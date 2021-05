Federaciones de apymas piden que los centros vuelvan el próximo curso a la jornada escolar previa a la pandemia

Facebook Twitter WhatsApp

En este sentido, las federaciones han reclamado a Educación una reunión con el fin de “revisar el borrador del protocolo que modifique el criterio de la jornada escolar, así como otras cuestiones menores” que consideran deben revisarse de cara al próximo curso escolar

Las Federaciones de Padres y Madres Herrikoa, Sortzen, Britila y Concapa han solicitado al Departamento de Educación del Gobierno de Navarra que el próximo curso los centros vuelvan a la jornada que tuvieran con anterioridad a la crisis sanitaria.

Todo ello, según han dicho, con el objetivo de “garantizar una adecuada conciliación de las familias, una adecuación de los cambios de jornada a los procedimientos legalmente establecidos y la existencia de medidas que permitan compaginar la actividad educativa presencial al desarrollo de la pandemia de Covid-19”.

Representantes de las cuatro federaciones de padres y madres han ofrecido este lunes una rueda de prensa en la que han explicado que el pasado 29 de abril fueron convocadas a la Mesa de Padres y Madres donde se les solicitaron sus propuestas para la organización del nuevo curso.

Unas propuestas que, según han indicado, “tuvimos que realizar sin contar con un borrador previo del protocolo, ni recibir ninguna información sobre las ideas que se estaban valorando para el próximo curso”.

“Tras ese día, no hemos tenido interacción alguna con el departamento. Hemos sido conocedores, al mismo tiempo que los medios de comunicación, del documento presentado por Educación, documento que no recoge prácticamente ninguna de las aportaciones que las familias realizamos”, han censurado.

En su opinión, “en la medida en que existen incertidumbres sanitarias en relación con el Covid para el próximo curso, se debe contar con un protocolo”. Sin embargo, han remarcado que el mismo “debe recoger diferentes escenarios donde se flexibilicen o endurezcan las medidas que se apliquen en el ámbito escolar en función de la incidencia de la pandemia”.

“El punto principal en el que todas las federaciones incidimos fue la necesidad de recuperar las jornadas escolares que cada centro tuviera en el momento previo a la pandemia. La jornada continua, que ha existido durante este curso escolar, fue una jornada adaptada a las circunstancias en un momento de incertidumbre total. Era imprescindible garantizar la Educación presencial y se buscó una fórmula donde los desplazamientos al centro educativo fueran los más reducidos”, han agregado.

Según han expuesto, “desde las federaciones apoyamos dicha medida puesto que desconocíamos como influiría el Covid en nuestros menores y en el conjunto de las aulas, sin embargo, hoy tenemos muchos más datos, sabemos cómo controlar la expansión del Covid (ventilación, mascarilla, higiene de manos)” y la vacunación avanza. “La jornada escolar que existe en nuestros centros educativos, no es un factor que, en sí mismo, influya de manera ni positiva ni negativa en la gestión de la pandemia”, han sostenido.

A este respecto, han destacado que “existe información de otras comunidades las cuales han mantenido la jornada partida durante este curso, observándose que la incidencia del Covid no ha sido, ni mayor ni menor que la que como sociedad han ido teniendo en cada momento”.

Asimismo, Herrikoa, Sortzen, Britila y Concapa han puesto de manifiesto que los alumnos “han realizado una serie de actividades extraescolares, sin tener mayor repercusión en infección y propagación del virus”. Por todo esto, han solicitado que el próximo curso escolar los centros “vuelvan a la jornada que tuvieran con anterioridad a la crisis sanitaria”.

“Como federaciones queremos manifestar que no nos mostramos partidarias de ningún tipo de jornada, simplemente consideramos que, una jornada que se creó en un momento concreto de la pandemia, no tiene razón de ser en la situación actual. Para realizar el cambio de jornada, existe una regulación donde la comunidad educativa de cada centro es la que tiene la potestad de decidir”, han remarcado.

En este sentido, han destacado que “la actual redacción del protocolo implica que nuestros hijos e hijas van a acudir a los centros educativos en las mismas condiciones que lo han venido haciendo durante este curso, aunando de esta forma, en la pérdida de uno de los valores más importantes que debemos transmitir: la sociabilización e integración”.

“La flexibilización que recoge el protocolo únicamente pasa por modificar la jornada a una jornada continua con extraescolares tres días por semana y en un escenario de nueva normalidad, a la vuelta a las jornadas ordinarias anteriores a la pandemia. No alcanzamos a entender cuál es la diferencia, desde el punto de vista sanitario, de tener una jornada continua con actividades extraescolares impuesta en todos los centros de nuestra comunidad, a la vuelta a las jornadas ordinarias donde nuestros centros, aquellos que tuvieran partida, podrían dar en horario de tarde ciencias e inglés en lugar de actividades extraescolares impartidas por docentes, y aquellos que contaran con jornada continua seguirían contando con sus actividades extraescolares organizadas en función de sus proyectos de cambio de jornada”, han planteado.

Además, han cuestionado que “en esta nueva jornada continua impuesta se ofertan actividades extraescolares tres tardes a la semana y se deja a la absoluta discrecionalidad de los centros que tipo de actividades organizar y en ningún caso se garantiza la atención de todo el alumnado, dejando de lado la conciliación familiar”.

LA CONCILIACIÓN, “PRÁCTICAMENTE IMPOSIBLE”

“Si ya hemos hecho un tetris durante este curso escolar para poder conciliar, el próximo curso va a resultar prácticamente imposible”, han sostenido las federaciones de apymas, para quienes “resulta evidente que la conciliación es la gran asignatura pendiente que tenemos como sociedad”.

A su juicio, “si desde las instituciones no llegan las medidas necesarias para poder hacerlo, lo que no podemos tolerar es que se nos imponga un protocolo para el próximo curso que no es que nos dificulte conciliar, sino que directamente nos lo impide”. Y han advertido de que “pretender que las familias modifiquen los horarios en mitad de curso es una quimera”.

“Desde el inicio de la pandemia hemos reclamado al Departamento de Educación proporcionalidad en las medidas que se adopten. No puede ser que la sociedad cuente con unas medidas permisivas (en función de los niveles de alerta sanitarios) con las cuales conviven nuestros menores y luego en el mundo educativo sigan con protocolos más restrictivos, que no solo reducen de manera significativa el tiempo lectivo, sino que además les limita realizar acciones en su día a día, como es la posibilidad de socializar”, han incidido.

