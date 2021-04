Gimeno insiste en que la educación diferenciada se ha comprometido a cumplir la ley y advierte que en septiembre “habrá inspección”

Facebook Twitter WhatsApp

Además, Gimeno ha afirmado que, una vez renovados todos los conciertos con los centros de educación Primaria, “el Departamento, de oficio, de forma ordinaria, comprueba por medio de su servicio de Inspección si las condiciones establecidas en los conciertos se cumplen, no solo en los centros en los que hasta el momento actual han tenido educación diferenciada, sino en todos y cada uno de los centros en los que se renueva el concierto”.

El consejero de Educación del Gobierno de Navarra, Carlos Gimeno, ha afirmado que los centros de educación diferenciada se han comprometido a cumplir la ley para poder concertar con el Ejecutivo foral y ha subrayado que en el mes de septiembre su Departamento comenzará inspecciones en todos los centros concertados de Navarra para constatar efectivamente el cumplimiento de la norma.

Gimeno ha explicado que en su solicitud para poder ser concertados, los dos centros de educación diferenciada de Navarra declararon que cumplirían las previsiones de la nueva ley educativa, la LOMLOE, que no prevé conciertos con los centros que tienen implantado este modelo, por lo que tendría que dejar de implantar la educación diferenciada para mantener el concierto.

El consejero ha afirmado que no ha tenido nueva comunicación con estos centros y que no tiene por qué “dudar” de lo recogido en su solicitud. “No tengo por qué dudar de que una institución con trayectoria, una institución formal, vaya a establecer una doble moral”, ha dicho, para señalar que no cree que estos centros “hayan declarado una cosa y vayan a hacer otra”. “En mi responsabilidad institucional no tengo por qué dudar de esta cuestión”, ha señalado.

Además, Gimeno ha afirmado que, una vez renovados todos los conciertos con los centros de educación Primaria, “el Departamento, de oficio, de forma ordinaria, comprueba por medio de su servicio de Inspección si las condiciones establecidas en los conciertos se cumplen, no solo en los centros en los que hasta el momento actual han tenido educación diferenciada, sino en todos y cada uno de los centros en los que se renueva el concierto”.

Así, ha afirmado que “en septiembre los centros tendrán una inspección desde el punto de vista educativo y pedagógico y una supervisión de la dirección general de Educación al respecto de lo que se firma en los conciertos, en ese contrato educativo que ese establece entre la Administración educativa y los centros”.

EP