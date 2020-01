Geroa Bai insta a Educación a trabajar para que el alumnado inmigrante se sume a los modelos D y A

Facebook Twitter WhatsApp

Solana afirma que el euskera es un elemento aglutinador y un ingrediente perfecto para la integración y la convivencia

Pamplona-Iruña, 25 de enero de 2020

Maria Solana Arana, parlamentaria foral de Geroa Bai, ha registrado una moción en la Cámara navarra en la que insta al Departamento de Educación a trabajar para que el alumnado inmigrante se sume a los modelos D y A, “en el convencimiento de que hay que acercar a la población inmigrante a modelos con euskera”.

En concreto, en la iniciativa, Solana insta al Departamento de Educación “a que lleve a cabo una campaña de información y sensibilización para que la población inmigrante se sume tanto al Modelo D, como al Modelo A”, y a que “habilite los mecanismos necesarios para que el Modelo D, o en su caso el Modelo A, sea la primera opción para alumnado inmigrante: asegurar transportes y comedores, apoyos, horas, y recursos económicos-humanos para poder atender con garantías a este alumnado (igual que para el resto de modelos, pero atendiendo además a la exigencia lingüística distinta de estos modelos)”.

La portavoz de Educación de Geroa Bai señala que “desde el convencimiento de que nuestra lengua propia, el euskera, es elemento aglutinador e ingrediente perfecto para la integración y la convivencia en nuestros pueblos y ciudades, defendemos su promoción, también en educación, y también específicamente ligada a la inmigración”.

Solana afirma que “es necesario luchar contra las dificultades propias del Modelo D para conseguir matriculación de alumnado inmigrante”. “Hay que desterrar de una vez por todas las ideas erróneas sobre la dificultad de aprender el idioma correctamente y hay que darlo a conocer entre la población inmigrante, dado que en muchos casos ignoran su propia existencia”, apunta.

La parlamentaria de Geroa Bai, además, señala que “demasiadas veces no se ha podido garantizar una información ajustada a la realidad del Modelo D”. “Deben exponerse los pros de este modelo y su bondad indudable para la integración. En alguna ocasión hemos tenido que lamentar algún caso en que se ha desaconsejado esta elección con argumentos plagados de prejuicios y haciendo ver que hay para quien este modelo en Navarra estigmatiza. No puede ser que esto suceda. Sucede y no se puede consentir”, asegura.

Por último, la portavoz de Educación de Geroa Bai recuerda que “en los últimos tiempos hemos asistido a duras críticas, cargadas de odio y apreciaciones xenófobas en muchos casos, afirmando que el Modelo D segrega y no acoge a alumnado con necesidades especiales o a alumnado inmigrante”.

“Es un hecho que el número de alumnado inmigrante es menor en este Modelo; y es un hecho que son muchos los factores que provocan que así sea. Con el firme afán de corregir esta situación y demostrar que no es el Modelo D el que excluye y segrega, desde Geroa Bai solicitamos al Departamento de Educación que estudie todos los factores que determinan el bajo número de alumnado inmigrante que lo elige y que, una vez analizada y diagnosticada esta realidad, acometa todas las acciones necesarias para corregirla”, concluye la parlamentaria de Geroa Bai.