en directo. La quinta misa de la escalera podrá seguirse en Pamplona Actual y Pamplona TV a las 19.30 horas.

Esta quinta misa de la escalera estará dedicada a los corredores y pastores del encierro, como ha anunciado el párroco de San Lorenzo, Javier Leoz en las redes sociales.

Además, aunque no habrá fiestas oficiales, ya se están preparando algunos actos religiosos para estos Sanfermines, como la víspera del día 6, una misa grande para el 7 de julio o una ofrenda floral virtual al Santo.

“Y porque, queremos que San Fermín, siga jalonando esos días y cristalizando en las gargantas, corazones y almas de Pamplona y de Navarra….procuraremos que, en esas jornadas, no le falten flores, oraciones, presencias y vivas aunque no lo sea de una forma masiva , como él quisiera, y como nosotros le quisiéramos brindar. ¡Sorpresas no faltarán!”, ha avanzado Leoz.