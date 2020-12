Frutería Loli: “Pretendo ofrecer calidad y cercanía en el trato, que es lo que se ha perdido”

Facebook Twitter WhatsApp

Loli no ha querido perder el espíritu de local “de toda la vida” y es por ello que en su frutería Loli, siempre prima la cercanía. No sólo en cuanto al trato al cliente, si no también en cuanto a la oferta y a los productores que abastecen su negocio.

En este sentido, apostando por el producto local y de cercanía, Loli destaca su variedad de productos navarros. “Pretendo ofrecer un buen producto, sobre todo con artículos locales y con buena calidad”.

Loli, consciente de que los nuevos hábitos de consumo han hecho perder la proximidad y la familiaridad a la hora de vender, no renuncia al trato más personal en su negocio. Por ello, en su pequeña tienda del barrio de Santa María la Real a escasos minutos de Soto Lezkairu siempre se involucra en este sentido. “Dedicamos cercanía en el trato a nuestros clientes, que es lo que hemos perdido con las grandes superficies”.

En Frutería Loli esta cercanía también es la principal característica que prima a la hora de optar por los productores que surten al local. Por ello, Loli apuesta por acercar el producto de la huerta Navarra a quienes viven en la capital. “Mis proveedores son de aquí, de Navarra”.

“Los productos que ofrecemos son fundamentalmente de la zona de Larraga y de la Ribera”, explica. Toda la verdura de esa zona es, además, de temporada.

En cuanto a la fruta, ésta también procede de los cultivos más cercanos. Ejemplo de ello es la manzana que se destaca de entre las frutas Loli. “La manzana viene de Sartaguda. Tiene una calidad muy buena y es ecológica. Además, el precio es bastante asequible”.

Loli también destaca otras frutas nacionales, como puede ser el plátano de Canarias.

Además de su gran calidad en frutas y verduras regionales, Loli comenta que su producto es bastante variado. Cuenta, además, con una gran oferta de embutidos, también de cercanía.

“Vendemos embutido de aquí”, resalta. “Traigo embutido de Zubiri, conocido y galardonado varias veces por su calidad. También traemos queso del Roncal”.

Debido a la actual situación y a razón de adaptarse a los nuevos tiempos y generaciones, Loli comenta que ha incluido además en su negocio un servicio a domicilio.

De esta manera, cualquiera que lo desee puede realizar un pedido a través de su teléfono móvil, desde casa. “Me hacen el pedido con el móvil y lo llevamos, de forma gratuita, hasta las casas de nuestros clientes”.

Ésta tienda de barrio “de toda la vida”, tan cercana y con un producto tan próximo, se dirige y atrae a todo tipo de clientes. “Aquí vienen clientes más mayores, del barrio o de la zona. Pero también tenemos clientela más joven. Una vez que se conoce el producto y la tienda, el cliente vuelve”.

Por ello, y de cara a las Navidades, Loli destaca el gran y especial surtido de Frutería Loli, un producto cercano y familiar, que tanto se necesita en momentos como estos.

Frutería Loli se encuentra situada en el barrio de Santa María la Real, en la calle Pico de Ori 8 de Pamplona. Su teléfono de contacto es el 680 490 590.