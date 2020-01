¿Existe el derecho de desistimiento en la compraventa online entre particulares?

Facebook Twitter WhatsApp

El abogado Iñaki Iribarren García del Bufete Alberto Picón de Pamplona, nos da las claves de los principales derechos que tienes como comprador cuando se realiza la transacción con un particular o un profesional

Si se realiza una compra a distancia online, no existe el derecho de desistimiento, a menos que sea así expresado por las partes.

En muchas plataformas de compraventa entre particulares hay veces, que sí ofrecen tal garantía adicional, aunque no es lo habitual, ya que la normativa no exige que haya tal derecho a desistir al ser compra entre particulares.

El usuario que compra a un particular generalmente tiene menos derechos que quien lo hace a un profesional, ya que en este último caso si que la ley reconoce al consumidor el derecho de desistir del contrato sin causa justificada en los 14 días siguientes a la compra.

Por esto, es muy importante saber que la única vía que tiene el comprador en una plataforma online a otro particular es intentar llegar a un acuerdo con el vendedor para acercar posturas, ya que en caso contrario solo quedará dilucidar el problema en la vía judicial.

Por comprar en una plataforma online de compraventa entre particulares, el comprador no tiene más amparo, ya que las plataformas se exoneran de responsabilidad, ya que entienden que realizan un mero servicio de contacto entre quien vende y quien compra, debiendo responder el vendedor en caso de ser necesario.

Entiendo qué a futuro, como todo, será regulado este tipo de plataformas intermediaria entre un vendedor y un comprador particular, exigiendo mínimas responsabilidades y garantías en las operaciones realizadas en su web.

Por tanto, y mientras no cambie, el consumidor comprador debe conocer, qué si compra a un profesional, tiene derecho al desistimiento, pero si lo hace a un particular, aunque sea a través de plataformas de compraventa, generalmente no va a tener este derecho.

Iñaki Iribarren García

Abogado MICAP 2327