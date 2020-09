‘Exito del Festival Flamenco on Fire marcado por la Covid-19’ : 7.500 personas asisten a pesar de las reducciones de aforo

Dentro de la estrategia de accesibilidad y difusión internacional del flamenco iniciada por el festival a través de internet y otros medios audiovisuales, varios de los Grandes Conciertos de la VII edición del festival se han podido seguir a través de streaming en directo gracias a la colaboración de NICDO, empresa pública del Gobierno de Navarra titular del Auditorio Baluarte y partner tecnológico de Flamenco On Fire. En esta misma línea, es destacable el acuerdo de colaboración alcanzado con el Teatro Coliseo de Buenos Aires que permitirá, a partir de próximo día 4 de septiembre de 2020 y durante 30 días, disfrutar en todo Latinoamérica de distintos contenidos de la VII edición del festival. Igualmente, y gracias al acuerdo alcanzado entre Flamenco On Fire y el Grupo RTVE, se emitirán cuatro programas especiales en La 2, en horario de noche, con un resumen de las principales actuaciones del festival. Los programas se emitirán entre el 14 y el 17 de septiembre, en pase único en España.En términos de comunicación durante Flamenco On Fire se han producido este año más de 600 noticias en medios, se han realizado más de 100 entrevistas a artistas y la organización estima un valor del conjunto de las apariciones en medios equivalente a cerca de 14 millones de euros.



En la Rueda de prensa de balance de esta edición, celebrada en Auditorio Baluarte, la organización del festival y las instituciones colaboradorasl realizaron un completo resumen de Flamenco on Fire 2020.



María García-Barberena, Concejala de Cultura del Ayuntamiento de Pamplona, comenzó destacando que “Pamplona se ha convertido un año más en la capital del flamenco” y quiso agradecer a la organización y al público el hecho de que “todos los recintos hayan seguido las normas de seguridad”. De la misma forma, hizo incidencia en el “importante retorno mediático conseguido, que nos posiciona turísticamente como una ciudad cultural”, y expresó el deseo de la institución de comenzar ya “a trabajar en la siguiente edición”.



María Antonia Rodríguez, directora gerente de la Fundación Baluarte, destacó de esta edición el hecho de que “a pesar de las incertidumbres se ha trabajado con firmeza y convicción, en una apuesta valiente por parte del festival por mantener un evento que ha posicionado a Navarra”. En su intervención, recalcó el trabajo que ha supuesto que el Auditorio Baluarte se convirtiese en “un escenario completamente seguro”, que ha permitido al público vivir “un deleite de los sentidos asistir en cada una de las actuaciones”.



José María Agramonte, Presidente de la Comunidad de Bardenas Reales, comenzó recalcando la importancia de “traer Flamenco on Fire a Tudela, de manera que se visualiza a la comunidad de Bardenas”, por lo que expresó su agradecimiento a la organización del festival y al Ayuntamiento de Tudela y el deseo de continuar trabajando para sumar actividades en la comunidad de Bardenas Reales en futuras ediciones.



Javier Lacunza, Director Gerente de NICDO, tomó la palabra para referirse a las acciones de retransmisión mediante streaming que se han realizado en esta edición, destacando que desde 2014 se ha trabajado para que Flamenco on Fire “se convirtiese en un evento internacional que posicionase a Baluarte”. Lacunza destacó que las instituciones públicas navarras “no hemos estado estáticas durante la pandemia, en esos meses de parón, nadie se ha quedado quieto”, de manera que se han podido preparar unas “producciones de streaming de altísimo nivel”, que han sido visionadas “desde Japón o Latinoamérica”. De la misma forma, quiso incidir en que los conciertos realizados en Auditorio Baluarte han supuesto “un trabajo enorme, como si reinaugurásemos 17 años después” por las medidas de seguridad.



Juan Casero, director de Flamenco on Fire, quiso en su intervención “dar cuenta del desafío al que nos hemos enfrentado y la valentía e implicación de todas las instituciones y empresas colaboradoras, sin las cuales el festival no hubiera sido posible. Era muy importante celebrar el festival este año para rendir homenaje al maestro Sabicas, y también para lanzar un mensaje de esperanza, el mensaje de que es posible continuar y resistir a lo que nos sucede gracias a la cultura y a la música”. De la misma forma, quiso agradecer “el comportamiento ejemplar del público en todo momento”.



Por su parte, Arturo Fernández, director de Flamenco on Fire, realizó una valoración “francamente positiva” de los datos de asistencia, así como el hecho de que no se hayan registrado incidencias relacionadas con las medidas de seguridad. De la misma forma, agradeció a las instituciones y empresas colaboradoras, así como a los “al equipo de 90 personas que han formado parte de esta edición”, y destacó que el proceso de devoluciones de entradas para los conciertos cancelados por la lluvia en el escenario Ciudadela SXII ya ha comenzado. Para finalizar, tanto Juan Casero como Arturo Fernández adelantaron que Flamenco on Fire ya está trabajando en su edición de 2021 para hacer que, por octavo año consecutivo, Navarra vuelva a vibrar con el arte flamenco.



#OnFireResponsable



Para esta VII edición de Flamenco On Fire, el festival ha trabajado junto con las administraciones públicas bajo la premisa de #OnFireResponsable para crear un acontecimiento cultural seguro para asistentes, artistas y trabajadores según declaraciones de Arturo Fernández.



De esta forma, se han llevado a cabo las directrices y recomendaciones contenidas en el Manual Covid-19, Planes de Autoprotección, PRL elaborados por el festival y que ha sido facilitado a artistas, proveedores, instituciones públicas y equipo. Dichas medidas que contiene las instrucciones sobre los controles de aforo, el distanciamiento, la trazabilidad de operaciones y personas y el control de registro de personas con finalidad sanitaria.



Además se han establecido dos canales de comunicación, una línea telefónicay un correo electrónico acerca de las medidas sanitarias y protocolos de organización o cualquier situación relacionada con la Covid-19. No se han recibido ninguna incidencia en materia de Covid-19.El equipo del Festival ha asegurado la exhaustividad del cumplimiento de los protocolos a través de listas de comprobación o check-list, y tanto equipo, voluntarios, auxiliares, staff y empresas colaboradoras al festival han recibido formación y directrices entorno a la campaña

#OnFireResponsable.



Flamenco On Fire, junto con el apoyo de las instituciones públicas, ha difundido un mensaje de responsabilidad individual y colectiva, a la vez que promovía la cultura y el arte flamenco desde la responsabilidad y respeto.



El Festival ha contado este año con el voluntariado de Asociación de Voluntarios de Navarra“Asvona”, que ha colaborado de manera ejemplar con el festival apoyando en las labores de control de accesos y apoyo organizativo.



Por otro lado, Flamenco on Fire continúa alineándose con la Agenda 2030 y los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas, llevado a cabo acciones vinculadas con el ODS5 apoyando la campaña del Ayuntamiento de Pamplona contra la violencia sexista y señalar la línea de consumo responsable trabajando para conseguir la calificación de “Evento Cero Residuos” otorgado por la Mancomunidad de Pamplona y Comarca.



La organización quiere agradecer a las instituciones públicas y privadas el apoyo recibido en esta VII edición del festival, soporte esencial sin el cual no habría sido posible su celebración y hace extensible este reconocimiento a los artistas y músicos que han visitado Tudela y Pamplona/Iruña y que han convertido, una vez más, a Navarra en el epicentro cultural del arte flamenco.



Y, por supuesto, quiere agradecer al público asistente y a toda la ciudadanía navarra por su comportamiento modélico ante una situación sanitaria compleja demostrando que la relación entre festival, flamenco y el público de Navarra es apasionada y duradera.