F on Fire arranca en Viana

Facebook Twitter WhatsApp

El ciclo F on Fire, que lleva el arte flamenco a distintas localidades de la geografía navarra, tendrá continuidad el 18 de agosto con India Martínez en Pamplona/Iruña, y el 20 del mismo mes con Pepe Habichuela y Kiki Morente y Ángel Ocray con Luis Chaves ‘El Piti’ en Estella/Lizarra.

Crédito: 7 agosto 2021. Pastora Galván. F on Fire. Viana – Fotografía de Villar López

F on Fire, una apuesta de la Fundación Flamenco on Fire para llevar el arte flamenco a distintos puntos de la geografía navarra más allá del festival Flamenco on Fire, se inauguró anoche en Viana, con un programa doble que ofreció dos aproximaciones distintas y complementarias que demuestran el estado de un arte vivo y en continuo movimiento.

Acorde con la filosofía del ciclo de escoger lugares singulares y emblemáticos, las Ruinas de la Iglesia de San Pedro fueron el escenario en el que se citaron baile y toque. La jornada comenzó con Jesús Carbonell, destacado ya como uno de los principales guitarristas navarros de la actualidad, presentando su proyecto Guitarra del herrero, un viaje a los orígenes y la tradición cultural del flamenco, celebrando su riqueza y poder unificador, que se transmite de generación en generación, y a través del cual el guitarrista es capaz de adoptar nuevas formas para seguir evolucionando, así como citarse con otras influencias y sensibilidades.

Crédito: 7 agosto 2021. Jesús Carbonell. F on Fire. Viana – Fotografía de Villar López

Acto seguido el turno fue para el baile, con una Pastora Galván que continúa con una estirpe familiar que lleva el flamenco en el ADN y que presentó su espectáculo “Pastora baila”. Convertida en una de las principales bailaoras de la actualidad, la sevillana ofreció un espectáculo sencillo en su puesta en escena pero hondo y sentido en su contenido y desarrollo, mostrando los orígenes del baile en su pureza y expresión más descarnada, haciendo de este estreno del ciclo una noche memorable para los asistentes. Junto a Pastora actuaron los cantaores David “El Galli” y Miguel “El Lavi” junto con la guitarra de Paco Iglesia.

F on Fire comenzó de esta manera en Viana, en un ciclo que continuará próximamente en otras localidades navarras. El 18 de agosto, India Martínez llevará su unión de pop y flamenco a Pamplona/Iruña, mientras que el 20 del mismo mes será Estella/Lizarra el lugar que acoja la unión de dos generaciones distintas e históricas del flamenco, de la mano de Pepe Habichuela y Kiki Morente, así como el homenaje al maestro Sabicas que ofrecerán el cantaor navarro Ángel Ocray y el guitarrista extremeño Luis Chaves ‘El Piti’.