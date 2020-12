Fallece el profesor emérito Antonio Monge, catedrático de Química Farmacéutica de la Universidad de Navarra

Facebook Twitter WhatsApp

El profesor Antonio Monge Vega, catedrático de Química Farmacéutica de la Universidad de Navarra, falleció en Pamplona ayer, sábado 19 de diciembre, a los 78 años de edad.

Jubilado desde 2013, hace justo un año recibía de manos del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Navarra el premio a su trayectoria profesional como reconocimiento a sus 50 años de docencia e investigación en la Universidad de Navarra y de colaboración en más de 50 universidades americanas.

Doctor en Química Farmacéutica por la Universidad Complutense de Madrid, Antonio Monge fue el responsable de la puesta en marcha de la asignatura de Química Farmacéutica en la Universidad de Navarra y director del Departamento de Química Orgánica y Farmacéutica de 1972 a 1995. Impulsó la creación del Centro de Investigación en Farmacobiología Aplicada (CIFA), que dirigió hasta su jubilación.

“Antonio Monge fue mi profesor, mi maestro y mi padre en la Ciencia”, destaca en una nota Silvia Pérez Silanes, profesora de la Facultad de Farmacia y Nutrición de la Universidad de Navarra . “Hemos tenido la fortuna de aprender de un profesor singular, comprometido con las enfermedades olvidadas y con Latinoamérica. Siempre innovador, fundó el CIFA y se inventó el Máster en Investigación, Desarrollo e Innovación de Medicamentos (MIDI) cuando nadie conocía en España esa forma de enseñar. Su trabajo no era sintetizar medicamentos, era curar enfermos. Y siempre repetía: ‘Con tu puedo y con mi quiero vamos juntos compañero'”, ha recordado.

El catedrático Monge fue maestro de varias generaciones de profesionales, siempre involucrado en la investigación y difusión del conocimiento científico. Editor de varias revistas científicas y Socio Fundador de la Sociedad Española de Química Terapéutica (SEQT), que presidió entre 1981 y 1985. Coordinó también la Red Iberoamericana para la Investigación, Diseño y Desarrollo de Medicamentos. Desde 1992 era académico de número (nº 37) de la Real Academia Nacional de Farmacia, así como Académico Correspondiente de la Academia de Farmacia de Perú.

Además, a lo largo de su vasta trayectoria académica e investigadora, el profesor Monge ha sido consejero del Instituto Científico y Tecnológico de Navarra y de la Fundación Universidad-Empresa de Navarra, y presidente del Grupo de Química Orgánica de la Real Farmacopea Española (1993-2001) y de la Commission on Training and Development in Medicinal Chemistry for Undeveloping Countries (IUPAC). También perteneció a The International Council for Sciences, IUPAC Strategy Development Committe y The World Innovation Foundation. Estaba casado con la profesora Aurora Barrio, tenían 7 hijos y 19 nietos.