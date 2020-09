Gamesa materializa los despidos en Aoiz y ofrece formación y orientación a través de un plan de recolocación

Facebook Twitter WhatsApp

La compañía de recolocación que se encarga de la gestión del plan ha asumido el compromiso de recolocar al cien por cien de trabajadores que se adhieran a él

Pamplona-Iruña, 8 de septiembre de 2020

Siemens Gamesa materializó a finales de agosto los despidos de los trabajadores de su planta de Aoiz, a los que ha ofrecido un plan de recolocación durante un plazo de 12 meses para que tengan acceso a formación y orientación que les pueda facilitar la búsqueda de empleo. La compañía de recolocación que se encarga de la gestión del plan ha asumido el compromiso de recolocar al cien por cien de trabajadores que se adhieran a él.

Así lo ha señalado la consejera de Derechos Sociales del Gobierno de Navarra, Mari Carmen Maeztu, en una comparecencia en el Parlamento foral, a petición de Navarra Suma, sobre la situación de la plantilla de Gamesa en Aoiz tras el cierre de la planta.

Maeztu ha explicado que los días 25 y 26 de agosto la empresa materializó los despidos. No obstante, la ley exige que cuando una compañía despide a más de 50 trabajadores, debe poner en marcha un plan de recolocación externa a través de empresas de recolocación autorizadas. Dicho plan debe incluir medidas de formación y orientación profesional, atención personalizada al trabajador afectado y búsqueda activa de empleo.

Gamesa ha ofrecido un plan de doce meses de duración (quince meses para los trabajadores con más de 50 años), el “compromiso de recolocación del cien por cien de las personas activas”, y la atención presencial en la oficina que la empresa de recolocación tiene en Pamplona. Por el momento, se han adherido al plan 160 trabajadores.

El plan tiene tres objetivos: la recolocación por cuenta ajena de los trabajadores; la formación y reciclaje de los trabajadores; y la recolocación por cuenta propia con medidas de asesoramiento en materia de emprendimiento.

De las 239 personas afectadas por el despido, 160 se han adherido al plan de recolocación. Además, otros trabajadores están todavía en proceso de decisión de aceptar una vacante en otra planta.

Mari Carmen Maeztu ha afirmado que “resulta esperanzador el plan de recolocación, que espera lograr un cien por cien de recolocación, y es responsabilidad del Servicio Navarro de Empleo apoyar y supervisar ese plan para que se materialice y alcance ese objetivo de empleo para el cien por cien de las personas”.

La portavoz de Navarra Suma, Maribel García Malo, ha afirmado que le ha faltado “escuchar compromisos políticos” a la consejera y ha señalado que “el Gobierno tiene la obligación de generar oportunidades, con mayúsculas, para estos trabajadores que han sufrido las nefastas consecuencias del ERE de extinción”. “El Gobierno tiene que garantizar que estas personas encuentren un empleo de calidad, estable, suficientemente remunerado y que se desarrolle en condiciones de salud y seguridad”, ha afirmado, para señalar que el cierre de Gamesa ha sido “un fracaso” del Gobierno.

La portavoz del PSN, Ainhoa Unzu, ha señalado que el Gobierno de Navarra ha trabajado “desde el minuto uno para salvaguardar el empleo en la zona”. “El Gobierno de Navarra no se dio por vencido, se puso a trabajar alternativas al cierre, y contó con la implicación de la ministra Ribera, que se trasladó personalmente para reunirse con la empresa para estudiar alternativas. El escaso margen de tiempo del que se ha dispuesto para trabajar alternativas nos ha situado en el peor de los escenarios”, ha dicho, para señalar que ahora el SNE debe implicarse en el plan de recolocación y debe trabajar en medidas específicas de empleo para toda la comarca de Aoiz.

La portavoz de Geroa Bai, Isabel Aranburu, ha lamentado que la empresa “ha ignorado completamente a sus trabajadores y ha hecho oídos sordos a los planteamientos del Gobierno de Navarra y a cualquier otra alternativa de su plan de cierre”. “Las medidas de acuerdo suavizan los perjuicios que el cierre ha originado, pero no los elimina. No podemos hablar de satisfacción, aunque sí tenemos motivos para estar esperanzadas”, ha afirmado.

La parlamentaria de EH Bildu Laura Aznal ha considerado que el Gobierno de Navarra “ha fracasado rotundamente, porque si no, no nos encontraríamos hoy aquí hablando de herramientas paliativas para superar las nefastas condiciones que ha provocado la decisión de la empresa”. “Es algo que no tendría que haber ocurrido. Nos consta que se han relazado esfuerzos por parte el Gobierno de Navarra y de Gobierno de Madrid. ¿Pero han sido suficientes los esfuerzos?”, ha planteado, para reclamar que “se articulen mecanismos legales para dificultar a las empresas que de la noche a la mañana se vayan a otro sitio, cuando han sido perceptoras de grandes cantidades de dinero público”.

En la misma línea, el portavoz de Podemos, Mikel Buil, ha afirmado que “es necesario empoderarnos legislativamente ante las deslocalizaciones” y ha señalado que lo ocurrido con Gamesa es “un fracaso colectivo en el que el Gobierno no tiene las herramientas suficientes para afrontar la responsabilidad social corporativa como una obligación de las empresas”. “Es momento de poner un marco regulatorio en el que los compromisos sociales y medioambientales cobren fuerza”, ha dicho.

Europa Press