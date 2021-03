Explican como hay que cagar en el monte, en una campaña de sensibilización medioambiental

Facebook Twitter WhatsApp

Los excrementos humanos en algunos de nuestros espacios naturales, no solo son un problema estético, sino un problema medioambienta

La Asociación Tierras de Iranzu, junto con la Federación Navarra de Deportes de Montaña y Escalada y con la colaboración de todos nuestros pueblos, han presentado estos días un proyecto medioambiental basado en la sostenibilidad de las áreas naturales, bajo el título de “En la Naturaleza como en Casa, Como Cagar en el Monte”.

Este proyecto está basado en la educación ambiental, la sensibilización ambiental, y en respuesta a varios problemas detectados en los recursos naturales de Navarra.

Así han detectado en algunos de los espacios naturales problemas con este tema, rara vez es una habilidad innata en la naturaleza, sino un procedimiento que demanda un correcto protocolo. Los excrementos humanos en algunos de nuestros espacios naturales, no solo son un problema estético, sino un problema medioambiental. En las mejores condiciones una caca humana, tardará meses en desaparecer, algo más el papel y no hablemos de toallitas, las cuales perduran en nuestros montes durante años. Recuerdan que “las consecuencias sanitarias y ambientales son preocupantes” ya que “estos desechos contaminan las aguas y acuíferos y, por tanto, son el medio para transmitir enfermedades, por no hablar del impacto medioambiental del papel higiénico, servilletas etc”. Por tanto, insisten es “fundamental concienciar a todos nuestros visitantes, de la gran importancia que tiene este protocolo diseñado, para cagar bien en el monte”.

Subrayan la importancia de buscar un lugar que no sea de paso y lejos de fuentes de agua, La forma más efectiva para que las enzimas degraden los excrementos es excavar hasta los primeros 20 centímetros del suelo. Esto proporciona una capa de tierra lo suficientemente gruesa como para evitar el contacto con animales y que insectos voladores transfieran agentes patógenos hacia áreas con alimentos.

Después hay que usar una pala de campamento, palo, roca o talón de bota para hacer un agujero de aproximadamente de 20 centímetros de profundidad. Tras enterrar la caca, hay que llevarse el papel o servilleta en una bolsa hermética, nunca quemar el papel pues podría causar incendios.

Recuerda: la basura no vuelve sola a casa

En este punto se refieren tanto a los desechos orgánicos como inorgánicos. Cada uno de los desechos orgánicos tiene un tiempo de descomposición diferente y, para que éstos puedan convertirse en abono, requieren de condiciones especiales de humedad, presión, temperatura, presencia biológica, óptimas para que ese residuo pueda ser reutilizado por la naturaleza (humus o abono). Pero eso no es todo, aunque los desechos orgánicos, como la cáscara del plátano o el corazón de una manzana, se descomponen más rápido que una lata, sí causan impacto en el medio ambiente, cambiando el estado del suelo. Es decir, cada especie de plantas crece en un suelo determinado (por sus nutrientes y condiciones de humedad). Por ejemplo, las orquídeas nacen en suelos carentes de nutrientes; al arrojar desechos biodegradables a la tierra, cambiamos tanto su PH como el nivel de nutrientes, impactando en el ritmo de crecimiento de dicha planta. Asimismo, los restos de comida, cáscaras y huesos de fruta que abandonamos, también contaminan estéticamente los lugares. Lo mejor es no dejar huella en nuestro paso por la montaña y traer de vuelta a casa todo lo que lleves contigo será lo mejor.

RESPETAR LAS ZONAS DE APARCAMIENTO

Este protocolo es muy importante, ya que nuestras áreas naturales, también tienen una ordenación y hay que aparcar en los lugares habilitados para ello, no en caminos agrícolas dentro de los núcleos rurales o en zonas donde en verano podríamos causar un incendio.